Alberto Fernández tomó distancia de una información aportada desde el Ministerio de Producción sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

Franco Fafasuli

El presidente Alberto Fernández tomó distancia de las declaraciones off the record en contra de Cristina Kirchner que, según denunció la vicepresidenta, surgieron desde el Ministerio de Producción, que conduce Matías Kulfas.

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”, dijo el Presidente.

Y a continuación, compartió la respuesta que dio la cuenta en la misma red social de Energía Argentina frente a lo que el primer mandatario describió “una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno”. “Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”, finalizó Alberto Fernández.

Más temprano, pasado el mediodía, Cristina Kirchner había dicho: “Es muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodista”, dijo, menos de 24 horas después de que la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández se mostraran juntos ayer, en la celebración del centenario de YPF.

NOTICIA EN DESARROLLO...