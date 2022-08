Diego Santilli recorrió La Matanza y envió un mensaje a Juntos por el Cambio: “Las internas se resuelven puertas adentro”

Diego Santilli visitó La Matanza para conversar con vecinos sobre los problemas que viven en la zona

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli recorrió este viernes diferentes barrios de La Matanza para conversar con vecinos, comerciantes, empresarios y pastores sobre las principales dificultades que atraviesan en materia económica y de inseguridad. Allí consideró que la coalición opositora “debe ser responsable y plantear de forma conjunta una propuesta de futuro y esperanza luego de la debacle de este gobierno” .

“Siento en la calle que los vecinos de La Matanza quieren cambiar, que están agotados de este sistema que gobierna desde la vuelta de la democracia el Municipio. Tenemos una oportunidad histórica. Tenemos que trabajar juntos, recorrer todos los barrios, estar cerca y llevar a cada lugar de La Matanza nuestra propuesta de desarrollo y transformación. Estoy convencido de que podemos ganar”, aseguró el referente bonaerense de Juntos por el Cambio.

La jornada comenzó a primera hora de la mañana con una recorrida por el barrio Polledo de Rafael Castillo, donde el diputado nacional estuvo acompañado por el referente local Hernán Berisso. Luego, Santilli se dirigió a Isidro Casanova, donde realizó una caminata por el centro comercial junto al concejal Lalo Creus, y dialogó con los dueños de los locales y comerciantes de la zona.

Santilli se trasladó al mediodía a La Tablada para reunirse con el pastor Alejandro Gómez, y luego almorzó con empresarios locales en Lomas del Mirador. En Ciudad Evita, Santilli y el concejal Jorge Lampa visitaron a Joaquín Sequeira, el joven de 12 años que fue baleado por dos delincuentes que intentaron robarle la mochila.

La última parada fue Villa Celina, donde Santilli y la concejal Laura Greco participaron de una reunión con vecinos en la Sociedad de Fomento. La Matanza es una de las localidades que el legislador visita con más frecuencia desde que inició las recorridas en la provincia de Buenos Aires en junio del año pasado. Con esta jornada, ya son 17 las veces que recorrió la localidad bonaerense.

Diego Santilli estuvo durante 10 horas en Isidro Casanova, Ciudad Evita, Rafael Castillo, Villa Celina y La Tablada

“Juntos por el Cambio debe ser responsable y plantear de forma conjunta una propuesta de futuro y esperanza luego de la debacle de este gobierno. Las internas se resuelven puertas adentro; a la sociedad le preocupan los aumentos de precios y tarifas” , expresó Santilli durante su visita, luego de las críticas que lanzó Elisa Carrió.

En ese sentido, el referente del PRO se refirió a las últimas intervenciones públicas de Elisa Carrió generaron un enorme revuelo en la oposición. La líder opositora aseguró que después de sus declaraciones tiene “una tranquilidad de conciencia absoluta” y reconoció: “El peso de mi conciencia me iba a matar. No podía dormir”. “Ahora había que decir la verdad”, sentenció.

“Yo estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de Juntos por el Cambio que gane el año que viene. Si no, no cuenten conmigo. Yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme”, dijo Carrió a Infobae durante la semana.

Sin embargo, la Mesa Nacional de la Coalición Cívica llamó este viernes a mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Durante la reunión, que se realizó esta mañana en la sede del Instituto Hannah Arendt, los referentes de la Coalición Cívica coincidieron en que son la “herramienta de Cambio, no del mantenimiento del status quo”. Y sentenciaron: “Desde la Coalición Cívica ARI, socios fundadores de la alianza Juntos por el Cambio, reafirmamos nuestro compromiso para mantener a este espacio unido”.

