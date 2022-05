Al grito de “Viva la libertad, carajo”, Milei llenó la sala más grande de la Feria del Libro y se plantó como la verdadera derecha

Javier Milei, con su público. En la presentación del libro de Augustín Laje.

La sala más grande la Feria del Libro, repleta. Mucho público que se quedó sin poder entrar. Los periodistas de pie o sentados en el piso en los pasillos laterales. Una convocatoria que empezó poco después de las 18.30 y terminó pasadas las 20.30, dejando de lado la restricción de una hora que rige para otras presentaciones . El fenómeno Javier Milei se hizo presente ayer, en uno de los actos más políticos de la Feria, y dejó en claro a sus seguidores que son la verdadera representación de la derecha, sin concesiones a espacios intermedios.

Milei, diputado nacional y líder de la agrupación “La libertad avanza”, participó de la presentación del libro La batalla cultural: reflexiones críticas para una nueva derecha, de editorial Hojas del Sur, del escritor y politólogo argentino Agustín Laje. También participó de la charla el abogado y escritor Nicolás Vázquez.

“La batalla es entre la libre empresa y el comunismo. Cualquier solución intermedia es inestable”, dijo Milei. Y más adelante mencionó a Juntos por el Cambio como esa postura intermedia, alejando así cualquier especulación de alianza política para las elecciones de 2023.

“Si queremos revertir esto tenemos que pensar en la batalla cultural. Nosotros la perdimos , aunque sé que ahora la vamos a ganar. Y éste es un libro que a ustedes le va a permitir entender la lógica de la discusión. Hay que entender que ellos (la izquierda) llevan muchos años en esto. Considerar el día que se cayó el muro de Berlín como la fecha de la derrota del socialismo es un error, porque se empezó a caer cuando se empezó a construir el muro”, señaló Milei.

A tope. La presentación del libro de Agustín Laje.

Y agregó: “ Uno de los grandes parásitos del mundo es Cuba , y con esto empiezo a dar definiciones de los que va a ser mi política exterior. Donde se aplicó el comunismo siempre fue un fracaso. Y no estamos jugando con cualquier cosa, estamos jugando con las fuerzas del mal. La izquierda ha sembrado cualquier tipo de calamidad en la tierra. En ese sentido, piensen en la diestra y la siniestra..., y cuando quieren hacer algo ilegal dicen: lo hacemos por izquierda. Pero frente a las atrocidades que genera ese sistema sin embargo ganaron la batalla cultural. ¿Como lo hicieron? Hay un trabajo previo que lo tienen definido. Son tres etapas, la primera tiene noventa por ciento de batalla cultural y de meterse adentro del Estado para conseguir recursos. La segunda etapa, cincuenta por ciento de batalla cultural y cincuenta de avanzar sobre los derechos de propiedad, para terminar destruyendo el sistema capitalista, por lo tanto la última etapa es la etapa de las expropiaciones. Tienen una agenda muy marcada”, aseguró Milei ante el aplauso enérgico del público de la sala.

“Y lo que hace Agustin Laje es plantarse y enfrentarlos de una vez. Porque lo que se plantea es que la derecha no tiene alma, no tiene corazón y lo único que le interesa es la eficiencia. Ellos en cambio son altruistas pero con la plata ajena, nunca con la propia ”…”El socialismo fue derrotado en la teoría y derrotado en la práctica. La historia demostró que el socialismo es un error”, concluyó, no sin antes convocar al público a dar una batalla en el plano cultural pero también en el de la política. “¡ Viva la libertad, carajo! Y yo confío en ustedes porque si no me ponen los votos no gano”.

Para quién es el libro de Laje

El primero en hablar había sido Nicolás Vázquez_ “Yo empecé dando el combate que doy en el 2004, y desde entonces tuve la ocasión de que algunos libros míos fueras presentado por ex presidentes (no me pregunten si civiles o de facto) , he recibido mails de ex presidentes, uno de ellos fue Fernando de la Rúa, pero ahora estoy muy nervioso porque nunca había dicho unas palabras delante de un futuro presidente” (aplausos del publico).

Milei. Triunfal, en la Feria del Libro.

“El libro de Laje fue un trabajo que le llevó 7 años. Es difícil en pocos minutos hablar de esta obra, lo único que puedo decir es que este libro no es un libro que le va a enseñar al lector a empuñar el arma, a cargarla, a disparar. No es un libro para el guerrillero cultural. Esto es un trabajo intelectual de altísimo nivel pero con una pluma sumamente académica, pedagógica, de alcance masivo. Lo puede leer un filósofo y un laburante. Y yo diría que el grueso del libro es de raigambre sociológica. Está presente la historia, la sociología, y por supuesto la política Sobre todo la última parte que es un racconto de qué es la nueva derecha, lo que él reconoce como nueva derecha”, señaló Vázquez.

“Me quiero detener en dos aspectos: uno es que Laje define al intelectual y lo define en tres categorías: el pensador, el filósofo, el que elabora ideas propias; después está el intelectual de segunda categoría que interpreta al pensador y lo baja a tierra a los alumnos, por ejemplo un profesor que interpreta a Marx. Después está el intelectual de tercera categoría, que es el periodista, el que difunde ese texto a la multitud. ¿En cuál de estos tres eslabones está Agustín? Y llegué a la conclusión que siendo un filósofo, estaría en el primer eslabón, pero después logra explicar al llano, y llega a amplificar el mensaje en las redes donde tiene miles de seguidores como un periodista. O sea, tiene las tres categorías. Pero este libro no se llama ‘diálogo’, se llama ‘batalla’, porque nosotros tenemos enemigos, tenemos que aplastar psicológica y políticamente . Vienen por la vida, vienen por la libertad, vienen por la propiedad” (más aplausos).

Agustín Laje. Un libro sobre la "batalla cultural".

Por último, Vázquez señaló que “en Argentina también se violan los derechos humanos, por ejemplo con los 30.000 muertos por los abortos, y esos si que son 30.000 muertos de verdad. También se violan los derechos humanos con los tres mil militares injustamente e ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo. La civilización occidental y cristiana esta siendo atacada y el principal capitán que debería estar defendiendo la cristiandad se dedica a mandarle cartas a Hebe de Bonafini. Es difícil…”.

El último en hablar fue el propio autor del libro. Laje, arrancó su exposición señalando que “la Feria del Libro ha sido hegemonizada por los sectores progresistas y sin embargo hoy la derecha está copando la Feria del Libro gracias, a todos ustedes”.

“Hoy todo es cultura -agregó- porque la cultura fluye a través de las redes sociales. Pero la batalla cultural es política porque atiende a las magnitudes especificas del poder hoy. La batalla cultural tiene siempre un componente de conciencia, dar una batalla cultural es saberse dándola, hay liderazgo, hay plazos. ¿Qué ha pasado con las izquierdas y las derechas. La izquierda entendió la batalla cultural hace más o menos un siglo”.

“Yo creo que acá hay que replantear la estrategia, y una figura clave es Javier Milei, porque él ha articulado la batalla política y la cultural. Si solamente damos la batalla cultural y no tenemos a nadie para poner en la política, viene un grupo de personas y te dicen ‘nosotros también somos liberales y vamos a bajar los impuestos’, agregó Laje. “El patriota es el que mejor ve el peligro globalista, el que se despega de la mentira de que por el centro se puede combatir a la izquierda, dando el voto a Juntos por el Cambio . Del centro al centro derecha no pueden presentarse como un cambio. Hagamos un cambio por derecha, ésa es la nueva derecha”.

SEGUIR LEYENDO