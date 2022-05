La “peña de los senadores” del Frente de Todos viajó a La Rioja para afianzar la relación con una aliada clave

El interbloque del Frente de Todos en el Senado

Los integrantes del interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación llegan hoy a La Rioja -se quedarán hasta mañana- en el marco de lo que denominaron “la peña de los senadores”, que son visitas al interior del país con el fin de avanzar en “la agenda de las provincias”.

Estos viajes al interior, que comenzaron con una visita a Tucumán a finales del mes pasado y otra al Complejo Atucha, en Lima, provincia de Buenos Aires, hace una semana, están motorizadas por el presidente del Interbloque y titular del bloque de Frente Nacional y Popular, José Mayans, y por su par del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

Además, el grupo se termina de conformar con la presencia de Guillermo Andrada, Carlos Espínola, Nora del Valle Gimenez, Eduardo Kuider, Carlos Linares, Sandra Mendoza, José Emilio Neder, Antonio Rodas, Guillermo Snopek, Pablo Yedlin, Marcelo Lewandowski, Lucía Corpacci y Ricardo Guerra.

José Mayans y Juliana Di Tullio

La única participante del viaje que no forma parte del interbloque, pero que es de especial atención, es la senadora Clara Vega, que al igual que en la visita a Tucumán fue invitada y participa del grupo en una imagen más de la cercanía que hoy tiene la legisladora que llegó a la Cámara alta de la mano de Juntos por el Cambio pero ahora armó un monobloque que suele acompañar al oficialismo.

La presencia de Vega es fundamental para seguir aceitando la relación que existe entre el oficialismo y la senadora riojana. Y en especial para avanzar en la agenda que busca plantear el kirchnerismo en la Cámara alta, tanto desde lo económico como de lo político y judicial.

Tanto es así que en la última sesión fue defendida por la legisladora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti en el intento de la oposición de ocupar el lugar que tiene asignado la riojana en el recinto.

Ese día, Vega se levantó para izar la bandera y dar inicio a la sesión y denunció que la legisladora de Juntos por el Cambio, Gabriela Riollo, de San Luis, le ocupó la banca. Esto fue visto por Fernández Sagasti, quien tuvo un duro discurso contra la actitud de Juntos por el Cambio y, minutos más tarde, la propia Vega señaló que estaba siendo hostigada por los legisladores de la oposición para que deje su lugar, ubicado en la zona reservada para la oposición -a la derecha de la presidencia del Senado.

Clara Vega

Desde que decidió, a finales del 2020, romper con el bloque de Juntos por el Cambio, Vega ha sido clave en las últimas votaciones en el recinto ya que, junto al rionegrino Alberto Weretilneck, suelen acompañar las iniciativas del Frente de Todos. Fue el voto fundamental para que el oficialismo pudiera aprobar las modificaciones al impuesto de Bienes Personales. También es una de las legisladoras que presentó un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el proyecto de Vega aboga por la paridad de género más que por la ampliación en el número de miembros de la Corte, en sus palabras en la comisión bicameral de Asuntos Constitucionales y Justicia dejó en claro que apoya una línea del oficialismo respecto al rol del máximo tribunal: “Es necesario un replanteo sobre este organismo y este poder legislativo tiene que zanjar las diferencias para dejar a la Corte que haga lo que le corresponde, que es dictar sentencias como la de jubilados que murieron sin un fallo de su parte”.

En paralelo a las discusiones políticas, los senadores seguirán adelante con el viaje que tiene como objetivo “llevar la agenda de las provincias al senado”. En el programa que se difundió de parte del interbloque se establece que los legisladores llegarán hoy a La Rioja y se alojarán en el Naindo Park Hotel. Sólo tienen establecido para esta noche una cena en la residencia del gobernador Ricardo Quintela.

Para el viernes tienen establecido un acto en donde se va a izar la bandera en la Plaza 25 de Mayo y luego se harán una foto institucional en la explanada de la Casa de Gobierno, ubicada frente a la plaza. Luego, al mediodía, tienen agendada una visita al parque eólico del departamento Arauco, a unos 100 kilómetros, para después trasladarse a al departamento Sanagasta, donde almorzarán.

Por la tarde visitarán en la capital riojana el complejo Internet para Todos y a las 19 serán trasladados al aeropuerto para regresar a sus provincias.

Julio Martínez y Ricardo Quintela

Polémica decisión

La llegada de los senadores a La Rioja se da en medio de una polémica decisión del gobernador Quintela. El titular del Ejecutivo es acusado por el senador nacional de su provincia Julio Martínez (UCR-Juntos por el Cambio) por impulsar una ley en la Legislatura por la que recibirá una pensión de por vida, aunque cobre por otras funciones públicas. “Nuestros diputados votaron en contra, pero el oficialismo impuso su mayoría automática”, aclaró en un hilo que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“El art. 1° de la Ley N°6267 establecía una pensión mensual no remunerativa y no sujeta a aportes, para los ex-gobernadores, vicegobernadores y presidentes del Tribunal Superior de Justicia, pero supeditaba dicho beneficio a la ‘ausencia de percepción de otros emolumentos’. El proyecto de ley aprobado modifica el citado artículo, eliminando esta restricción. De ahora en más, cualquiera de los ex mandatarios podrá percibir de forma simultánea la pensión vitalicia y cualquier otro haber de carácter público”, explicó Martínez en la red social.

SEGUIR LEYENDO: