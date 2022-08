Horacio Rodríguez Larreta habló sobre los dichos del Presidente: “Estas amenazas son una barbaridad nunca vista en la Argentina”

Horacio Rodríguez Larreta publicó una fuerte respuesta a Alberto Fernández

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una dura respuesta a las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nisman.

“Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor presidente, usted cruzó un limite. Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. ¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social ”, planteó el dirigente de Juntos por el Cambio a través de dos posteos en redes sociales.

El jefe de Estado pronunció anoche una frase inquietante en medio de un reportaje televisivo: “Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”. Sus dichos provocaron un impacto político masivo e inmediato que incluyó un fuerte repudio de la Asociación de Fiscales y una denuncia por “instigación al suicidio” y amenazas de la Coalición Cívica.

La fallida defensa de Alberto Fernández a Cristina Kirchner

La reacción fue masiva e inmediata.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, denunció que “ el kirchnerismo hace de las amenazas y la extorsión una inaceptable política de Estado ” y pidió el compromiso de todos los argentinos para “exigir una Justicia independiente en la que la política no se pueda meter”.

“Mi solidaridad y mi más absoluto respaldo a los fiscales Luciani y Mola, y al resto de los integrantes de un tribunal que busca echar luz sobre un capítulo negro en la historia de la corrupción”, añadió el funcionario a través de sus redes sociales.

Mientras que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, abrió el interrogante: “¿(Presidente) toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”. Con el mismo tono, la ex gobernadora y actual legisladora nacional, María Eugenia Vidal, se preguntó: “¿Es una amenaza?”.

Bullrich agregó que de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Nacional, “ denunciaremos al Presidente por alentar un golpe contra la Corte, contra los jueces que están juzgando hechos de corrupción del kirchnerismo y por amenazar al fiscal Luciani, paralelizando con la muerte del fiscal Nisman ”.

El ex ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, presentará un pedido de juicio político: “Alberto Fernández acaba de cometer el delito de amenazas en el ejercicio de sus funciones. Todo tiene un límite”, informó en un tuit.

“El Presidente es un cínico o un hombre que tiene alteradas sus facultades mentales”, sentenció Waldo Wolff (Gustavo Gavotti)

Por su parte, el legislador Waldo Wolff, comunicó que será “parte de todas las denuncias penales y pedidos de juicio político contra el Presidente por las múltiples amenazas y desvaríos” y volvió a hacer responsable a Alberto Fernández “de la seguridad de jueces y fiscales y de la alteración de la paz social ” .

“El Presidente es un cínico o un hombre que tiene alteradas sus facultades mentales” , sentenció Wolff en declaraciones a Radio Mitre.

Desde el radicalismo, también se expresó al respecto el titular del bloque en la Cámara Alta, Luis Naidenoff, quien manifestó que el Presidente “sobrepasó todos los límites” al “bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina”.

Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau aseguró que “Alberto Fernández no entiende el peso de la palabra presidencial. Sus disparates son cada vez más graves y violentos”.

“Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted (Alberto Fernández) pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades ”, declaró en su cuenta de Twitter, el liberal Ricardo López Murphy.

Alberto Fernández acompañado por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti

También opinó al respecto, el referente libertario Javier Milei: “Alberto Fernández no sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso”.

Alberto Fernández expresó la polémica declaración sobre los fiscales cuando este miércoles salió en defensa de Cristina Kirchner en la causa que se investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez en la cual Luciani y el fiscal Mola pidieron para la Vicepresidenta 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

