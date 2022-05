Acusan al gobernador de La Rioja de cambiar una ley para cobrar una pensión, a pesar de tener un cargo público

El senador Julio Martínez acusó al gobernador Ricardo Quintela

Julio Martínez, senador nacional por la provincia de La Rioja (UCR-Juntos por el Cambio), apuntó contra el gobernador Ricardo Quintela, ya que considera que “impulsó una ley en la Legislatura por la que recibirá una pensión de por vida, aunque cobre por otras funciones públicas” . “Nuestros diputados votaron en contra, pero el oficialismo impuso su mayoría automática”, aclaró en un hilo que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“El art. 1° de la Ley N°6267 establecía una pensión mensual no remunerativa y no sujeta a aportes, para los ex-gobernadores, vicegobernadores y presidentes del Tribunal Superior de Justicia, pero supeditaba dicho beneficio a la ‘ausencia de percepción de otros emolumentos’. El proyecto de ley aprobado modifica el citado artículo, eliminando esta restricción. De ahora en más, cualquiera de los ex mandatarios podrá percibir de forma simultánea la pensión vitalicia y cualquier otro haber de carácter público”, explicó Martínez en la red social.

Y agregó: “Es una decisión vergonzosa, que apunta a otorgar privilegios, mientras el resto de la sociedad, hundida en una situación económica y social dramática, reclama a la política honestidad y austeridad. No les importa ser ni parecer honestos” .

La ley a la que hizo referencia Martínez se modificó en la sesión que se llevó a cabo el 21 de abril pasado. En ese sentido, al otro día en el sitio web de la Legislatura de La Rioja se confirmó que “el despacho de la Comisión de Presupuesto, de la Función Ejecutiva que modifica el artículo 1° de la Ley N° 6267, sobre pensión para los ex gobernadores, ex vicegobernadores y ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia, fue aprobado por la mayoría”.

El hilo de Twitter de Martínez

En relación al artículo modificado, indicó que este quedará redactado de la siguiente manera: “Acuérdese a los ex Gobernadores, ex Vicegobernadores y ex Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmente por la Función Ejecutiva Provincial”.

“De tal forma la pensión deja de ser incompatible con otros ingresos del beneficiario. De igual forma, en un 70% de su monto, tal cual figuraba en la ley vigente, será percibida por el cónguge sobreviviente y sus hijos menores o incapaces”, se informó en la web de la Legislatura.

Según consta en el diario de la sesión del 21 de abril, cuando se presentó el tema para votar en el recinto, el opositor Mario Gustavo Galván advirtió: “Gracias señora Presidenta. Es para manifestar la posición de nuestro Bloque ‘Vamos La Rioja’, que tal como se adelantó en la comisión, en la reunión respectiva, habíamos dicho que no vamos a acompañar este proyecto, así que para que quede consignado en la versión taquigráfica, nuestro Bloque no va a apoyar este proyecto del mensaje del Ejecutivo”.

Asimismo, el diputado provincial Martín Menem, único miembro del bloque La Libertad Avanza, que comanda Javier Milei a nivel nacional, se sumó: “Esto me genera cierta indignación, no estoy de acuerdo, por eso es el voto nuestro en contra de este proyecto, porque otra vez va a haber gente beneficiada en la política, y hay gente que por ahí está ganando muy poquito todos los meses , las jubilaciones son muy bajas, los policías, los médicos, los docentes ganan muy poco, pero -de nuevo- la ex política que fue parte de la política vuelve a diferenciarse de todos nosotros”.

Sin embargo, el proyecto se aprobó, dado que el justicialismo cuenta con 31 de los 36 diputados provinciales en la Legislatura.

SEGUIR LEYENDO