Sergio Berni pronosticó una reconfiguración de la alianza del Frente de Todos de cara a las elecciones

El ministro de Seguridad bonaerense dio su visión política de cara a las elecciones del próximo año

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a dar su opinión sobre la interna del Frente de Todos a nivel nacional y este lunes pronosticó que el espacio oficialista “va a llegar totalmente reconfigurado” a las elecciones presidenciales del próximo año.

El funcionario bonaerense, uno de los críticos más enérgicos del presidente Alberto Fernández, consideró que “el kirchnerismo licuó su identidad con esta alianza que hizo” con distintos espacios para llegar al Gobierno, por lo que vaticinó que no se va a presentar “en el 2023 con la misma configuración del 2019″.

Durante una entrevista que mantuvo con la periodista Viviana Canosa en el programa que ella conduce en el canal A24, Berni aclaró que esta es una situación que afecta a “los dos espacios políticos más importantes de la Argentina”, por lo que también alcanzará a Juntos por el Cambio.

“Yo creo que hay un ruido muy fuerte entre el radicalismo y el PRO, de la misma manera que hay ruidos con todos estos desencuentros políticos en la interna del Frente de Todos. El avance del radicalismo va a generar una ruptura quizás irreversible dentro de Juntos por el Cambio. Veo a un radicalismo muy envalentonado y que tiene con qué, con las figuras de Lousteau, de Manes, de Morales”, argumentó.

En este sentido, el ministro bonaerense opinó que en este momento de la Argentina “los partidos políticos tienden a reducirse y empiezan a reconfigurarse las alianzas”, por lo que aseguró que no tiene “ninguna duda” de que habrá cambios en el oficialismo para las siguientes elecciones.

Sergio Berni pronosticó para el 2023 un escenario político distinto al del 2019

“Por más que quieran insistir ahora con la unidad, la unidad sola hoy no alcanza, hay que acompañarla, porque por más juntitos y tomados de las manos que lleguemos al 2023, con estos resultados, con esta sociedad que se está resquebrajando, que no le alcanza la plata, que todos los días se encuentra insatisfecha y decepcionada…”, remarcó.

Al referirse puntualmente a su visión sobre la oposición, Berni destacó que hay dirigentes importantes de la UCR como Facundo Manes, que “pintó la provincia (de Buenos Aires) de colorado en 15 días”, o Gerardo Morales, a quien calificó como alguien “muy aguerrido” y que “tiene mucho más peso territorial” que otros integrantes de Juntos por el Cambio.

Además, no desestimó un eventual acuerdo entre ese espacio y el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei: “Es una posibilidad, ¿por qué no? Aunque me parece que hay actores que miran desde afuera lo que nos pasó a nosotros por licuar esta identidad, porque el kirchnerismo licuó su identidad con la alianza que hizo (en 2019)”, planteó.

Por último, Berni cuestionó duramente la cantidad de planes sociales que hay actualmente en el país, al sostener que de esta manera “la Argentina lo único que está haciendo es subsidiar la destrucción de su propia capacidad productiva, de su fuerza de trabajo”.

“Cuando yo fui viceministro de Desarrollo Social, transformé 1.200.000 planes en puestos de trabajo, pero en el medio pasaron muchas cosas. Quien compró la paz social con planes sociales fue Macri y son tan ingenuos que se dejaron extorsionar por los mismos a los que les dieron los planes, porque eso es lo que pasó en la gestión de Macri y eso es lo que está pasando en este Gobierno”, cerró.





SEGUIR LEYENDO: