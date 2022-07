Fernando “Chino” Navarro envió un mensaje al Frente de Todos: “Hay que dejarse de joder y de operarnos entre nosotros”

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, valoró la llegada de Sergio Massa al Poder Ejecutivo, que se concretará la próxima semana, y aprovechó para enviar un mensaje a la interna del Frente de Todos: “Tenemos que dejar de operarnos entre nosotros” .

“Cuando digo ‘tenemos que entender lo que requiere la sociedad’ doy por sentado que todos los que somos integrantes (del Frente de Todos) entendemos que hay que dejarse de joder, de criticarnos entre nosotros y de operarnos entre nosotros ”, resaltó “Chino” Navarro durante una entrevista con FutuRock. En ese sentido, resaltó el rol que asumirá Massa al Ministerio de Economía, Producción y Agricultura ya que “es un hombre importante pero (las decisiones que pueda tomar) van a depender de la coalición y de la política” en general.

Además relativizó el contexto económico de la Argentina al asegurar que se trata de una ”crisis global sin precedentes”. “No somos la excepción”, reclamó y señaló que no se trata de “una crisis terminal” remarcando que la situación es “heredada” del gobierno de Mauricio Macri. En la misma línea justificó los números en rojo al hacer hincapié en la pandemia del coronavirus: “ El gasto del mundo y el gasto que tuvo que hacer la Argentina, que fue una inversión, termina disparando más los números de la inflación que tenías que bajar , acá y en el mundo, y después vino una guerra”, puntualizó.

Respecto de los cambios en el Ministerio de Economía, dijo no haberle gustado “el desenlace” de la “huida” de Martín Guzmán y no opinó sobre el paso de Silvina Batakis por esa cartera. Respecto de la actualidad, aseveró ver “el vaso medio lleno”. En ese sentido fundamentó: “Estoy convencido que este ciclo político de occidente está agotado, y este modelo económico (al que considera ‘la derecha salvaje’) está agotado. La pandemia aceleró ese proceso y lo puso al desnudo. La falta de liderazgo internacional, el sálvese quien pueda. Las naciones centrales en la pandemia actuaron con un egoísmo y una falta de previsión que después se corrigió algo en Europa”.

“Nadie quiere hacerse cargo de la tarea de ordenar la economía, que está subordinada políticamente . Massa tiene ganas y voluntad, eso me parece positivo”, añadió al resaltar que esa actitud la valora porque, según narró, siempre le dijo al presidente Alberto Fernández que el principal requisito que se debe analizar a la hora de elegir un funcionario es el valor.

Apoyo del "Chino" Navarro a Sergio Massa tras el anuncio de los cambios en el Ministerio de Economía

El referente peronista confesó que habló con Massa en los últimos días pero que no fue sobre los anuncios que se espera que el elegido para conducir el superministerio debe dar el próximo miércoles luego de hacer la jura y asumir finalmente como ministro. “Solo puedo discutir de la economía popular porque la veo todos los días”, dijo y agregó: “Yo de lo que estoy convencido es que Massa va a proponer una salida razonable, pensando en el crecimiento. Si no le damos salida al 50% de la informalidad vamos a una situación muy compleja que nos va a semejar a países hermanos que hace décadas convive con5 50% 0 60 % de pobreza”.

Sin embargo afirmó que es parte de dos franquicias y que en términos personales no le está yendo mal. “Más o menos la llevamos, tuvimos un ojo comercial importante y hemos recuperado lo invertido”, señaló. Asimismo hizo mención al consumo asegurando que la marca en la que invirtió está destinada a “un público de clase media acomodada y es un sector que está consumiendo”.

No obstante, dijo tener conocimiento de la crisis que vive hoy el país al argumentar que hace dos semana fue a una feria ubicada en Villa Fiorito “sobre la vía del tren que no pasa más” y después, al realizar un recorrido por el barrio, se sorprendió por “la cantidad de emprendimientos gastronómicos bien ubicados, pero no estaban que explotaban”. “Hay sectores que la pasan complejo, otros más o menos, en otros la cuestión va bien. Los dirigentes tendríamos que ponernos en línea con el pueblo y nos iría mejor”, analizó en diálogo con Futurock.

