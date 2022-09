Juicio por la causa Vialidad: un ex funcionario pidió su absolución con críticas a la Fiscalía y el repudio al ataque a Cristina Kirchner

Héctor Garro y sus abogados en el alegato

El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz entró hoy en la etapa de alegatos de las defensas. La defensa de Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, pidió su absolución con duras críticas a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y con una referencia al intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kichner, principal acusada en el proceso.

“Quiero expresar mi rechazo por los hechos ejecutados en perjuicio de la señora vicepresidenta que nos han dejado atónitos y perplejos. Implorar a dios, fuente de toda razón como dice la Constitución Nacional, de que el odio no gane nuestra sociedad y que cualquier manifestación violenta sea una excepción dentro de las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social”, dijo el abogado Mariano Fraguero Frías, defensor de Garro, al inicio de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

El intento de homicidio de Cristina Kirchner ocurrió el jueves pasado y el hecho no pasó desapercibido para el proceso. El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, pidió que juicio se suspenda. “¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”, indicó. El viernes pasado los jueces del tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez y Andrés Basso, analizaron la situación y entendieron que no había motivos para suspenderlo. Así, los alegatos de las defensas comenzaron hoy.

Tras nueve audiencias, los fiscales Luciani y Mola pidieron que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. La misma pena solicitaron para el empresario Lázaro Báez. Y 10 años para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre las principales imputaciones, ya que pidió condena para los 13 acusados en el caso.

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

La Fiscalía entendió que durante el kirchnerismo hubo una asociación ilícita que conformaron un grupo de funcionarios para darle de manera irregular 51 obras públicas a Báez para la provincia de Santa Cruz que se cobraron todas pero más de la mitad no se terminaron. “Es justicia o corrupción, señores jueces”, dijo Luciani en el cierre de su alegato. El pedido de condena generó la crítica unánime del kirchnerismo y provocó la organización de una vigilia de 11 días frente al domicilio de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta, donde el jueves a la noche se intentó matarla.

“La fiscalía, y lo digo con dolor, ha violado la Constitución Nacional. Acá hay algo gravísimo. La fiscalía se condujo con una absoluta hipocresía funcional. Al repartir imputaciones no tuvo ningún miramiento en señalar que nuestro imputado había cometido una serie de irregularidades en perjuicio del estado nacional pero para decir eso violó preceptos constitucionales fundacionales de nuestra historia, como son las autonomías federales” , dijo Fragueiro Frías.

El fiscal Luciani pidió tres años de prisión en suspenso (no de cumplimiento en una cárcel) para Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz de octubre de 2005 a marzo de 2006, por considerar que cometió el delito de administración fraudulenta en perjuicio del estado nacional en nueve obras públicas. Por su parte, los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) Leandro Ventura y Alejandro Irachet pidieron una pena de un año de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público aunque advirtieron que el delito podía estar prescripto.

“El Ministerio Público Fiscal se ha manejado con absoluta hipocresía funcional, `has lo que yo digo y no lo que yo hago`”, dijo Fragueiro Frías que con su colega Felipe Salvarezza y Garro estuvieron presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py.

La defensa del ex funcionario señaló que ninguna de las obras que se le imputan se le pagaron a Báez con fondos nacionales, sino de la provincia. También que formaron parte del presupuesto de la provincia y que fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas y por la Fiscalía de Estado sin que se hayan encontrado irregularidades. Los abogados se apoyaron en documentos y planillas, en una de las cuáles mostraron que los fiscales acusaron por tres obras que tuvo cero pesos de perjuicio al estado.

El punto de la defensa es que la acusación fue por haber utilizado irregularmente fondos nacional cuando en las obras que intervino Garro se usaron dinero de la provincia. Así, Fragueiro Frías señaló que la acusación violó con su alegato la Constitución Nacional que marca las autonomías provinciales.

El fiscal Diego Luciani

También criticó que la Fiscalía haya acusado a Garro por nueve obras cuando el ex funcionario intervino en una y media. “Es un inflación judicial del 600 por ciento. Terminamos definiéndonos de nueve obras. ¿Esto no lo sabían los fiscales? Si lo sabían porque dijeron que leyeron toda la causa con mucho detenimiento”, dijo el abogado. Por su parte, Salvarezza analizó cada uno de las obras. La defensa también expuso que en 2011 la justicia de Santa Cruz investigó el caso y lo cerró.

Fragueiro Frías fue más duro con el pedido de condena de la UIF. “Acusaron sin duda para lavar culpas. Lo hicieron sin el más mínimo análisis”, dijo el abogado en referencia a que el organismo no pidió condena para Cristina Kirchner, Báez, De Vido, López y sí para los funcionarios de la provincia de menor rango. “No conocemos la manera de poder contestar a la acusación de la UIF”, agregó

El alegato duró poco más de dos horas y continuará mañana cuando sea el turno de la defensa de Mauricio Collareda, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. La audiencia comenzará a las 9:30 horas y su abogado, Luis Alonso Martínez, dijo que su alegato será de dos horas y media.

El viernes será el turno del alegato de la defensa de Raúl Daruich, también ex jefe del distrito Santa Cruz. Luego vendrá la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y posteriormente la de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. Esas tres no informaron al tribunal oficialmente cuántas audiencias utilizarán pero de manera informal adelantaron que pueden ser una o dos. Luego será el turno del alegato de Cristina Kirchner.

Si eso se cumple, la defensa de la vicepresidenta comenzará su exposición ante los jueces la semana del 19 de septiembre. Lo más probable es que use las tres audiencias de alegatos y que Cristina Kirchner participe de ellos. “Es una posibilidad que se sabrá en la misma audiencia”, le dijo a Infobae una fuente de la defensa. Para esta etapa del juicio, Cristina Kichner fue autorizada a no estar presente por su actividad como vicepresidenta. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.

