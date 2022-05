Ushuaia: un intendente del Frente de Todos ganó las elecciones que podría habilitar una polémica reelección

Walter Vuoto, del Frente de Todos, ganó las elecciones que podría habilitar una polémica reelección

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se impuso en las elecciones estatuyentes que permitirán avanzar en la reforma de la Carta Orgánica. Se debatirán un centenar de artículos, entre los cuales se encuentra el que permitiría al referente de La Cámpora acceder a un tercer mandato consecutivo al frente del Poder Ejecutivo municipal.

El espacio “Más Ushuaia”, liderado por el jefe comunal del Frente de Todos, ganó este domingo los comicios para elegir a 14 convencionales constituyentes titulares y 7 suplentes encargados de reformar la Carta Orgánica del distrito. De esta forma, el actual presidente del Partido Justicialista fueguino logró 5 de las 14 bancas de estatuyentes municipales que tendrán la misión de avanzar con la modificación de la constitución municipal. Somos Fueguinos consiguió 3 bancas mientras que Juntos por el Cambio solo accedió a 2.

El oficialismo con Vuoto a la cabeza obtuvo el 27,45% de los sufragios, según el escrutinio oficial contabilizadas el 66,67% de las mesas, contra el 18,20% de la lista de Somos Fueguinos que postuló en primer lugar a la ex diputada Liliana “Chispita” Fadul y el 14,44% de la nómina de Juntos por el Cambio encabezada por el empresario Ramiro Requejado.

El triunfo no fue tan amplio como esperaba el oficialismo local . Por lo tanto, el Frente de Todos no contará con mayoría propia en la convención y necesitará el apoyo de otros espacios políticos para lograr las aprobaciones que busca.

Ante la polémica, desde la gestión municipal responden que la Carta Orgánica “debía ser actualizada tras 20 años de vigencia”

La convocatoria autoriza a reformar más de un centenar de artículos de la Carta Orgánica, sin embargo el foco principal está ubicado en saber si los estatuyentes habilitarán una nueva reelección del intendente Walter Vuoto, luego de dos períodos consecutivos en el cargo.

Desde la oposición acusaron a Vuoto de encarar la reforma con el único objetivo poder volver a presentarse a competir por el Ejecutivo local en 2023, aunque desde la gestión municipal responden que la Carta Orgánica “debía ser actualizada tras 20 años de vigencia” y que una eventual reelección del jefe comunal será decidida “en las urnas y a través de la decisión soberana del pueblo”.

Los votos ubicaron a Juntos por el Cambio en el tercer lugar y, por lo tanto, no tendrá un peso político tan fuerte entre los constituyentes. Dicha fuerza, integrada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el MID, además del frente “Hacer un Nuevo País desde el sur” (con sectores disidentes del PJ) y de la alianza “Sí, Ushuaia” (que reúne a partidos de izquierda), negociarán con el oficialismo para llegar a un acuerdo. La visita en la última semana de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no fue suficiente para torcer el rumbo de los comicios.

Walter Vuoto junto a Diego Maradona con un cartel que refiere al regreso del kirchnerismo

Es que Vuoto también cuenta con el apoyo del gobernador Melella (del Frente de Todos) quien ya se manifestó públicamente a favor de realizar la reforma que le permitiría ir por su propia reelección en el cargo el próximo año, sin enfrentarse con el intendente de su propio espacio . ”Hoy las vecinas y los vecinos de Ushuaia se expresaron en las urnas, ejerciendo su derecho a votar en libertad para construir desde el consenso, la Ushuaia del futuro. Felicitaciones a todas y todos los que se acercaron a votar y a quienes asistieron al proceso electoral, por llevar adelante estás elecciones libremente y en paz social”, aseguró Melella en sus redes sociales, una vez conocido el resultado de la elección. También indicó que seguirán trabajando unidos por la provincia que sueñan, con oportunidades e inclusión real.

Por su parte, Vuoto destacó que se trata de una “elección histórica y un desafío para el futuro de la ciudad”. “Es un fuerte respaldo a nuestra gestión y al espacio político en general, un voto de confianza al Frente de Todos en este contexto”, remarcó. También dijo que “es la primera vez que el peronismo gana una elección de convencionales constituyentes” en el distrito.

Además del artículo sobre la reelección, la estatuyente municipal pondrá en debate la duración de los mandatos en la Sindicatura Municipal y el Juzgado Administrativo de Faltas, la figura del Defensor del Vecino, la integración de la Junta Electoral, el sistema de elección de concejales y el de sanción de ordenanzas, el presupuesto participativo y los sistemas de evaluación de impacto ambiental, entre otros temas.

En la elección que se desarrolló con “total normalidad” votó el 68,06% del padrón de 63229 electores, distribuidos en 210 mesas y 30 centros de votación.La Justicia Electoral informó 378 votos en blanco (el 1,42%) 1875 nulos (el 6,55%) y 148 recurridos (el 0,52 %).

El proceso electoral fue habilitado el año pasado por ordenanza del Concejo Deliberante y derivó en la convocatoria a elecciones efectuada por Vuoto a través del decreto 1971 de diciembre de 2021.





