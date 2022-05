Luego del allanamiento a Camioneros, la fiscal dijo que tiene pruebas suficientes para pedir la prisión preventiva de los detenidos por bloquear una empresa en San Pedro

Este lunes la PFA allanó la sede porteña del Sindicato de Camioneros en la causa por el bloqueo a una empresa de San Pedro

Luego del allanamiento realizado este lunes en la sede porteña del Sindicato de Camioneros, la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, estaría en condiciones de pedir la prisión preventiva de Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndol, ambos detenidos en el marco de la causas que investiga el bloqueo y la extorsión a la familia Rey, propietarios de una distribuidora local.

Cabaleyro y Espíndol están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por el bloqueo contra la empresa. El próximo domingo se cumplen 30 días de la detención de ambos sindicalistas (se entregaron el 8 de abril) y según adelantó este martes la fiscal Viviani, cuenta con pruebas suficientes para pedir la prisión preventiva de los camioneros que bloquearon una empresa.

“Si bien hay reclamos laborales que son justos, no corresponde cortar la empresa durante cuatro días. Por eso estoy investigando distintos delitos y maniobras que perpetraron hacia la empresa con fines extorsivos, con fines de intimidación, con el objetivo final de obtener mejoras para el gremio o en forma personal, en dinero en efectivo”, explicó Viviani en diálogo con Eduardo Feinmann, en Radio Mitre.

El momento de la detención del sindicalista Fernando Espíndola, en San Nicolás

Al ser consultada sobre las pruebas reunidas, la fiscal reveló que tiene en su poder material audiovisual, escuchas telefónicas, declaraciones testimoniales, filmaciones de los días de los bloqueos y prueba documental para adjuntar a la causa. “Estoy en condiciones de solicitar la prisión preventiva de ambos ”, anticipó.

El fallo de la juez de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, dictado el 30 de marzo, fue inédito porque hasta ese momento nunca se había ordenado la detención de los responsables de los bloqueos sindicales, que se han generalizado en todo el país.

La orden de detención de Cabaleyro y Espíndola se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimó el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados y, de esa manera, dejó en firme el fallo que había dispuesto su arresto.

Ambos protagonizaron en febrero de 2021 el bloqueo a la empresa familiar de Rey que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados, y la Justicia, además de considerar que son responsables del bloqueo, encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

El bloqueo sindical en la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro (foto de archivo)

La empresa bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios cuyo dueño, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, dijo, entre lágrimas.

Según Ariel Rey, hijo del dueño, el conflicto se origina cuando el sindicato les exige pasar a los 35 empleados a su convenio. “Pero nos dijeron que si los pasábamos a todos juntos nos pueden reclamar millón y medio de pesos por empleado. Así que si colaborábamos con ellos e íbamos pasando de a uno, se podía hacer en paz. Nosotros accedimos”, contó a Infobae.

Todo se complicó cuando el sindicato conducido por Cabaleyro designó un delegado sin tener los requisitos necesarios, según explicó el empresario.

Pablo Moyano estuvo en San Nicolás para darle su respaldo a Maximiliano Cabaleyro

Tras la denuncia, se identificó a Cabaleyro y a Espíndola como los responsables de la extorsión. Cabaleyro es actual concejal del FdT e hijo de un histórico dirigente muy cercano a Hugo Moyano en esa zona bonaerense. Espíndola es directivo de Camioneros en San Pedro y fue concejal del Frente Renovador. Además, en 2019 fue denunciado ante la justicia por una sobrina por haber abusado de ella cuando tenía entre 7 y 13 años.

