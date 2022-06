En un gesto de unidad, Máximo Kirchner reunió al PJ bonaerense y se mostró con ministros albertistas

Máximo Kirchner, Verónica Magario y Mariel Fernández (Foto: PJ bonaerense)

“Hay matices, miradas, cada uno tiene su interpretación; pero me parece que hubo un consenso generalizado para salir adelante”. La frase que dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, al salir del encuentro del PJ bonaernese que se llevó adelante en la tarde del martes en La Plata, explica el momento actual que atraviesa el Frente de Todos y la intención -al parecer más voluntariosa que en otras ocasiones- de avanzar en un sendero de unidad dentro del espacio. De eso y más se habló en el encuentro que convocó el presidente del Partido Justicialista bonaernese, Máximo Kirchner, donde hubo asistencia perfecta, presencia y palabra de los distintos sectores del FdT en la provincia de Buenos Aires.

El diálogo entre el kirchnerismo y la llamada ala política del presidente Alberto Fernández con base en el provincia de Buenos Aires busca aceitarse de un tiempo a esta parte. Cómo relató Infobae, son los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quienes intervienen en este proceso que igualmente -como insinuó Larroque- todavía está en etapa de gestación algo tardía.

Tanto Katopodis como Zabaleta se trasladaron hasta la sede del PJ de La Plata, donde el partido a nivel provincial tiene reservado para uso propio el cuarto y quinto piso del edificio emplazado en pleno microcentro de la capital bonaerense. El sexto piso es de uso compartido, con parrilla incluida. Esta vez no se prendió.

En el encuentro de PJ bonaernese no se puso en duda la unidad . La presencia de los ministros citados y también del de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz como referencia directa a la gestión nacional disiparon las incógnitas. Incluso, la diputada encabezó este lunes un acto en Ensenada en el mismo sentido. Fue con la presentación del proyecto de ley de reparación histórica para ex trabajadores y trabajadoras de la Empresa Petroquímica General Mosconi, en el que compartió actividad con los cristinistas, Mario Secco, Sergio Palazzo y las diputadas nacionales Vanesa Siley y Claudia Ormechea. “Creemos que este es un proyecto emblemático, porque tiene el antecedente de lo que ocurrió con YPF durante el gobierno de Cristina en 2012, y que dos años más tarde permitió la reparación histórica a los trabajadores que habían sido despedidos y que no habían podido acogerse al régimen de propiedad participada”, explicó Tolosa Paz, en un guiño hacia la Vicepresidenta.

Tolosa Paz, Secco, Cagliardi y diputados nacionales, en la presentación del proyecto de ley de reparación histórica (Foto: prensa Tolosa Paz)

Pero el debate sigue siendo de fondo. La presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, lo dejó en claro. “Hay que preguntarle a la gente cómo le está yendo hoy…mal. Negar esa realidad es una locura en función de mantener un supuesto silencio político que cubra o que no dañe. Al revés, daña porque la gente que no encuentra solución en este contrato electoral que hizo con nosotros, en el que nos confió va a ser peor el año que viene . Hay que discutirlo, está muy bien que lo discutamos ”. Kirchner habló de que se pueden perder las elecciones, “el tema es cómo se pierden”.

“La visión de él -Máximo Kirchner- es que tenemos que ir con todo, establecer una metodología de trabajo y una mística que nos permita continuar en el Gobierno. Está convencido que lo podemos realizar”, contó el senador bonaerense Omar Plaini, que además es consejero por la rama gremial del partido.

La reunión, sin asesores presentes y reservada a consejeros partidarios entre los que hay intendentes, funcionarios provinciales y legisladores nacionales mayormente recostados en la conducción de Cristina Kirchner, sirvió también para avanzar en un plan de afiliación masiva del partido . Se busca un ordenamiento a ese tema que hace algunas semanas fue puesto en duda por el dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, que habló de un dibujo de las afiliaciones y de que en la instancia partidaria no hay debate interno.

Ocupación plena en la reunión del PJ bonaerense

También se convocó a un congreso para dentro de 30 días y se definieron quiénes serán los apoderados partidarios. Aparecen allí, Ulises Coco Giménez, Eduardo López que ya venían ocupando el lugar y la novedad es la inclusión de Facundo Tignanelli, un dirigente de La Cámpora que supo conducir el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

También se definieron quiénes ocuparán las 45 secretarías. Otro puente de acercamiento entre los distintos sectores del FdT también se da en estas designaciones: l a secretaría general del partido quedó a cargo de Katopodis. En la mesa principal de la reunión de este martes también se sentaron las vicepresidentas del partido, Verónica Magario y Mariel Fernández.

