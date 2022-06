Antonio Caló: “El panorama es bastante negro; no es que el salario sea bajo sino que la inflación es muy alta”

Antonio Caló: “No es que el salario sea bajo sino que la inflación es muy alta, que es distinto”

Antonio Caló fue desplazado de la jefatura de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el 22 de marzo por un grupo de seccionales rebeldes y desde entonces se mantiene en silencio. Ahora, reaparecerá este jueves: la seccional Capital, que lidera, organizó un acto y una misa en la Plaza de Mayo, a las 11.30, para conmemorar los bombardeos contra Juan Domingo Perón del 16 de junio de 1955, con la consigna “Memoria, verdad y justicia”. Es probable que concurra Alberto Fernández.

En sus primeras declaraciones tras ser desplazado, el ex líder metalúrgico desmintió a Infobae que durante el acto tenga previsto denunciar que en la UOM sufrió un “golpe del kirchnerismo”, como afirmaron algunas versiones periodísticas, y aclaró: “Caló nunca va a hablar mal de la UOM ni contra el secretariado. Jamás. Nunca le van a sacar una palabra en contra”.

En el transcurso de la charla, aprovechó incluso otra pregunta sobrela nueva conducción del gremio para insistir: “Estoy alineado con el secretariado. Toda la vida, más alla de quien sea secretario general. La sigla de la UOM es sagrada”.

No fue lo único que dijo. Admitió que “a la inflación no la pueden domar” y que “el panorama es bastante negro”, ya que “hay laburo, pero el salario no alcanza”. Y agregó: “No es que el salario sea bajo sino que la inflación es muy alta, que es distinto”.

Antonio Caló y Alberto Fernández

Además, ratificó su alineamiento con Alberto Fernández: “Mientras haya un presidente peronista voy a remar por ese presidente. Esperemos que Alberto se vuelva a presentar. Todos en la CGT estamos con la reelección de Alberto”. Y advirtió: “Lo vamos a defender”. Aun así, mencionó a Daniel Scioli como otro candidato presidencial del Frente de Todos.

Respecto de las próximas elecciones, anticipó que “van a ser difíciles para cualquiera” y, en particular, para el Frente de Todos. “Vamos a tener que laburar mucho para convencer a la gente”, admitió el dirigente metalúrgico.

-¿Para qué convoca al acto y la misa en la Plaza de Mayo?

-Para conmemorar el 16 de junio, cuando bombardearon la Plaza de Mayo. La gente joven necesita saber lo que fue el 16 de junio. Todo el peronismo esta invitado. No es cierto, como salió en algún medio, que Caló va hacer el acto para hablar mal del secretariado. Caló nunca va a hablar mal de la UOM ni del secretariado. Jamás. Nunca le van a sacar una palabra en contra.

-¿Están invitados Abel Furlán y Naldo Brunelli, que ahora conducen la UOM porque lo desplazaron a usted?

-Están todos invitados. Les mandé un WhatsApp a todos los secretarios generales.

Abel Furlán y Máximo Kirchner

-¿Cómo está la relación con Furlán y Brunelli?

-Ningún problema. Trabajamos juntos durante muchos años.

-¿No sigue la pelea interna en la UOM?

-Estoy alineado con el secretariado. Toda la vida, más alla de quien sea secretario general. La sigla de la UOM es sagrada.

-¿Cómo está viendo el panorama económico del país?

-Es difícil. A la inflación no la pueden domar. Esperemos si este mes baja. Si no… Si me pide un panorama, es bastante negro, lamentablemente. Lo bueno es que hay laburo. Acá en Capital hoy se anotaron doce empresitas que van a dar laburo. Eso es bueno, pero el salario no alcanza.

-¿El Gobierno no le encuentra la vuelta a la inflación?

-No es que el salario sea bajo sino que la inflación es muy alta, que es distinto.

-¿Las paritarias se reabren, pero no alcanzan?

-A los que sacaron el 60% (de aumento) no les va a alcanzar. La UOM también va a sacar el 70% cuando reabra. La guita igual no alcanza. Fíjese que la inflación se llevó puesto a (Raúl) Alfonsín. Con eso partimos.

-¿Se lo puede llevar puesto a Alberto Fernández?

-No, a Alberto lo vamos a defender. Pobrecito, hay una inflación galopante, pero todavía la puede bajar. Si no lo puede manejar, se puede complicar. Pero falta un año para las elecciones.

Antonio Caló y Cristina Kirchner

-¿Qué puede pasar en las elecciones?

-Y... las elecciones van a ser difíciles para cualquiera. Mi corazón es peronista, pero vamos a tener que laburar mucho para convencer a la gente. Lo que pasa es que los del otro bando (se refiere a Juntos por el Cambio) lo primero que hablan es de la reforma laboral y la gente se asusta.

-¿Qué opina sobre las peleas en el Frente de Todos?

-Esperemos que después de esta medida por la que se tuvo que ir (Matías) Kulfas, que era un flor de ministro, se termine esta interna. Ahora hay que gobernar para ganar las elecciones de 2023. No sirve más la interna.

-¿Cómo califica la actitud de Cristina Kirchner? ¿Favorece o perjudica al Gobierno?

-No, a Cristina la respeto. La señora fue dos veces presidenta de la Nación, sacó el 54% de los votos. Es buena política. No voy a juzgar la actitud de la señora.

-¿Usted lo sigue defendiendo a Alberto Fernández?

-Sí, mientras haya un presidente peronista, voy a remar por ese presidente. Esperemos que Alberto se vuelva a presentar.

Antonio Caló, en el congreso de la CGT que eligió la nueva conducción

-¿Apuesta por la reelección del Presidente?

-Todos en la CGT estamos con la reelección de Alberto. Después, veremos si Daniel (Scioli) si se va a presentar o no o si se presenta otro candidato que lo pueda superar a él. Nosotros queremos ganar, lo que no queremos es perder. Ya perdimos con (Mauricio) Macri y la pasamos muy mal. Lo que queremos en el peronismo es ganar.

-¿Y ese triunfo lo puede garantizar Scioli?

-Y... Scioli perdió por 1,5% de los votos, no por el 20%. Era otro contexto, otra situación, no había la inflación que hay ahora.

-La CGT quiere lanzar una Mesa Político Sindical para discutir el peronismo que viene y las candidaturas. ¿Está de acuerdo?

-Lo veo perfecto. Comparto plenamente. Tenemos que ser parte de las negociaciones. El movimiento obrero tiene que ser parte del armado de las listas. Si no, siempre estamos tocando el bombo y nada más.

