Gabriel Katopodis: “No se van a cargar a Cristina”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (Crédito: Santiago Saferstein)

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ratificó hoy su crítica al gobierno porteño por los incidentes que se registraron ayer frente al domicilio particular de Cristina Kirchner, en el marco de la manifestación en apoyo a la vicepresidenta por el avance judicial de la causa Vialidad.

“Hubo manifestaciones en todo el país, hubo movilizaciones en plazas de las grandes ciudades y en San Martín mismo. No hubo incidentes en ningún rincón del país. En el único lugar donde hubo represión fue en la Ciudad de Buenos Aires”, indicó el funcionario nacional.

En ese sentido, analizó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “antepuso su interna para complacer a (el ex presidente Mauricio) Macri y a su electorado, entonces sobreactuó y armó este operativo represivo que fue importante en la cantidad de camiones hidrantes, de palos y de la actitud violenta de la policía ”.

Para el funcionario; desde la oposición miden “quién grita más fuerte y más a la derecha”, pero destaca que mientras tanto deben Gobernar: “conducen una policía y generan este tipo de momento tan violentos e innecesarios” .

Sobre los dichos del diputado Ricardo López Murphy, quien publicó en sus redes el mensaje son ellos o nosotros”, señaló que “no funcionó eso en la Argentina, hay que explicárselo a este muchacho”. Según el ministro, “ quieren borrar al peronismo y es siempre la misma intolerancia y no hay duda de que quieren un país sin peronismo ”.

En tal contexto, aseguró que desde la oposición “no toleran que haya una economía que siga creciendo, no toleran que haya creación de trabajo y me preocupa. Tenemos la responsabilidad de actuar con seriedad porque del otro lado no hay Cambiemos ni Juntos, vienen a romper a la Argentina y a sacarnos de la patria”.

“Lo de ayer fue la militancia que nos marca un rumbo que hay que tener y es la que tracciona cuál es el rol del Estado y es la que definitivamente marca que no es posible una argentina para pocos”, añadió el funcionario en declaraciones a Futurock.

Asimismo aseguró que es siempre el peronismo el que está en los momentos difíciles y que es en esas situaciones en las que se une. “Me parece que estaba a prueba cuántos somos”, remarcó y agregó que “está en discusión algo que me parece que no estaba en los planes de ellos –la oposición-, que el peronismo vuelva a ser competitivo, que mueva sus fichas con un cambio de Gabinete, con un presidente y una vicepresidenta recuperando ese diálogo entendiendo lo que estaba en disputa en la Argentina y me parece que no estaba en los planes de ellos que el peronismo esté en la cancha de vuelta, les jode que el peronismo esté activo ”, reflexionó.

En la misma línea sostuvo que desde Juntos por el Cambio se intentó dividir al Gobierno y fueron los que presionaron para que se genere una corrida cambia y las condiciones para buscar desestabilización. “Nos subestimaron”, reprochó Katopodis.

También contó que lo de “ayer fue inmediato que nos comunicamos con los compañeros de La Cámpora levantamos todas la movilizaciones que estaban previstas y entendimos que había que estar en el departamento de la vicepresidenta ”.

Por último insistió con el hecho de que “subestimaron” al Gobierno: “ No solo no se van a cargar a Cristina si no que no van a borrar al peronismo ”.

