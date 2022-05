Milei apuntó contra Guzmán por su rechazo a la dolarización: “Su operación está en favor de la casta”

El diputado nacional Javier Milei participó en un evento de la Feria del Libro.

Javier Milei, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, no toleró que el ministro de Economía Martín Guzmán volviera a manifestar su rechazo contra la dolarización de la economía del país, una idea cuyo uno de sus máximos impulsores es el propio economista libertario, y lo criticó con dureza a través de su cuenta de Twitter.

“Aquí Martín Guzmán bien del lado de la casta. Dice que perder una herramienta para estafar a los argentinos es una derrota para el país cuando en realidad lo sería para la casta política que dejaría de robarnos con el señoreaje. Para MG es delirio eliminar el robo de la política” , reza uno de los mensajes que el líder de La Libertad Avanza publicó en la red social del pajarito, haciendo referencia a una de las notas sobre las declaraciones que Guzmán hizo ayer durante una entrevista para el canal TN.

En discrepancia con las consideraciones de Guzmán, quien defendió la suba de tarifas y la reducción de la emisión y del déficit, Milei opinó que “no sorprende viniendo de alguien que subiendo impuestos dice que no hubo ajuste porque no se bajó el gasto público en términos reales”. Y agregó: “Aún con un Estado similar al agente representativo, lo cual, sólo implicaría una redistribución del ingreso, ello dañaría vía justicia social”.

En medio de una semana que lo tiene como eje de las discusiones y en medio de los fuertes cuestionamientos del kirchnerismo duro, el ministro Guzmán planteó ayer que dolarizar la economía sería un “delirio”. “Es dar por perdida la posibilidad de construir un Estado Nación en serio. Es aceptar una derrota como país”, remarcó el funcionario en declaraciones televisivas.

Frente a estos dichos, Milei replicó con dureza: “Habría que decirle que la justicia social es injusta por financiarse con un robo y por implicar un trato desigual ante la ley. Obviamente para MG los políticos son ciudadanos de primera y el sector privado los esclavos ”.

Hoy, en la misma línea, Milei volvió a embestir a Guzmán por decir que “hay inflación cuando los costos de las cosas suben”. Y el economista libertario no lo perdonó: “Aquí una nueva burrada de Guzmán. La inflación es la pérdida sistemática del poder adquisitivo del dinero, lo cual hace que todos los precios expresados en unidades monetarias suban, esto es: inflación. Pobre Mr. Sarasa, no sabe de inflación y quiere opinar sobre dolarización”.

La semana pasada, Milei también apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El líder de La Libertad Avanza, que según una encuesta posee la mayor intención de voto entre los principales candidatos para las elecciones presidenciales del próximo año, grabó un video para advertirle a la ex presidenta que sus economistas “son unos verdaderos burros”.

“Te sugeriría que cambies a los economistas que tenés al lado porque son unos verdaderos burros. Unos burros totales. Te dieron un cuadro para intentar mostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI”, expresó Milei en un video que publicó en sus redes sociales, luego de que la presidenta del Senado brindara un discurso en la Universidad Nacional de Chaco sobre la problemática de la inflación en Argentina.

Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner por la inflación

En esa línea, interpeló a Fernández de Kirchner: “¿Sabes lo que significa lo que te mostraron? Que es recontra estable los agregados en términos de PBI y eso quiere decir que, como además en ese momento no hubo expansión del PBI porque el PBI no se expande desde el 2011, te cuento algo: significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria, por lo tanto, te mandaron un cuadro que en lugar de probar que no funciona la teoría monetaria de la inflación prueba todo lo contrario”.

