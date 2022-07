Después del acto de Alberto Fernández en la CGT, Cristina Kirchner encabeza un encuentro militante en Ensenada

Después del acto de Alberto Fernández, le toca el turno a la vicepresidenta Cristina Kirchner en Ensenada (REUTERS/Agustin Marcarian)

Después del acto de Alberto Fernández ante la cúpula de la CGT, la vicepresidenta Cristina Kirchner realiza su propia actividad en el homenaje a la figura de Juan Domingo Perón, que ayer se cumplió el 48° aniversario de su fallecimiento. La intervención de la ex jefa de Estado tendrá lugar este sábado a la tarde en el municipio de Ensenada, donde estará presente toda la dirigencia kirchnerista y miles de militantes que escuchará, una vez más, la voz de la conductora política.

En el Frente de Todos hay expectativa e incertidumbre sobre cuáles serán las nuevas definiciones de la vicepresidenta, embarcada desde las PASO del año pasado en un duro “debate” de ideas con Alberto Fernández. Las dos cabezas líderes de la coalición están enfrentadas y en una dinámica de cruce permanente, a raíz de las diferencias políticas existentes sobre la marcha de la gestión y las dificultades en la gestión económica.

Cristina Kirchner llega al distrito, gobernado por el intendente kirchnerista Mario Secco, en medio de un operativo clamor que se repitió durante toda la semana y en el que se coquetea con la idea de que sea protagonista de la contienda electoral del año que viene por el Frente de Todos. La militancia la pide de candidata a presidenta y algunos dirigentes de su espacio lo deslizan como una expresión de deseo.

El acto comenzará a partir de las 16 en el Polideportivo Municipal de Ensenada, con el lema: “A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía”. Habrá más de 2 mil invitados que ingresarán con pulsera de acceso y contará con una gran convocatoria de la militancia, ya que se colocaron pantallas afuera del establecimiento para que los asistentes puedan escuchar el discurso. Se espera que hasta Ensenada lleguen legisladores nacionales y provinciales, ministros bonaerenses e intendentes, además del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Andrés Larroque junto a Máximo Kirchner al frente de una columna de La Cámpora

Lo que se espera de este sábado es que el tono del mensaje y el formato sea similar al último acto en Avellaneda. Es decir, un vez terminada su alocución, la Vicepresidenta llegue hasta sus seguidores para emitir un saludo. El tiempo meteorólogico acompaña a la jornada, con un pronóstico de cielo soleado y una máxima de 15 grados para la región de Ensenada.

El clima interno en el oficialismo no mejoró desde que Cristina Kirchner pronunció su último discurso ante la CTA. De hecho, ayer el presidente Alberto Fernández volvió a diferenciarse de la vice, al reivindicar un supuesto perfil moderado que habría tenido el fundador del movimiento justicialista. “El poder no pasa por quien tiene la lapicera, pasa por ver quién tienen la capacidad de convencer”, definió, parafraseando uno de los anteriores mensajes de su compañera de fórmula, y en ese marco dijo que Perón “nunca necesitó de la lapicera”.

El acto de Alberto Fernández de ayer en la CGT

Sin embargo, el discurso de Alberto Fernández no cayó del todo bien en el oficialismo. El diputado nacional, Eduardo Valdés, amigo personal del Presidente, dijo que “lo de ayer no me gustó”, ya que Perón es una figura que “está para unirnos, no dividirnos”. Con la misma tesitura se expresó este sábado el senador nacional y jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, una de las espadas legislativas de Cristina Kirchner en la Cámara Alta. “Creo que tenemos que unirnos para resolver los problemas que tenemos, porque la gente está necesitando eso. Menos discusión interna y más soluciones para la gente”, consideró el legislador formoseña.

Mientras tanto, en el kirchnerismo se entusiasman con una posible confrontación de Cristina Kirchner con su compañero de fórmula en 2023, ante unas hipotéticas PASO. A título personal, son varios los y las dirigentes que la posicionan jugando en las elecciones del año que viene, entre ellos el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. El dirigente suele expresar el posicionamiento orgánico de La Cámpora.

En 2023 la ex mandataria vence su mandato como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, una banca a la que accedió en los comicios de 2017 cuando armó Unidad Ciudadana. Acaso por eso varios dirigentes -sobre todo de la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo tiene su base electoral- la ven “en un rol protagónico” en las elecciones del año que viene.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante el acto por los 100 años de YPF, la última actividad que compartieron juntos (Franco Fafasuli)

La de este sábado será la segunda vez en menos de dos semanas que la ex presidenta encabeza un acto masivo. En la última oportunidad, Cristina Kirchner aprovechó la oportunidad para despotricar contra el “festival de importaciones” y cuestionar el rol actual de los movimientos sociales, algunos de ellos que son parte importante de la base de representación política de Alberto Fernández, como el Movimiento Evita.

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, había dicho la Vicepresidenta, para rematar que “el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”.

En este clima de tensión y diferencias políticas a cielo abierto, la expectativa está puesta en si la vicepresidenta Cristina Kirchner volverá a marcar agenda o responderá a las últimas acciones y definiciones del Presidente. Lo que unifica a todos los sectores, hasta el momento, es que la coalición se mantenga unida formalmente y la disputa se produzca en las PASO 2023. Este sábado habrá un nuevo capítulo de la interna a cielo abierto.

