Elisa Carrió volvió a encender la interna en Juntos por el Cambio: “Lo que causa escándalo es la verdad”

Elisa Carrió sigue alimentando la crisis interna de la oposición

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a enviar un mensaje en el marco de la interna de Juntos por el Cambio. Este domingo publicó un tuit en el que dejó expuesto su fastidio por la forma en la que fueron tomadas sus declaraciones de los últimos días.

“La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos” , sentenció en su cuenta de Twitter.

Las últimas intervenciones públicas de Carrió generaron un enorme revuelo en la oposición. Tanto que obligaron a los principales dirigentes de la alianza a responder en público y cuestionar sus palabras, lo que derivó en el recalentamiento de la interna.

Cerca de la cofundadora de Cambiemos advierten que no le gustó la interpretación que dirigentes políticos y periodistas hicieron de sus declaraciones en la última semana. Las réplicas de sus cuestionamientos profundizaron la discusión interna de la coalición opositora.

“No dijo nada que no hubiera dicho varias veces, públicamente y en privado”, indicaron en el entorno de Carrió, donde también sostuvieron que las denuncias que hizo pública ya habían sido advertidas en privado, y nada se había modificado en el último tiempo.

“Lilita está bien con la mayoría. Dejó claras las discrepancias con nombre y apellido” , sostuvo un dirigente de la Coalición Cívica muy cercano a Carrió. ¿Contra quién apuntó? Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y María Eugenia Vidal.

“Yo estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de Juntos por el Cambio que gane el año que viene. Si no, no cuenten conmigo. Yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme” , dijo Carrió a Infobae durante la semana.

La líder opositora aseguró que después de sus declaraciones tiene “una tranquilidad de conciencia absoluta” y reconoció: “El peso de mi conciencia me iba a matar. No podía dormir”. “Ahora había que decir la verdad”, sentenció.

El radical Facundo Manes es uno de los dirigentes que cuestionó a Carrió

“Yo estoy fuera de todo, no quiero nada. Ahora, ¿cómo hago si me quitan la palabra, la libertad de expresión? Si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio no tienen más que pedírmelo. Me desafilio incluso a la Coalición Cívica, pero ¿cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina?”, sostuvo.

Uno de los que cuestionó a Carrió fue el diputado nacional Facundo Manes, que lamentó la discusión con la referente de la Coalición Cívica. “Me hace ver políticos peleándose entre ellos, totalmente disociados de la realidad argentina“, dijo al pronunciarse sobre la tensión política en la coalición.

“Estamos dando un espectáculo lamentable. Volvamos al foco, a qué camino alternativo les proponemos a los argentinos”, reclamó el ex ministro de Educación Esteban Bullrich a través de sus redes sociales.

La mayor parte de Juntos por el Cambio criticó a Carrió por generar una explosión en la vida interna de la oposición y correr el foco principal, que es armar un programa político y económico para volver al gobierno en el 2023.

Elisa Carrió fue muy dura con algunos de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio

Carrió apuntó contra todos. A continuación, las frases más fuertes y polémicas que dejó en la última semana y que derivaron en un estallido de la interna de Juntos por el Cambio:

- “En el gobierno de María Eugenia Vidal, la connivencia, la amistad y eventualmente los negocios entre Ritondo y Massa fueron absolutos”.

- “Lo que yo vi en la Cámara, jugando Massa con Monzó, que además son íntimos amigos, es escandaloso”.

- “Lo de Frigerio apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los de Juntos por el Cambio en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”.

- “Frigerio tenía una consultora antes donde trabajaba con los gobernadores y les dio todos los fondos de infraestructura federal. La crisis del sector público de Nación es del 20%; el esto es de las provincias. ¿Quién les dio el dinero? Frigerio”.

Carrió junto a Macri y Sanz, en el comienzo de Juntos por el Cambio (NA)

- “En Tierra del Fuego les dieron obras a la empresa de Carlos Kirchner”

- “Yo ya estaba impotente de decir ‘con Massa no’”. “Macri y yo”.

- “Cuando Patricia Bullrich dice que no tiene nada que ver, tiene razón, pero a ella le están armando Monzó y Milman; los dos estuvieron con Massa”.

“Horacio Rodríguez Larreta es amigo personal de Massa, pero estoy segura que no está en ninguno de estos negocios; ¿está?”

- “La connivencia fue absoluta, yo tuve que pedir una cuestión de privilegio a Monzó porque no me daba la palabra, por la alianza de hoy y siempre con el massismo”.

- “Frigerio, en Salta, Tenía como candidato a Sáenz. ¿Quién es? Massista”.

- “El vicegobernador de Gerardo Morales es de Massa”.

- “Cuando fui a una fiesta de la Fundación Ineco, de Facundo Manes, entre los patrocinadores estaban el gobierno nacional, el Banco Macro. Todos los negocios de Salta, Corrientes, Misiones, Chaco son con Macro. Es un escándalo”.

- “A Juntos por el Cambio esto le hace bien porque se va a tener que purificar”.

- “¿De qué vive Monzó? ¿Por qué tiene una casa en Martindale (country club) y un piso en Montevideo si ya no tiene el sueldo de diputado?”.

- “La caja de Aysa era de Frigerio. Él me puso una amante en la lista de Capital y yo les dije: ‘Señores, yo me bajo si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba de testaferro de Frigerio en Aysa’”.

Rogelio Frigerio fue uno de los principales apuntados por Elisa Carrió

- “Todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio con gente decente en serio. Yo la quiero mucho a Patricia, los quiero mucho a todos, pero esto no se trata de una cuestión de cariño, se trata de una cuestión de purificación, de limpieza. ¿Vamos a hacer lo que decimos y a ser lo que decimos que somos o vamos a estar engañando a la sociedad?”.

- (Sobre los acuerdos de Patricia Bullrich con Milei) “La gente que habla de compra y venta de órganos, y la compra de niños, rompe la moral estoica, griega, religiosa, es un horror. En consecuencia, hagan lo que quieran. Yo les ofrezco todo. ¿Cómo hago para renunciar a mi liderazgo? Si me lo pide Patricia Bullrich, a quien yo le garanticé la voz por años, entonces lo hago”.

- “Parece que soy terrible en tiempos no electorales y en tiempos electorales, cuando nada queda y la corrupción avanza, me llaman la reserva moral. Eso es un uso. Ojalá le sirva todo esto a la Nación para reflexionar qué quiere; si quiere salir de verdad, que nos ayuden a purificar Juntos por el Cambio. Si no quieren, yo no estoy ahí. Pero mátenme para que no tenga voz”.





