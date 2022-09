Juicio por la obra pública: otro ex funcionario pidió su absolución

El abogado Mario Ganora

Raúl Daruich, ex jefe del distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional, pidió hoy a través de su abogado la absolución en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez para esa provincia. Fue la tercera defensa en alegar ante el Tribunal Oral Federal 2 luego de los pedidos de condena que hicieron los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola para la vicepresidenta Cristina Krichner y el resto de los acusados.

El abogado Mario Ganora alegó ante el tribunal y pidió la absolución de Daruich, para quien los fiscales pidieron una condena de cinco años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Los dictámenes que Daruich hacía no eran vinculantes, no obligada lo que él decía a la autoridad a hacerlo. El dictamen es una opinión; la decisión la toma el director nacional de validad en base. no solo a lo que le dice el jefe de distrito, sino también las gerencias y el asesor jurídico”, señaló Ganora en la audiencia que se hizo por videoconferencia.

La defensa también sostuvo que Daruich no pagaba certificados de obra y que el distrito 23 no tenía todos los medios necesarios para hacer los controles.

La defensa de Ganora fue la tercera en alegar. Esta etapa del juicio comenzó el lunes y ya lo hicieron tres defensas. La de Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y la de Mauricio Collareda, también como Daruich ex titular del distrito 23. Las tres pidieron la absolución y criticaron la actuación de la Fiscalía.

El juicio continuará el próximo lunes a las 8:30 con los alegatos de la defensa de ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Su defensa ya adelantó que usará dos audiencias y su exposición será de manera virtual. Posteriormente la de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, que lo hará en una. Luego vendrá la de Cristina Kirchner.

El fiscal Diego Luciani

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Para los fiscales Luciani y Mola se montó una estructura criminal para beneficiar al empresario que cobró todas las obras pero la mitad no las terminó.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo Luciani en el final de su alegato. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

La Fiscalía pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. La misma pena solicitaron para el empresario Báez. Y 10 años para De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre las principales imputaciones, ya que pidió condena para los 13 acusados en el caso.

El juicio está en la etapa de alegatos de las defensas. Cada una tiene tres audiencias para hacerlo, aunque algunas usaron una sola. Eso acelera los tiempos de la hoja de ruta que se trazó el tribunal: quiere dictar el veredicto antes de fin de año y no en 2023, de elecciones presidenciales, para que no haya especulaciones políticas sobre su decisión.

