Moria Casán se “coló” en una entrevista y habló de la designación de Massa

Moria Casán y su pareja, Fernando "Pato" Galmarini

Ayer, Sergio Massa fue designado al frente de un nuevo superministerio que unificará el de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo entre sus funciones las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

Con la idea de hablar sobre su flamante nombramiento, el periodista Daniel Tognetti se comunicó telefónicamente con Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente peronista, ex funcionario nacional y suegro de Massa.

Pero antes de adentrarse de lleno en la información “dura”, la entrevista transitó por distintos aspectos de su vida personal que incluyó a Moria Casán, con quien Galmarini está en pareja.

“Moria no se quiere casar. Le propuse casarnos en la cancha de Boca pero me dijeron que no me la prestaban. Un día estaba con Jorge Ameal y me dijo: ‘Si te casás vos a la semana tengo 10 mil casamientos’. Estamos recontra fenómeno así, cada cual en su casa. Pero ahora está al lado mío abriendo un yogurt”, admitió Galmarini en AM 530.

Esa situación dio lugar a que Tognetti saludara a Moria al aire y ella, sin que se lo pidieran, tomó el teléfono, se “coló” en la entrevista radial y brindó más detalles de la relación . “Lo que provoca esta pareja es mucha empatía porque la gente la ve real y verdadera”, sentenció la Diva.

Y agregó: “Pato es re fachero. Va a cumplir 80 y parece de 50. Es un amor de persona, noble, con ética y lealtad; y el amor que siente por el peronismo nunca lo vi en mi vida”.

"Moria no se quiere casar", admitió Galmarini luego de que trascendiera que estaban planeando su boda

Aprovechando que Moria tenía ganas de hablar, Tognetti le preguntó cómo lo veía a Sergio Massa al frente del “superministerio” y ella fue contundente con su respuesta: “Lo veo fantástico. Es un hombre brillante que tiene cintura, hace ula ula. Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado. Lo veo con mucha fuerza, que es lo que necesita el país. Se necesita unión para avanzar y Sergio ha actuado como un gran samoré”.

Más allá de todas las alabanzas, Tognetti le recordó a Moria que a Massa le tocó asumir en un momento de crisis política y económica. Pero ella no se detuvo y continuó con sus buenos augurios: “El país es muy difícil de analizar pero él es un hombre para cualquier puesto político”.

“¿Lo ves como futuro Presidente?”, le retrucó Tognetti. Y ella contestó sin titubeos: “Como presidente, obvio”. “Ser ministro de Economía o tener superpoderes es más importante que ser Presidente”, agregó.

Una vez que Moria largó el teléfono, le tocó el turno al “Pato” Galmarini; quien también se refirió al nuevo rol que ocupará su yerno en el gobierno de Alberto Fernández. “Lo veo muy bien a Sergio. En el 85 yo era diputado nacional y él diputado provincial. Empezó en política a los 24 años y es uno de los tipos más talentosos que tiene la política argentina”.

Además, destacó que a “su talento natural” se le suma “una enorme polenta para militar” y una compañera de lujo, en referencia a su hija Malena Galmarini, que está al frente de AySA. “Sergio va a militar a los barrios y a hablar con los compañeros y compañeras en momentos donde no son muchos los que militan. También tiene una mujer que es una fervorosa peronista, cuyos padres ya estábamos comprometidos con el retorno de la democracia”, recordó Galmarini.

Por último, admitió que si bien “el país no está fenómeno” considera que “está mejor que hace 3 años”, cuando gobernaba Mauricio Macri. “Esto no es poco porque lo que dejó fue tierra arrasad salvo para los amigos de él. Nos va a costar salir pero con Sergio va a costar menos y va a fortalecer el gobierno de Alberto, que es un amigo; y de Cristina, que es crack”.

Y cerró la entrevista con optimismo: “Tenemos posibilidades de seguir mejorando y esto a Sergio le da una impronta importante”.

