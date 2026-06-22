Política

Juan Manuel Abal Medina: “La interna que estamos teniendo me parece vergonzosa”

El politólogo y exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación abordó el clima interno del peronismo tras el banderazo en Parque Lezama, en una entrevista exclusiva en Infobae a las 9. Criticó la dinámica de disputas y defendió la necesidad de un debate de ideas

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Juan Manuel Abal Medina en Infobae en Vivo

En diálogo con el equipo de Infobae a las 9, Juan Manuel Abal Medina no ocultó su incomodidad por el clima de disputas internas en el peronismo tras el banderazo en Parque Lezama a favor de la liberación de Cristina Kirchner. “La interna que estamos teniendo me parece vergonzosa. Estar en una discusión interna así me parece muy poco serio para el peronismo”, afirmó el exjefe de Gabinete.

Durante la entrevista, Abal Medina relató: “Yo tuve y tengo diferencias con Cristina. La enfrenté en momentos que tenía muchísimo poder. El acto no me gustó. No me gustó el discurso de Máximo para nada. Fue muy internista, pegándole a Axel”. Y explicó que su presencia en el acto respondió a una convicción personal: “Creí que tenía que estar ahí, más que nada por el primer año de ese momento de ella”.

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En una charla con el staff de Infobae a las 9 —Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, el politólogo puntualizó la necesidad de mirar hacia adelante: “Tenemos que discutir ampliamente un proyecto de país. Dejarnos de discutir personas, dejar de figuras y empezar a pensar qué le proponemos a los argentinos mirando para adelante. Que haya una gran PASO, que cada uno vaya diciendo qué quiere hacer con el país”.

El acto por Cristina y la crítica a la interna

El exfuncionario remarcó que la situación del país exige responsabilidad y unidad. “El país está atravesando una situación hiperdifícil. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, lo difícil que está todo. Un gobierno que está destruyendo la universidad pública, la ciencia, la tecnología”, describió. En ese marco, calificó la discusión interna como “muy poco seria para el peronismo” y reiteró: “Me da vergüenza como peronista”.

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Consultado sobre su posicionamiento en el acto, Abal Medina fue enfático: “Estoy conforme de haber ido. Creí que tenía que estar por Cristina, porque es injusta la detención de Cristina, porque realmente hizo mucho por el país, porque está presa centralmente por las cosas que hizo bien. Está presa por cómo enfrentó al poder”.

También analizó la organización del acto y el rol de los distintos sectores: “En el PJ de la ciudad es todo el sector de Cristina, menos yo. Yo soy el vicepresidente cuarto del partido por el peronismo tradicional. Me dieron una pulserita, no me gustan esas cosas. Fui llevando y me fueron llevando hasta el escenario”.

Hombre con cabello oscuro y traje hablando a un micrófono. Lleva un suéter gris, una chaqueta negra y pines en la solapa izquierda. Tiene un anillo en la mano
Abal Medina resaltó la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof

Abal Medina insistió en la necesidad de autocrítica y renovación: “Venimos de un mal gobierno nuestro, terminó muy mal y seguimos discutiendo para adentro. Reconozcamos que nos equivocamos mucho y salgamos a hablar un proyecto de futuro. Sino, terminamos siendo muy funcionales a Milei”.

Sobre la figura de Axel Kicillof, fue categórico: “Para mí es el mejor candidato que tenemos. Nadie duda de su honestidad, su capacidad, que viene gobernando la provincia en una situación muy complicada. Tenemos que cuidarlo”.

Al abordar los casos de corrupción y su impacto en la credibilidad política, Abal Medina diferenció: “Cuando vemos las cosas como la de (Martín) Insaurralde, como todos los días la de Adorni, son cosas que dañan la política. La enorme mayoría de dirigentes políticos somos honestos, laburamos muy bien. Personajes como estos terminan dañándonos al conjunto”.

Justicia, financiamiento y futuro del peronismo

El exjefe de Gabinete defendió la inocencia de Cristina Kirchner y denunció persecución judicial: “Cristina lo que vivió es una persecución judicial como no se vio nunca en la historia de Argentina. El 90 % de las causas cayó en un solo juez. Tuvimos un gobierno que usó la justicia para perseguir opositores”.

Frente a la consulta sobre el financiamiento de la política y el poder de personajes desplazados, Abal Medina sostuvo: “Puede ser dinero espurio que financia la política, puede ser un delincuente que se enriquece a sí mismo. Muchas veces hay corruptos personales que no es plata para la política. Me parece que no, que estás siendo delincuente vos”.

Finalmente, apuntó al desafío de reconstruir la confianza social: “El peronismo tiene que recuperar la idea de orden. Es históricamente el partido del orden en la sociedad argentina. Lo más importante hoy es condenar fuertemente lo que está viviendo la gran mayoría de los argentinos y mirar para adelante con una idea de futuro”.

Juan Manuel Abal Medina, politólogo y exjefe de Gabinete de la Nación
Juan Manuel Abal Medina, politólogo y exjefe de Gabinete de la Nación

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