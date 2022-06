“Mi vena hippie la enoja”: el comentario de Alberto Fernández que incomodó a Cristina Kirchner

Alberto Fernández incomodó a Cristina Kirchner en pleno acto

El 100° aniversario de YPF fue la excusa para que Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieran a coincidir en un acto oficialista tras 93 días de distancia publica. Y si bien tanto el presidente como la vicepresidenta buscaban enviar un gesto de unidad al seno del Frente de Todos, que desde hace varios meses atraviesa una feroz interna, ellos ratificaron sus diferencias. Así quedó en evidencia con el incómodo momento que el mandatario le hizo pasar a la titular del Senado, cuando citó al fallecido músico Luis Spinetta durante su discurso.

“No soy de los que le gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los puentes amarillos de Luis Alberto Spinetta… yo me río porque sé que esta vena hippie a Cristina no le gusta...”, recordó Fernández entre risas mientras Cristina, fiel a su estilo, no pudo ocultar su molestia. Con sutiles gestos de su rostro , expuso su desaprobación ante las palabras del mandatario y todo quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial.

A pesar de que no llegó a interrumpir el discurso de Fernández, la ex presidenta alcanzó a decir en voz baja “por favor”, al mismo tiempo que movía su cabeza de un lado hacia otro para que el mandatario concluyera su idea cuánto antes.

La reacción de Cristina Kirchner cuando el presidente Alberto Fernández citó a Luis Alberto Spinetta en su discurso. (Franco Fafasuli)

Fernández no reparó en la reacción de Cristina, y continuó con su idea en medio de aplausos de los presentes por el inesperado ida y vuelta. “Dice Luis Alberto: no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor. Mañana es mejor. No dice que nos olvidemos de la historia. Los que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pero mañana es mejor. Y mañana, como dijo Cristina, es hoy”, dijo.

Otro destacado momento del evento ocurrió cuando Cristina Kirchner le pidió a Alberto Fernández que “use la lapicera” para administrar las tensiones sociales “en favor de las grandes mayorías”.

“El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, que se postule a la presidencia de Suiza”, dijo CFK durante su discurso, en el cual además destacó el proceso de nacionalización de YPF que llevó adelante durante su gobierno y aseguró que durante su gestión se resolvieron algunos de los problemas estructurales de la Argentina, como el endeudamiento externo.

“Con defectos, con errores, con modales que a algunos no les gustaban, nuestro gobierno había encontrado la forma de desendeudar a los argentinos. Recuperamos YPF y le pagamos el corralito a la primera Alianza“, dijo Cristina Kirchner. Sin embargo, reconoció que bajo su administración no se pudo solucionar “el problema de la inflación ni de la economía bimonetaria”.

Cristina Kirchner le dijo a Alberto Fernández: “Te pido que uses la lapicera”

.A su turno, Fernández evitó responderle a su compañera de fórmula y se concentró en hablar de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Además, reiteró sus críticas a la gestión de Mauricio Macri por la toma de deuda con el FMI.

“Que YPF este en manos del Estado no es garantía de nada, no todo es lo mismo. En política no todo es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que puede haber un YPF en manos de un Estado que se endeude. Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad. Como dijo Cristina gobernar es administrar la realidad y hay conflictos”, expresó. En ese sentido, el Presidente recordó que “en YPF la deuda creció”.

Sobre la invasión de Rusia a Ucrania, Fernández señaló: “La guerra pasará y el mundo va a demandar lo que más tenemos: alimento y energía. Eso va a ocurrir pero tenemos que saber estar preparados para cuando eso ocurra ser proveedores de los que demandan”.

“Seguiré reclamando al mundo que pare con esta guerra y a todos mis compañeros que me ayuden para hacer la Argentina justa libre y soberana”, finalizó.

