Contra el discurso kirchnerista, Martín Guzmán defendió la suba de tarifas y la reducción de la emisión y del déficit

En una semana que lo tiene como eje de las discusiones y en medio de los fuertes cuestionamientos del kirchnerismo dura, el ministro de Economía Martín Guzmán dijo hoy que dolarizar la economía sería un “delirio”. “ Es dar por perdida la posibilidad de construir un Estado Nación en serio. Es aceptar una derrota como país” , remarcó el funcionario en declaraciones televisivas.

“Hay que actuar con sentido común”, añadió al ser consultado sobre una medida de esa índole como se discutió en los últimos meses en la Argentina.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se anunciará este jueves, señaló: “La inflación va a ser menor que en marzo pero todavía es un valor que es malo desde el punto de vista al que apuntamos. Esperamos que en mayo haya un descenso intermensual de la inflación”.

“La inflación internacional no era un problema y ahora es el principal problema en el mundo. En la reunión del G-20, todos los ministros y los presidentes de bancos centrales hablan del problema de la inflación. La Argentina tiene un componente propio y hay que atacarlo. Hay inflación cuando los costos de las cosas suben o cuando se espera que suban. Las expectativas juegan un rol central”, analizó el funcionario sobre unos de los problemas económicos que más aqueja al país.

Consultado sobre la emisión monetaria, señaló que “por supuesto es necesario reducirla”. Y agregó que el Gobierno “tuvo que recurrir a la emisión monetaria en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus porque no había acceso al crédito y hubo que asistir a la sociedad”.

En relación a las críticas que ha recibido su gestión por parte de funcionarios afines al kirchnerismo, Guzmán dijo que “hay diferencias de ideas” y se da ese debate. “Es poco usual que sea público”, reconoció el titular del Palacio de Hacienda.

No obstante, dijo que trabaja “con una gran tranquilidad de estar haciendo todo para que Argentina se haga más fuerte y “para unir el mediano con el corto plazo”.

Sobre los diversos proyectos surgidos desde los bloques kirchneristas en el Congreso, que ponen en riesgo a las pautas fiscales que el Gobierno acordó con el FMI, dijo: “El poder legislativo puede presentar todas las iniciativas que considere deseables. Algunas medidas serán discutidas con el Ejecutivo y otras no. Para algunas me consultaron, para otras no”.

Consultado por el aumento de tarifas de los servicios públicos, Guzmán afirmó que, en términos reales, las tarifas del gas crecerán por debajo de la inflación: “Para la mayoría de los usuarios, la factura en todo el año crece alrededor del 42% cuando la inflación fue más alta que eso. Para el 10% de los usuarios de mayores ingresos se va buscar una segmentación.”

También reafirmó un concepto que viene sosteniendo en los últimos días: “A la economía no le conviene tener tres puntos del PBI en subsidios energéticos. El Gobierno propone un esquema para cuidar el bolsillo de quienes requieren la presencia del Estado. Y busca destinar esos recursos a construir hospitales o hacer rutas”.

“Se ha trabajado desde el Gobierno para asegurar la provisión de energía en el invierno en un contexto de crisis global. Pudimos llegar a un acuerdo con Bolivia que permite el suministro de volúmenes importantes. También se trabajó con Brasil de forma virtuosa. Ha funcionado bien el plan GasAr. El gasoducto Néstor Kirchner va a permitir seguir aumentando la provisión de gas”, agregó.

“La economía viene transitando una enorme recuperación. El empleo creciendo, la inversión creciendo. El problema más grande ha sido la inflación”, aseveró el ministro. Y concluyó al afiramr que “bajo la presidencia de Alberto Fernández se está construyendo futuro”.

