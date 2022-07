D’Alessandro cruzó a Frederic: “Delito por delito, el kirchnerismo obtuvo los peores resultados de la historia”

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, salió a responderle a través de Twitter a la ex titular de la cartera de seguridad a nivel nacional Sabina Frederic por la columna de opinión que publicó en Infobae sobre la implementación del Mapa de la Policía de la Ciudad. Allí, la exfuncionaria indicaba que desde la ciudad rechazaban dicha iniciativa -que implicaría un control ciudadano hacia la policía- porque podría “dejar al desnudo ese dispositivo que oculta tanto la falta de transparencia del gobierno de la Ciudad, así como alerta sobre los derechos que viene expropiando a sus policías, por ejemplo, al no implementar la Defensoría del Policía, ese organismo necesario aprobado por ley (5.688) en 2016″. La mención al dispositivo la hizo en referencia al “modelo de saturación policial” que según ella “está en proceso evidente de agotamiento, ya no consigue mitigar el delito”.

En su opinión, “esa ineficacia explica por qué la Ciudad no asume el policiamiento del Barrio Padre Ricciardelli que desde 2011 está a cargo íntegramente de la Gendarmería –Fuerza de Seguridad del Estado Nacional-. Porque, aun teniendo la tasa más alta de policías cada 100 mil habitantes por distrito de toda la Argentina (por arriba de 700 policías, contra 250 de las Fuerzas Federales), las autoridades del gobierno de CABA repiten ‘no nos alcanza’” .

La iniciativa del mapa de la Policía de la Ciudad, que corresponde a la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, consiste -según explicó la exfuncionaria- en “un sitio de Internet interactivo donde es posible radicar denuncias de forma anónima sobre hechos de abuso de la fuerza y que deja claro que no poseen estatus judicial. También allí se ofrecen recomendaciones para enfrentar distintos tipos de acciones susceptibles de configurar violencia institucional”.

D’Alessandro, desde su red social, indicó que “Mientras el kirchnerismo tuvo a cargo la seguridad de la Ciudad, gestionó a las cuatro fuerzas federales en simultáneo dentro del distrito y obtuvo los peores resultados de la historia. Delito por delito, índice por índice, los peores números. Información pública, no relato”.

En un segundo mensaje, añadió: “Ahora, la ex ministra que decía que Suiza era segura pero aburrida, la misma que hacía conferencias para defender derechos de carpinchos de Nordelta, intenta demonizar -otra vez- a la policía que logró las tasas más bajas de inseguridad de los últimos 27 años.”

Por último, con un recorte de una nota de Infobae con la comparación de Frederic sobre la cantidad de delitos en CABA y Santa Fe, expresó que “la intencionalidad política es tan burda que impide apelar a cualquier honestidad intelectual: no deja de ser la funcionaria que sin ponerse colorada “explicó” que crecían más los homicidios en la Ciudad que en Santa Fe , escenario de la guerra narco que explotó en su gestión”.

Desde el ministerio de Seguridad porteño reforzaron esas respuestas con sus propias estadísticas. Según ellos, “la tasa de homicidios cada cien mil habitantes en 2021 se ubicó en 3,35, similar a la del año 2019 (3,32), que fue el más bajo desde 1995. Esto hace que Buenos Aires sea la segunda ciudad capital de América con la tasa de homicidios cada cien mil habitantes más baja de América, después de Ottawa. En el barrio 31 y 31 Bis, cuya seguridad está a cargo de la Ciudad, los homicidios bajaron un 64 % y pasaron de 14 en 2019 a 5 en 2021. En el barrio 1.11.14/Rivadavia/Illia, cuya seguridad está a cargo de las fuerzas federales, los homicidios pasaron de 5 en 2019 a 14 en 2021, lo que representa un aumento del 180 %. Donde estamos nosotros, los homicidios bajaron 64%. Donde están ellos subieron 180%. Dato, no relato.”

Sobre el aspecto concreto de no creación de la Defensoría de la Policía, Frederic indicó que “si al cabo de seis años de vigencia, el Gobierno de la Ciudad no ha implementado ese organismo, significa que durante ese lapso ha estado desposeyendo de derechos al personal por los que debe velar”. En respuesta a ese concepto, desde el ministerio porteño señalaron que “En la ley, desde la misma creación de la policía de la ciudad se creó la Oficina de Transparencia y Control Externo, que a diferencia del resto de las fuerzas del país, ésta conducida por personal civil. O sea, es la única fuerza de seguridad que tiene personal civil tomando las denuncias e investigando el mal accionar policial”.

