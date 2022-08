Elisa Carrió, recargada: las frases más fuertes que hicieron explotar la interna opositora

Elisa Carrió, sin pelos en la lengua: provocó un tembladeral en Juntos por el Cambio

Duró poco la tregua en Juntos por el Cambio. La interna en la principal coalición política opositora llegó a un punto de ebullición máxima esta mañana cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, Patricia Bullrich y otros dirigentes importantes cuestionaran públicamente a Elisa Carrió. Hubo además comunicados orgánicos del PRO y de la UCR contra los dichos de “Lilita”.

¿Qué fue lo que enojó a los “popes” de JXC? Carrió irrumpió esta semana en la escena pública con tres entrevistas concedidas a los canales TN y LN+, y a Jorge Lanata en radio Mitre, donde sin pelos en la lengua habló de presuntos “negociados” de sus compañeros de partido. A muchos de ellos, les señaló además acuerdos con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y empresarios. En la diatriba de “Lilita”, hubo un incluso una infidencia de la vida personal del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En esta nota, se reproducen las frases más “picantes” pronunciadas por la ex diputada en las últimas 48 horas.

- “En el gobierno de María Eugenia Vidal, la connivencia, la amistad y eventualmente los negocios entre Ritondo y Massa fueron absolutos ”.

- “Lo que yo vi en la Cámara, jugando Massa con Monzó, que además son íntimos amigos, es escandaloso”.

- “Lo de Frigerio apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los de Juntos por el Cambio en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”.

- “ Frigerio tenía una consultora antes donde trabajaba con los gobernadores y les dio todos los fondos de infraestructura federal . La crisis del sector público de Nación es del 20%; el esto es de las provincias. ¿Quién les dio el dinero? Frigerio”.

- “En Tierra del Fuego les dieron obras a la empresa de Carlos Kirchner”

- “Yo ya estaba impotente de decir “con Massa no””. “Macri y yo”.

- “Cuando Patricia Bullrich dice que no tiene nada que ver, tiene razón, pero a ella le están armando Monzó y Milman; los dos estuvieron con Massa”.

Video: Elisa Carrió en TN, en un video publicado por la ex diputada en Youtube.

- “Horacio Rodríguez Larreta es amigo personal de Massa, pero estoy segura que no está en ninguno de estos negocios; ¿está?”

- “ La connivencia fue absoluta, yo tuve que pedir una cuestión de privilegio a Monzó porque no me daba la palabra, por la alianza de hoy y siempre con el massismo ”.

- “Frigerio, en Salta, Tenía como candidato a Sáenz. ¿Quién es? Massista”.

- “El vicegobernador de Gerardo Morales es de Massa”.

- “C uando fui a una fiesta de la Fundación Ineco, de Facundo Manes, entre los patrocinadores estaban el gobierno nacional, el Banco Macro. Todos los negocios de Salta, Corrientes, Misiones, Chaco son con Macro. Es un escándalo ”.

- “A Juntos por el Cambio esto le hace bien porque se va a tener que purificar”.

- “ ¿De qué vive Monzó? ¿Por qué tiene una casa en Martindale (country club) y un piso en Montevideo si ya no tiene el sueldo de diputado?”.

- “La caja de Aysa era de Frigerio. Él me puso una amante en la lista de Capital y yo les dije: “Señores, yo me bajo si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba de testaferro de Frigerio en Aysa””.

- “Todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio con gente decente en serio. Yo la quiero mucho a Patricia, los quiero mucho a todos, pero esto no se trata de una cuestión de cariño, se trata de una cuestión de purificación, de limpieza. ¿Vamos a hacer lo que decimos y a ser lo que decimos que somos o vamos a estar engañando a la sociedad? ”.

- (Sobre los acuerdos de Patricia Bullrich con Milei) “La gente que habla de compra y venta de órganos, y la compra de niños, rompe la moral estoica, griega, religiosa, es un horror. En consecuencia, hagan lo que quieran. Yo les ofrezco todo. ¿Cómo hago para renunciar a mi liderazgo? Si me lo pida Patricia Bullrich, a quien yo le garanticé la voz por años, entonces lo hago”.

- “Parece que soy terrible en tiempos no electorales y en tiempos electorales, cuando nada queda y la corrupción avanza, me llaman la reserva moral. Eso es un uso. Ojalá le sirva todo esto a la Nación para reflexionar qué quiere; si quiere salir de verdad, que nos ayuden a purificar Juntos por el Cambio. Si no quieren, yo no estoy ahí. Pero mátenme para que no tenga voz”.





Video: la entrevista completa de Elisa Carrió en LN+, publicada por la ex diputada en su canal de Youtube