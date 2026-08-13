Nublado y probables lluvias: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Obelisco bajo cielo nublado, una imagen que se repetirá en los próximos días (Archivo)

Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hacia el fin de semana, persistirá el gran caudal de nubes, temperaturas moderadas y escasas lluvias. Además, continúan las alertas por nevadas al oeste del país.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves se presenta con una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 8°C. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10% y 40% en horas de la tarde, mientras que el viento sopla del sector oeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Durante la noche, las precipitaciones se disipan y la nubosidad se mantiene.

PUBLICIDAD

El viernes y el sábado, el SMN prevé condiciones similares, con nubosidad persistente y temperaturas máximas que alcanzan los 13°C y 16°C respectivamente. Las mínimas oscilan en torno a los 10°C y 12°C. La probabilidad de lluvias permanece baja, inferior al 10%, y los vientos disminuyen su intensidad.

El domingo podría registrarse un aumento en la probabilidad de precipitaciones durante la mañana, con valores de hasta 40%. La temperatura máxima se mantiene en 16°C, mientras que la mínima desciende levemente hasta los 13°C. El SMN destaca que los vientos se mantienen del sudoeste, con velocidades entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas.

PUBLICIDAD

Respecto al pronóstico extendido y para el lunes, el organismo nacional proyecta un leve descenso térmico y mayor inestabilidad en el viento. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, acompañadas de una máxima de 16°C y una mínima de 10°C. La nubosidad sigue predominando, aunque las lluvias se descartan.

Un pronóstico extendido del tiempo presenta la información meteorológica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el jueves 13 hasta el miércoles 19.

Durante el martes y el miércoles próximos, el parte indica una tendencia hacia la mejora de las condiciones. Se prevé la aparición de intervalos soleados, descenso de la nubosidad y temperaturas que oscilan entre 8°C y 15°C el martes, y entre 9°C y 13°C el miércoles. Los vientos retoman velocidades moderadas, con ráfagas de hasta 59 km/h previstas para la mitad de semana.

PUBLICIDAD

El informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional destaca la persistencia de temperaturas frescas para la época y la ausencia de eventos meteorológicos extremos en el corto plazo. De esta forma, el AMBA transita el tramo final del invierno bajo un régimen de estabilidad, sin grandes sobresaltos en materia de lluvias ni aumentos bruscos de temperatura.

Según el SMN, la combinación de nubosidad y vientos variables será la constante en los próximos días, con mejoras parciales hacia mediados de la próxima semana.

PUBLICIDAD

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias aisladas en el sector norte o este, que se mantendrán durante la jornada, mientras en el resto de las localidades estará nublado. Para mañana, directamente habrá una gran nubosidad en todo el territorio bonaerense, pero sin lluvias estipuladas.

Hacia el fin de semana, específicamente el sábado, las condiciones serán distintas, ya que se prevé lluvias en toda la provincia y hacia la tarde. El domingo, las precipitaciones se movilizarán hacia el sur.

PUBLICIDAD

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó nevadas y fuertes vientos al oeste del país

El SMN señaló que se mantienen las alertas amarillas por nevadas en el oeste del país. Estas alertas corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En este sentido, las provincias afectadas son Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. Ante este escenario, las recomendaciones oficiales son:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Las alertas por frío extremo en Salta y Tucumán

Por fuertes vientos, el área comprometida comprende el oeste de Catamarca y Salta. Por lo que se solicita mantenerse a resguardo en un lugar seguro, retirar cualquier elemento que pueda volarse, alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

PUBLICIDAD

Por temperaturas extremas frías, el organismo climatológico indicó que Tucumán y el sureste de Salta están bajo alerta amarilla. Estas cuentan con un efecto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Por lo cual, se recomienda:

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.