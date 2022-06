Recrudece la disputa de poder entre el Presidente y su vice

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en los 100 años de YPF (Franco Fafasuli)

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas” . El tuit de este mediodía de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner hizo recrudecer al extremo la disputa de poder en lo más alto del Gobierno, luego de que ella y el presidente Alberto Fernández se mostraran juntos ayer, en la celebración del centenario de YPF.

El mensaje en la red social fue escrito sobre otro tuit de la empresa Energía Argentina (Enarsa) en el que directamente se vuelve a hablar de “funcionarios que no funcionan”, y se acusa de mentir a uno de los ministros del Gobierno, que según la empresa estatal de energía es Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

El tuit de la Vicepresidenta

Todo comenzó en la tarde noche de ayer con una nota de Infobae en el que, en off the record, desde un sector del gobierno se indicó que “Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. La vicepresidenta le había pedido “acción” a su compañero de fórmula usando esa misma referencia: qué use su lapicera.

Lo que técnicamente parece una diputa por los caños y las chapas con las que se construirá el gasoducto Néstor Kirchner, no es más que un nuevo y feroz capítulo de la interna del Gobierno que no hace otra cosa que reflejar el muy complejo momento que pasa el cuarto gobierno kirchnerista.

“A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta. Esta es la captura del mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas”, detalló el comunicado de Enarsa que retuiteó CFK.

Luego, también Alberto Fernández recurrió a las redes sociales. “Comparto la respuesta dada por Enarsa a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”, tuiteó.

La primera parte del comunicado de Energía Argentina

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”, agregó el mandatario.

Idas y vueltas

Ayer la Vicepresidenta habló de YPF, la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera para los argentinos” y le pidió a Techint, sin nombrarla, que “traigan a la Argentina la chapa laminada que hacen en Brasil”.

“Muchachos: no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en Argentina, si han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó lo del 2020″, dijo.

Tenaris, de Techint, uno de los mayores fabricantes de tubos sin costura, los que se usan para oleoductos y gasoductos, es una de las empresas que participarán en la constricción del tendido que unirá Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires. Paolo Rocca, el CEO de Techint que se reunió hace pocas semanas con el Presidente por este tema y fue mencionado por el mandatario ayer en su discurso, quedó en medio de la interna.

Minutos después de la finalización del acto llegó el mensaje en off que Enarsa y la Vicepresidente le atribuyen a Kulfas. Allí, acusaron de usar mal la lapicera a los funcionarios cristinistas (usan el nombre Ieasa, como se llamaba la ahora otra vez Enarsa hasta hace pocas semanas) y de, supuestamente, favorecer a Techint.

Paolo Rocca (Maximiliano Luna)

“Armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)”, detallaron las fuentes oficiales en un mensaje que llegó a este medio.

“La Secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema, pero el presidente de Ieasa, (Agustín) Gerez, dijo que si no respondían en el acto se caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de a un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina”, afirmaron.

La respuesta de Enarsa

Luego de hacer un análisis del trabajo periodístico y del uso de las comillas en las notas, la energética estatal dio una serie de argumentos técnicos, no sin antes volver a tratar de “mentiroso” a Kulfas, a quien identifican como presunto autor del off the record de ayer.

El resto del texto de Enarsa

Con respecto al espesor de los caños, Enarsa asegura que el mensaje oficial difundido “carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante” y que “previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara que empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT S.A. cumplía. Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubieron consultas realizadas por 6 empresas, pero luego solo SIAT S.A. presentó oferta”.

“Se desconoce en el rubro a la Empresa Laminados Industriales S.A.”, agregaron. La referencias es a una empresa local que, según quienes señalaron ayer a los funcionarios de Cristina Kirchner, podrían ser los fabricantes de los caños en lugar de Techint.

También se critica el comentario sobre las válvulas. “Este punto no merece mayores aclaraciones, ya que el proceso licitatorio GNK 02/2022 para la Adquisición de Válvulas aún se encuentra abierto y el mismo será declarado fracasado por parte de Energía Argentina debido a que ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados. No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones”, detalló Enarsa.

Versiones cruzadas, dedos que apuntan a supuestos culpables y mensajes “contradictorios” o “cínicos”, según quien los defina. La interna en el cuarto gobierno kirchnerista escala día a día.

Seguir leyendo: