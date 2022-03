Un intendente de La Cámpora buscará reformar la Carta Orgánica de su municipio para ir por un tercer mandato

Vuoto junto a Cristina Kirchner, El intendente de Ushuaia además es presidente del PJ de Tierra del Fuego

El próximo 15 de mayo se llevarán a cabo en Ushuaia los comicios en los cuales los vecinos de la capital fueguina elegirán 14 estatuyentes que estarán a cargo de reformar la Carta Orgánica Municipal. Entre un centenar de artículos, el plan del oficialismo es discutir la posibilidad de que el intendente de La Cámpora, Walter Vuoto, quede habilitado para ser reelecto por un tercer período.

A fines del año pasado, el Concejo Deliberante habilitó el proceso mediante ordenanza y, por decreto, Vuoto oficializó la convocatoria a elecciones de estatuyentes. Son los primeros pasos en su objetivo de llegar a gobernar Ushuaia por 12 años. El jefe comunal del Frente de Todos y presidente del PJ de Tierra del Fuego transita su segundo mandato consecutivo al frente del Ejecutivo local y, de acuerdo a la legislación vigente, no puede volver a presentarse para dicho cargo en 2023.

Además, según informaron fuentes oficiales a Agencia Télam, la reforma pondrá en debate la duración de los mandatos en la Sindicatura Municipal y el Juzgado Administrativo de Faltas, la figura del Defensor del Vecino, la integración de la Junta Electoral, el sistema de elección de concejales y el de sanción de ordenanzas, el presupuesto participativo y los sistemas de evaluación ambiental.

Infobae dialogó con Mario Daniele, ex intendente de Ushuaia y senador (mandato cumplido) por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien fue convocado por Vuoto para trabajar en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica. El dirigente peronista argumentó que el referente de La Cámpora “merece la posibilidad de tener una gestión más después de haber pasado cuatro años totalmente aislado, con allanamientos al municipio durante la gestión de Mauricio Macri, sin recibir ni un programa nacional por ser kirchnerista; y de transitar los últimos dos años, hasta la fecha, en pandemia”.

“Vuoto logró llevar adelante la gestión a pesar del obstáculo del macrismo, donde Nación nunca tuvo en cuenta a Ushuaia, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires a la que le ha elevado la coparticipación de manera considerable -cuando es el municipio más rico de Argentina, con un promedio de pbi per cápita superior al de Nueva York- y después aparecen los llorones cuando les modifican un punto en beneficio de lugares históricamente perjudicados”, continuó su arremetida contra el PRO.

“Me parece muy justo que cuando una ciudad encuentra a un intendente que se ocupa de las cosas que se tiene que ocupar, que no se dedica solamente a levantar la basura y pavimentar las calles, que ha tenido un rol protagónico en la pandemia, que administra el área de educación con escuelas municipales sin un solo día de paro, tenga la posibilidad de volver a ser electo”, justificó Daniele. Y agregó: “Un buen intendente no se encuentra todos los días, la gente tiene que decidir quién gobierna y quién no. Mi deseo personal es que Vuoto pueda continuar y terminar el proyecto de transformar Ushuaia”.

Mario Daniele, ex intendente de Ushuaia y senador mandato cumplido por Tierra del Fuego

La oposición fueguina salió al cruce de la idea de avanzar con la reforma y señaló que el objetivo principal de Vuoto es quedarse cuatro años más en el Municipio “para no enfrentar a Gustavo Melella porque sabe que pierde” y generar más gasto público con la creación de nuevos cargos y la ampliación del número de concejales que también podrían ser beneficiados con la posibilidad de ser electos en tres mandatos. “Las reformas serias uno las hace cuando llega al Gobierno. Para asumir el compromiso en el Poder Ejecutivo tenes que llegar con un plan, ese plan tiene que contemplar o no una reforma, si vos no lo hacés en tus primeros dos años de mandato lo único que estás haciendo es demostrar que llegaste sin un plan o que estás especulando políticamente para poder ser re reelecto . Lo que no hiciste en ocho años no lo vas a hacer en cuatro más”, analizó Federico Frigerio, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Tierra del Fuego, en diálogo con Infobae.

“No creemos que el mecanismo de una constitución o una carta orgánica ya te convierta en intendente”, respondió Daniele, quien aclaró: “No estamos diciendo de extender su mandato, sino que se pueda volver a presentar a elecciones. Vos podés modificar todo lo que quieras pero si fuiste un desastre no te elige nadie”.

Para el ex senador peronista, el razonamiento de buscar la reforma para “eternizarse en el poder” es “un discurso berreta, sin argumentos para poder generar una propuesta mejor a la que está”. “Si tenés una propuesta mejor, seguro la gente te va a votar”, agregó.

“Por la coyuntura histórica que nos tocó vivir, esperamos tener cuatro años gobernando a Vuoto tranquilo, con Argentina ya resolviendo el tema de la deuda con el FMI el país vuelve a poder tener financiamiento del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo, de todas las entidades crediticias para poder empezar a despegar”, declaró con entusiasmo.

En Juntos por el Cambio también vinculan la estrategia de La Cámpora a la interna que sucede a nivel nacional entre el kirchnerismo duro y Alberto Fernández. “Presentan una lista que se llama Ushuaia Más, no son más Frente de Todos; es el primer síntoma de que se están desprendiendo”, remarcó Frigerio.

Entre otras modificaciones a la normativa que regula al municipio, destacó que se planea crear la figura del viceintendente: Si bien estaría a cargo del presidente del Concejo Deliberante, considerando que es un puesto que está sujeto a la conformación de la legislatura local, la idea es que sea alguien del mismo color político que el jefe comunal: “Se necesita que esté comprometido con el mismo proyecto político a cargo de la intendencia”, indicó Daniele. Además, el borrador del proyecto contempla ampliar el número de ediles de siete a nueve.

Esta semana, Vuoto anunció la creación de la Secretaría de Malvinas “para seguir reclamando el territorio ocupado, que los piratas ingleses nos robaron”. El intendente designó al frente a Daniel Arias, un ex combatiente, y adelantó que la nueva área de Estado “va a estar en la Carta Orgánica para que ningún gobierno liberal pueda borrarla” .

Entre otros puntos, la reforma contempla que haya paridad de género en las listas que se sometan a votación popular. Actualmente, rige un sistema de preferencias mediante el cual los electores pueden elegir a los candidatos alterando el orden original de la lista, por lo que “puede pasar que los electos sean todos hombres o todas mujeres”. La idea es mantener el sistema pero que al momento de ordenar la lista haya intercalados la misma cantidad de hombres y mujeres.

Vuoto junto a Daniele

Juntos por el Cambio va a firmar un acuerdo “para que toda la participación de la estatuyente impida la re reelección, aumentar el número de concejales y crear la figura del viceintendente” , adelantó Federico Frigerio. “En el contexto que está el país no podemos seguir avalando más gasto público”, argumentó el diputado opositor.

La semana pasada fueron presentadas las cinco alianzas partidarias que participarán en los comicios dentro de dos meses. El oficialismo quedó integrado en el frente Ushuaia Más que reúne a 13 partidos, incluido el Partido Justicialista que preside Vuoto.

Mientras que la oposición presentará a Juntos por el Cambio, Hacer un Nuevo País (peronismo disidente) y el frente Ushuaia Sí (con partidos de izquierda). Por su parte, el gobernador Gustavo Melella, que respalda la idea de la reforma, presentó como alianza al FORJA con otras fuerzas bajo el sello Unidos por Ushuaia.

El 31 de marzo vence el plazo para la presentación de candidaturas. Los 14 estatuyentes serán electos el 15 de mayo. El que tenga mayoría impondrá la Carta Orgánica que definirá las próximas décadas de la ciudad.