Allanaron el Sindicato de Camioneros en la causa por el bloqueo a una empresa de San Pedro

Policías custodian la sede nacional del Sindicato de Camioneros mientras se realiza el allanamiento judicial

Con un allanamiento a la sede nacional del Sindicato de Camioneros, cobró nuevo impulso la causa por el bloqueo y la extorsión a Distribuidora Rey, de San Pedro, que derivó en la detención de dos gremialistas de San Nicolás. El procedimiento fue dispuesto por la jueza María Eugenia Maiztegui y apunta a comprobar si existe una presunta deuda de la empresa reclamada por los dirigentes nicoleños y que dio origen a la protesta sindical que impidió el ingreso y salida de camiones.

En realidad, la delegación del Ministerio de Trabajo en San Nicolás acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Hugo Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto.

Por eso se dispuso el allanamiento para secuestrar la información correspondiente. Los abogados de la familia Rey, liderados por Florencia Arietto, consideran que este procedimiento judicial es clave para la causa porque si no se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción, que tiene una pena máxima de 4 años, pasaría a ser extorsión, con un máximo de 10 años, y así se agravaría la situación judicial de los dos detenidos, Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, quienes se entregaron a la Justicia el 8 de abril pasado.

Ambos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro.

Hugo Moyano, en el Sindicato de Camioneros de San Nicolás, con Julio Cabaleyro (a la izquierda), padre del gremialista detenido

Para los abogados de Distribuidora Rey, en caso de que no se encuentre documentación que pruebe la deuda también pedirán a la Justicia que se profundice la investigación para determinar si hubo complicidad de los funcionarios de Trabajo con el Sindicato de Camioneros. Y, además, será una forma de apuntar a la responsabilidad del gremio a nivel nacional, conducido por Hugo Moyano, por haber firmado y recibido cheques de una empresa por una deuda que no existía.

Noticia en desarrollo