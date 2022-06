Gastón Manes: “El radicalismo tiene que liderar la coalición de Juntos”

En medio de las internas de la oposición de cara a 2023, Gastón Manes resaltó que el radicalismo merece un lugar predominante en la coalición con Juntos

Con las elecciones de 2023 cada vez más cerca todo el arco político se moviliza para llegar bien parado a la cita, sin embargo el oficialismo no es el único que debe arreglar sus internas, la oposición aún parece tener mucho que debatir. Así lo dejó planteado Gastón Manes, el abogado y dirigente radical, quien opinó de la organización de Juntos por el Cambio: “ El radicalismo tiene que liderar la coalición de Juntos ”.

A diferencia de lo que sucedía en el gobierno de Mauricio Macri, cuando varios dirigentes radicales pedían ser escuchados, ahora el presidente de la Convención nacional de la UCR mantiene firme su postura de que su partido debe ser el que lleve el mando: “Hoy el radicalismo es más que el PRO en términos electorales, en términos de candidatos, en términos de experiencia, en términos de territorialidad y en términos de ideas que estén a la altura de sacar la Argentina adelante”.

El Fundador del grupo Ineco analizó en “Actualidad Política TV” que se transmite por Metro el desempeño de los últimos de la fuerza y contó sus expectativas para el año que viene: “ Desde el punto de vista político, el radicalismo ha recuperado una fortaleza significativa , en el marco de la coalición en la cual está inserto, que le permite poner blanco sobre negro sobre cuáles son las reales posibilidades de los candidatos del Partido Radical en una disputa, digamos interna, en el marco de la coalición. Nosotros en estos años que llevamos de coalición, que son siete, hemos aprendido mucho, hemos aprendido de los errores. Esto se logró a partir de la elección del año 2021, que fue una elección muy venturosa para el radicalismo”.

Las palabras de Gastón Manes toman más fuerza luego de que su hermano sumara apoyo para una posible candidatura presidencial

Las palabras de Gastón Manes toman más fuerza luego de que su hermano sumara apoyo para una posible candidatura presidencial, la cual genera la resistencia de un sector de la UCR. El neurólogo entusiasma a los radicales que sueñan con tener un presidente en el 2023 que los ayude a divorciarse del PRO, pero otros boinas blancas advierten: “No es lo mismo que la elección legislativa de 2021″.

Si bien todavía no se tomó ninguna determinación, en ese sentido Manes también opinó de la competencia dentro de la coalición de Juntos y por qué el radicalismo llega mejor parado: “ Del PRO entiendo que también por el paso del tiempo están más sabios. Aunque estamos viendo que tienen algunas dificultades para resolver sus diferencias internas, porque claro, como un partido nuevo y sin el andamiaje institucional que tiene el radicalismo, es una tarea difícil para ellos . Los radicales en ese sentido tenemos y lo destaco, lo subrayo porque me parece que es algo que la sociedad tiene que valorar, que la política es la única herramienta con la que contamos los ciudadanos para poder cambiar las cosas. Y, un partido ordenado, abierto, horizontal, aunque tenga 130 años, que en este caso para mí es una virtud, no un defecto”.

El radicalismo busca liderar la coalición de Juntos de cara a las elecciones de 2023 (EFE/Divyakant Solanki)

Esta posible división se explica también en cómo se dieron las cosas en el último gobierno de Macri: “Lo que sucedió en el 2015 fue un acuerdo político, una coalición política que fue un fenómeno de la coalición electoral y mayormente parlamentaria, pero no fue una coalición de gobierno porque el propio presidente Macri se ocupó el primer día que fue elegido en manifestar expresa y públicamente que era un gobierno del PRO con una coalición electoral. Con lo cual el radicalismo automáticamente quedó afuera, más allá de que haya luego ocupado un par de secretarías o algún ministerio, algún dirigente radical. Pero eso es muy normal en un gabinete que haya un ministro de origen de otro partido. Claramente fue un gobierno del PRO, el Partido Radical acompañó y como se había comprometido”.

De cara al año que viene, la renovación de los partidos será un hecho a tener en cuenta, y así lo considera el político. En esa línea, el hombre del radicalismo explicó cómo su partido logró dar ese paso: “Fuimos los que más nos abrimos a la sociedad en los últimos tiempos. Incorporamos figuras nuevas en varios distritos que ya incluso han tenido un gran suceso electoral. Más allá del caso de Facundo Manes, de mi hermano en la provincia de Buenos Aires, está el caso de Carolina Losada en la provincia de Santa Fe y otros casos similares, con lo cual el radicalismo ha mostrado apertura, ha mostrado que mira al futuro y que tiene un orden interno que otros espacios por ahí todavía no lo han logrado cerrar”.

SEGUIR LEYENDO: