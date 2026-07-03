La película “Minions and Monsters” recauda más de USD 14 millones en su primer día y supera las expectativas

Minions & Monsters recaudó USD 14,23 millones en su primer día en Estados Unidos y logró el mayor estreno cinematográfico de un 2 de julio en el país. (Universal Pictures via AP)

El estreno de Minions & Monsters registró una recaudación superior a USD 14 millones en su primer día en Estados Unidos, y se convirtió en el lanzamiento cinematográfico de mayor recaudación del 2 de julio en el país. El rendimiento de la película, producida por Illumination Entertainment y distribuida por Universal Pictures, amplía el historial de éxitos de la franquicia derivada de Despicable Me, que acumula más de USD 5.600 millones en ingresos globales desde su origen, según cifras difundidas por Deadline y medios del sector.

De acuerdo con información proporcionada por Deadline, la película obtuvo una calificación A- en el sistema CinemaScore, que mide la reacción del público tras el estreno. El informe señala que el largometraje dirigido por Pierre Coffin alcanzó esa valoración. La cifra final, confirmada por consultoras especializadas, superó las previsiones iniciales y posicionó al filme como el principal atractivo de la cartelera local en la antesala del feriado del Día de la Independencia.

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El lanzamiento llega en un contexto de alta competencia en el mercado de películas animadas, en el que el rendimiento doméstico suele definir la estrategia global de distribución. Según Box Office Theory y proyecciones de Boxoffice Pro citadas por The Straits Times, se anticipa que la recaudación acumulada en los primeros cinco días en Estados Unidos podría situarse entre USD 68 millones y USD 95 millones, consolidando a Minions & Monsters como uno de los principales lanzamientos familiares del año.

Cuánto recaudó en su estreno en Estados Unidos

El debut de Minions & Monsters en Estados Unidos alcanzó USD 14,23 millones en su primer día, según cifras difundidas por Deadline. Este resultado superó las estimaciones previas y se logró sin apoyarse en funciones de preestreno, una estrategia que suele emplearse para incrementar los ingresos iniciales. El desempeño se atribuye a la solidez de la franquicia y a la elección de fechas, en coincidencia con el comienzo del feriado nacional por el Día de la Independencia.

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De acuerdo con Box Office Theory, la expectativa para el fin de semana largo en Estados Unidos se ubica entre USD 68 millones y USD 87 millones para el período de cinco días, mientras que proyecciones internas de la industria estiman un potencial de hasta USD 95 millones. Esta cifra sitúa a la película por encima de otros estrenos recientes, como Toy Story 5, que recaudó USD 7,8 millones en el mismo miércoles, y Supergirl, con USD 2,1 millones en su sexto día en cartel.

La recaudación obtenida por Minions & Monsters lo posiciona entre los estrenos animados más exitosos de julio en Estados Unidos, solo superado por títulos previos de la saga como Despicable Me 2 y Despicable Me 4, que alcanzaron USD 35 millones y USD 27,2 millones, respectivamente, en una jornada similar.

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La película de Illumination Entertainment y Universal Pictures superó las previsiones iniciales y quedó al frente de la taquilla en la antesala del Día de la Independencia. (EFE/CEDIDA POR UNIVERSAL PICTURES/SOLO USO EDITORIAL)

La calificación de CinemaScore y la recepción de la crítica

La recepción de Minions & Monsters por parte del público quedó reflejada en la calificación A- otorgada por CinemaScore, según reportó Deadline. Este indicador, que se obtiene a partir de encuestas a espectadores en el día de estreno, es considerado un termómetro clave de satisfacción y suele predecir la trayectoria comercial de los filmes en las semanas siguientes.

En paralelo, medios como Forbes destacaron que la película obtuvo un 90% de aprobación “certified fresh” en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en el título mejor valorado de la franquicia hasta el momento. El consenso positivo de la crítica y el público refuerza la posición de la nueva entrega como un éxito tanto comercial como de aceptación.

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La franquicia de Illumination Entertainment ha conseguido ubicar varias de sus producciones entre los mayores éxitos de taquilla en la animación, con dos películas que superaron los mil millones de dólares en recaudación mundial: Minions (2015) y “Despicable Me 3” (2017), de acuerdo a datos históricos recopilados por Deadline. Otros títulos, como “Minions: The Rise of Gru” (2022) y Despicable Me 4 (2024), se aproximaron a esa cifra.

La estrategia de estreno y distribución

El lanzamiento de Minions & Monsters en Estados Unidos fue programado para coincidir con el inicio de las celebraciones del 4 de julio, una fecha clave para la industria cinematográfica local. Según Deadline, el feriado nacional representa una oportunidad para captar grandes volúmenes de público familiar, aunque el propio día festivo suele registrar una caída en la asistencia a salas. La estrategia busca capitalizar el flujo de asistentes el viernes y el domingo, días tradicionalmente fuertes para los estrenos familiares.

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El filme se proyectó en más de cuatro mil salas en todo Estados Unidos, con una estrategia de marketing centrada en la visibilidad en centros comerciales y plataformas digitales. La productora Illumination Entertainment y la distribuidora Universal Pictures apostaron por una campaña en la previa, lo que no afectó negativamente la convocatoria en su día inaugural.

Según Box Office Theory, la película también llegó simultáneamente a mercados en el extranjero, aunque hasta el momento sólo se han publicado cifras parciales fuera de Estados Unidos. En los primeros diez mercados internacionales, la película alcanzó más de USD 10 millones durante el fin de semana previo, de acuerdo con datos de Deadline.

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Minions & Monsters obtuvo una calificación A- en CinemaScore, un indicador que mide la reacción del público tras el estreno en Estados Unidos. (Captura de video)

La comparación con otros estrenos recientes

La recaudación de Minions & Monsters en su primer día lo posiciona por encima de otros estrenos animados recientes en Estados Unidos. El mismo miércoles, Toy Story 5 logró USD 7,8 millones, y Supergirl sumó USD 2,1 millones en su sexto día, según reportes publicados por Deadline. Este desempeño confirma la vigencia de la franquicia y la preferencia del público por las producciones animadas de gran escala.

En el contexto de estrenos de julio, la película solo fue superada por Despicable Me 2, con 35 millones en su debut, y por Despicable Me 4, con 27,2 millones. Ambas pertenecen a la misma saga y marcan el techo histórico para lanzamientos animados en la fecha. El rendimiento de Minions & Monsters refuerza el posicionamiento de la franquicia como una de las más exitosas del género en el mercado estadounidense.

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El impacto del estreno en la franquicia

El lanzamiento exitoso de Minions & Monsters refuerza la continuidad de la franquicia de Illumination Entertainment, que ya ha anunciado el desarrollo de nuevas entregas y la expansión de su universo narrativo.

La productora mantiene acuerdos de distribución internacional y prepara el estreno de la película en mercados donde los ingresos extranjeros suelen representar más del 60% del total de la franquicia, según datos de Deadline. El seguimiento de la taquilla global y la evolución del rendimiento en otros territorios permitirá definir si la nueva entrega logra incorporarse al grupo de películas animadas que superan los mil millones de dólares de recaudación mundial.

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Las proyecciones de taquilla estiman que Minions & Monsters puede recaudar entre USD 68 millones y USD 95 millones en sus primeros cinco días en Estados Unidos. (Universal Pictures via AP)

Qué se espera del recorrido comercial en Estados Unidos

Los analistas del sector estiman que el recorrido comercial de Minions & Monsters en Estados Unidos dependerá de la evolución de la competencia y de la respuesta sostenida del público familiar.

La estrategia de estreno en fechas y el respaldo de la franquicia permiten prever una permanencia prolongada en cartelera, en un contexto donde las producciones animadas han mostrado resiliencia ante la competencia de plataformas de streaming. El resultado final en el mercado estadounidense servirá como referencia para el desempeño global y para la planificación de futuros lanzamientos de la saga.

Qué significa el estreno para la industria cinematográfica

El desempeño de Minions & Monsters en su estreno estadounidense confirma la relevancia de las producciones animadas de gran escala en la cartelera nacional. El interés del público por títulos familiares y el respaldo de franquicias ya establecidas permiten anticipar un impacto positivo en la recaudación total de la industria para el tercer trimestre del año.