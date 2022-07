El reclamo de Grabois a Batakis, la nueva ministra de Economía “¡Cazá la birome y no te demores!”

El dirigente social Juan Grabois. En la foto, durante una actividad en la pasada edición de la Feria del Libro

Silvina Batakis, la mujer designada para reemplazar a Martín Guzmán, todavía no asumió de manera oficial en el Ministerio de Economía. Sin embargo, ya recibió reclamos por parte del dirigente social Juan Grabois: “Eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, sostuvo el referente de la CTEP a través de las redes.

En la misma línea se refirió en una entrevista radial. “Todo bien con Batakis, a mi los nombres me importan bastante menos que los hechos, la plata no le alcanza a los trabajadores de ningún sector”. “ La botonera hay que encontrarla rápida, a quiénes más hay que exigirle es a los compañeros; de Guzmán no esperaba no esperaba un política redistributiva, de Batakis sí ”, agregó en Radio Nacional.

A pesar de calificar como “cuadrazo” a la nueva ministra, Grabois afirmó que “no importan los nombres, sino las políticas; es decir, si la compañera Batakis no trae resultados para el pueblo, es lo mismo que esté ella, Guzmán o (Carlos) Melconian ”. “Quiero ver las medidas que se adoptan, no nos sobra el tiempo”, enfatizó.

La actividad de la nueva titular de Economía -que llega a la primera plana del Gabinete con el aval de Cristina Kircher- comenzó temprano. Arribó a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Alberto Fernández y delinear los próximos pasos a seguir.

Entre sus tareas, tendrá la misión de contener una corrida bancaría y una disparada del dólar tras la incertidumbre generada en los mercados por la crisis del oficialismo. La agenda próxima de la funcionaria, en paralelo, incluirá la renegociación inminente de la deuda con el Club de París (programada por su antecesor para este miércoles), la continuidad del mercado de bonos en pesos, el cepo ajustado a las importaciones para acumular reservas, la aceleración de la inflación y la continuidad del acuerdo con el FMI.

Silvina Batakis, la designada nueva ministra de Economía

En relación al cimbronazo que significó la salida de Guzmán, la negociación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para nombrar un reemplazo, y los rumores de más modificaciones, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó esta mañana que Sergio Massa continuará al frente de la Cámara de Diputados.

Anoche se esperaba una respuesta del líder del Frente Renovador, quien había pedido un control total de áreas sensibles del Gobierno, para aceptar un nuevo rol dentro del Gobierno. Sin embargo, y consultado por los periodistas en el ingreso a Casa Rosada sobre más cambios en el Gabinete, el dirigente tucumano afirmó: “Por ahora el Presidente no ha tomado esa decisión”. “Cada uno de los ministros, de los responsables de las carteras, sigue cada uno en su área de trabajo”, indicó.

Manzur -que estuvo solo una hora en la sede de Gobierno- también informó que Batakis asumirá esta misma tarde en el Ministerio de Economía.

“Tiene una gran experiencia, con enormes responsabilidades a lo largo de toda su vida y hoy, probablemente en la tarde, vamos a ver si se completa la documentación, se estaría haciendo cargo del área de Economía”, aseguró.

Sobre el rol de Sergio Massa, cuyo nombre circuló durante el fin de semana para ocupar tanto el Ministerio de Economía como la Jefatura de Gabinete, Manzur recalcó que el ex intendente de Tigre “es un hombre de una enorme trayectoria política, que hoy cumple una tarea muy importante, a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados; entiendo que va a seguir colaborando como lo viene haciendo hasta ahora”.

El funcionario, además, aseguró que “mientras el Presidente así lo disponga” seguirá al frente de la Jefatura de Gabinete y descartó que durante el día de hoy haya feriado cambiario por los movimientos en el área de Economía.

“El Gabinete sigue trabajando; todos los funcionarios hoy tenemos que mirar hacia adelante, hay un contexto internacional muy complejo y difícil, sabemos las dificultades y de qué manera repercuten en el país. El Presidente está pensando en lo mejor para la Argentina”, completó.

SEGUIR LEYENDO: