“Por sí o por no”: tenso cruce entre Gabriela Cerruti y María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal y Gabriela Cerruti

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la diputada opositora María Eugenia Vidal protagonizaron este viernes un cruce en redes sociales por la situación de Venezuela, la causa Gestapo y los aportantes truchos. Ambas se prestaron a una especie de juego, que esconde fuertes críticas, donde sólo debían responder por “sí” o por “no” sobre determinadas situaciones que las involucran , a raíz de la viralización de una parodia a los políticos a la hora de argumentar las inquietudes de los periodistas.

El enfrentamiento se inició por la publicación de un video por parte de la ex gobernadora bonaerense donde compara una parodia de la comediante Lizy Tagliani con una conferencia de prensa que brindó Cerruti en Casa Rosada. Allí, la portavoz es consultada por la posibilidad de que Argentina le solicite a Venezuela que libere a presos políticos y se exprese sobre si ese país vive en democracia o una dictadura.

El video de Cerruti que provocó el cruce con Vidal

La funcionaria nacional se limitó a expresar la política sobre los derechos humanos que pregona Argentina, pero evitó brindar una postura concreta. “Era una respuesta por si o por no. Nos queda claro: toda esa sarasa es el kirchnerismo evitando condenar la dictadura de Maduro” , expresó Vidal en su cuenta de Twitter junto al video.

Rápidamente, Cerruti respondió: “Por sí o por no, María Eugenia Vidal. Usted es la que se financió con aportantes truchos y propició la Gestapo antisindical?”. La pregunta se debe a la causa que investiga la filmación de una reunión de ex funcionarios de Cambiemos que participaron de la reunión en el Banco Provincia, en 2017, donde se habló de las causas judiciales vinculadas al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina. El jueves se conocieron los procesamientos de varios ex funcionarios de Vidal durante su paso por la gobernación bonaerense.

El video que compartió María Eugenia Vidal en Twitter

“No”, respondió Vidal y agregó: “Sigamos: Por si o por no, Gabriela Cerruti. ¿El Gobierno le va a pedir a Maduro que libere los presos políticos de Venezuela?”.

La respuesta de María Eugenia Vidal a Gabriela Cerrutti en Twitter

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández había dicho que los problemas de Derechos Humanos en ese país “se han ido disipando” y la portavoz presidencial respaldó esa postura en su habitual conferencia.

La funcionaria defendió la decisión del Gobierno y planteó: “Evidentemente la situación en Venezuela está cambiando”. Además, manifestó que “no tiene sentido seguir hablando y haciendo algunas críticas que se venían haciendo. Recientemente ha habido elección elecciones en algunos distritos en los cuales el partido de gobierno perdió. Difícil hablar de un gobierno donde no existe la democracia, cuando el oficialismo pierde las elecciones”.

También remarcó que “el Presidente habló de este tema con (Michelle) Bachelet, con el presidente de Canadá, Trudeau, y con Gabriel Boric sobre este tema”, que “Latinoamérica debe unirse y acompañar” y que “el gobierno argentino sostiene como postura internacional que no es excluyendo ni sancionando como se solucionan los problemas” de esos países, sino “sentándolos en una mesa de negociación y mutua cooperación para que todos podamos tender al bien común”.

Fernández había anunciado durante la visita de su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, en la Casa Rosada, la intención de reanudar el vínculo diplomático con Venezuela a través del acuerdo entre los países de América Latina nucleados en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). La iniciativa desató las críticas de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch y también de miembros de la oposición a Maduro, como el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó.

