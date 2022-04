Causa Gestapo: procesaron a ex funcionarios de Vidal que participaron en la reunión del Banco Provincia

El juez federal Ernesto Kreplak procesó hoy a varios ex funcionarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia, en 2017, donde se habló de las causas judiciales vinculadas al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina. Se trata de la causa denominada “Gestapo” a raíz de los dichos del entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas.

En cambio, le dictó la falta de mérito al ex ministro Roberto Gigante y a los empresarios de la construcción que participaron de ese encuentro.

El expediente se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que aportó un video grabado el 15 de junio de 2017. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, lanzó ese día Villegas. También les dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina.

Durante la investigación, el juez pidió la agenda laboral de Villegas y allí constan otras reuniones en 2017 que el entonces ministros tuvo con los mismos protagonistas que los del encuentro en el Banco Provincia . También las llamadas entrantes y salientes de todos los que estuvieron en la reunión, incluso las de María Eugenia Vidal. De allí surgen comunicaciones de Villegas y de De Stéfano con el juez Luis Armella, a cargo de la causa principal contra el “Pata” Medina.

Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires

Además de Villegas, en la reunión del BAPRO participaron el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

El abogado de Medina, César Albarracín, le pidió al juez que cite a indagatoria a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, quien está imputada.

Ayer, el juez había rechazado un pedido de varias defensas para que la cause pase a los tribunales de Comodoro Py teniendo en cuenta que la reunión fue en la Ciudad de Buenos Aires. “Se advierte sin dificultad que la totalidad de las conductas relevantes a los fines indicados precedentemente tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y casi todas, en el ámbito de la jurisdicción de este tribunal, específicamente en los municipios de La Plata y Ensenada. Lo único que no ocurrió en este ámbito jurisdiccional, según se indicará, precisamente no ocurrió como consecuencia del presunto obrar ilícito que aquí se investiga”, dijo Kreplak.

El magistrado también avaló el video como medida de prueba. Entre varios argumentos, el magistrado analizó la indagatoria de Dalmau Pereyra, quien dijo que fue a la reunión por pedido de los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y que ellos le solicitaron que grabe ilegalmente el encuentro. “Esto es, que el registro audiovisual de la reunión fue llevado a cabo por agentes de la AFI, que la orden de proceder en ese sentido partió de las máximas autoridades de ese organismo al momento de los hechos y, adicionalmente, que no existiría orden ni autorización judicial para hacerlo”, explicó el juez.

SEGUIR LEYENDO: