Florencio Randazzo aseguró que con la implementación de la Boleta Única se ahorrarían más de 1.000 millones de pesos

Florencio Randazzo, uno de los principales impulsores por la implementación de la Boleta Única de Papel en todo el país. (Franco Fafasuli)

Después de enviar un expreso pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para convocar una sesión especial -se pautó para el próximo jueves, desde las 12- con el objetivo de abrir un debate sobre la implementación de la Boleta Única de Papel en las próximas elecciones presidenciales, Florencio Randazzo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y uno de los principales impulsores de la reforma del sistema electoral, remarcó la importancia de esta iniciativa al considerar que “es un sistema que evita la lista sábana, el negocio de los fiscales, el robo de boletas y le da seguridad a los votantes de que su voluntad popular va a ser plenamente respetada en las urnas”.

En la misma línea, Randazzo hizo hincapié en los recursos que se ahorrarían si se sanciona la ley, “No sería necesario que se impriman tantas boletas, se reduciría el gasto en más de mil millones de pesos”, destacó. A su vez, el legislador puso como ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires, donde según él “se destinaron más de 1300 millones de pesos solo a la impresión de boletas” para las últimos comicios legislativos.

“Entre las PASO y las generales se financiaron desde el Estado más de 1000 millones de boletas, cuando con este nuevo sistema sólo harían falta para ambas elecciones apenas un poco más de 24 millones de boletas”, explicó el diputado nacional en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Al tratarse de un debate incómodo para el oficialismo, desde donde todavía no se pronunciaron oficialmente al respecto, Randazzo pidió: “Si necesitan discutirlo en comisión que la constituyan y lo manden, pero el tiempo no debe ser excusa para no tener un sistema más moderno, seguro y económico”.

En simultáneo a la iniciativa propuesta por Randazzo y otros dirigentes opositores, la organización “Red Ser Fiscal” abrió una campaña en línea mediante la cual buscan reunir 200 mil firmas para que la Boleta Única de Papel sea ley antes de las Elecciones 2023. “La Red Ser Fiscal propone la Boleta Única de Papel Argentina (BUPA), que no es ni el sistema santafesino ni el cordobés. La propuesta es que haya tres boletas separadas, en tres urnas o en una urna con tres bocas, donde se puedan elegir el mismo día los candidatos presidencias, provinciales y municipales. De esta manera, se fijaría un día y los ciudadanos tendrían la posibilidad de saber cuándo van a votar”, detalló hoy Claudio Bargach, coordinador nacional de la Red Ser Fiscal, en diálogo con Infobae.

Desde la "Red Ser Fiscal" lanzaron una campaña para juntar 200 mil firmas y que la Boleta Única de Papel sea ley.

La “Red Ser Fiscal” impulsa esta iniciativa debido a las reiteradas denuncias que reciben durante los últimos comicios en su Centro de Atención al Ciudadano, entre las que se destacan el robo y/o rotura de boletas, rotura de boletas, falsificación de las mismas y fallas en la cadena de distribución.

Durante la entrevista radial, Randazzo también demostró su preocupación por la falta de dirigentes que resuelvan los problemas de los argentinos, e insistió: “Todos los días hay cortes de calles y rutas, los niveles de inflación son alarmantes y los servicios que presta el Estado son de pésima calidad”.

SEGUIR LEYENDO: