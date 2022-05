El video de Javier Milei a Cristina Kirchner: “Te sugeriría que cambies a los economistas que tenés al lado”

Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner por la inflación

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei cruzó a Cristina Kirchner por su exposición sobre la problemática de la inflación en Argentina durante su discurso en la Universidad Nacional del Chaco, donde fue distinguida. Allí, la vicepresidenta mostró un cuadro del Banco Central, que compara los agregados monetarios entre el 2015 y el 2021 con el PIB, con el que desterró la teoría que sostiene que el aumento de precios es provocado por la emisión monetaria. “Los economistas que tenes son unos verdaderos burros ”, lanzó el referente liberal.

“Te sugeriría que cambies a los economistas que tenés al lado porque son unos verdaderos burros. Unos burros totales. Te dieron un cuadro para intentar mostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI”, expresó Milei en un video que publicó en sus redes sociales.

Cristina Kirchner encabezó un acto en la Universidad Nacional de Chaco Austral.

En esa línea, interpeló a Fernández de Kirchner: “¿Sabes lo que significa lo que te mostraron? Que es recontra estable los agregados en términos de PBI y eso quiere decir que, como además en ese momento no hubo expansión del PBI porque el PBI no se expande desde el 2011, te cuento algo: significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria, por lo tanto, te mandaron un cuadro que en lugar de probar que no funciona la teoría monetaria de la inflación prueba todo lo contrario”.

“Ustedes representan lo más rancio del modelo de la casta que ha destruido este país en los últimos 40 años. Políticos ricos y ciudadanos pobres. Si nosotros llegamos al poder vamos a derrumbar todas y cada una de las atrocidades que han cometido”, agregó.

El cuadro del Banco Central que presentó la vicepresidenta Cristina Kirchner

Durante su discurso, la vicepresidenta había mostrado un cuadro del Banco Central sobre los agregados monetarios entre el 2015 y el 2021 comparados con el PIB (Producto Interno Bruto). “¿Vieron que les dicen a todos que la inflación es por al emisión?”, indagó y agregó: “La verdadera causa de la disparada de los precios: la escases de dólares”.

“Mienten y engañan. La gente repite que le han dado a la maquinita. Tiene la idea que muchos billetes y mucha plata causan la inflación. El segundo paso de esa estrategia comunicacional es decir los aumentos de saliros, jubilaciones y AUH son inflacionarios: no hay que aumentar salarios. Esto es manejar sentido común en las sociedades y eso no hace el poder. Mientras seguimos mirando televisión viendo y qué dice tal o cual dirigente político”, agregó.

Además, la ex presidenta repasó la situación económica y social del país y dejó duros comentarios dirigidos a Martín Guzmán, aunque sin nombrarlo: “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicamos por fuera del trabajo formal, en los sectores precarizados. ¿Por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos”.

“Hay un modelo en Latinoamérica exportador de producción con bajos salarios. Todos sabemos qué hay economías de esta naturaleza. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Si soy de exportación y producción, y además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos están fallando”, agregó.

