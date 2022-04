La interna en el FDT no cede: fuerte réplica de D’Elía y Tolosa Paz a Andrés “Cuervo” Larroque por su ataque a Guzmán

El acto en Florencio Varela con los miembros del Frente de Todos

Alineado con el presidente Alberto Fernández, el dirigente social Luis D’Elia respaldó enfáticamente al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien había recibido reproches políticos del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

“No lo votó nadie”, había señalado el funcionario bonaerense y dirigente de La Cámpora al evaluar el desempeño del economista que renegoció la deuda externa.

A partir de sus cuentas en redes sociales, D’Elia cruzó al referente del kirchnerismo: “ Al “Cuervo” Larroque tampoco lo votó nadie. Su único mérito para ocupar un Ministerio es ser “amigo” de Máximo Kirchner y hoy con sus declaraciones contra @Martin_M_Guzman le hace el juego a lo peor del Macrismo . EL CARGO QUE OSTENTA ES UN AGRAVIO A LOS LUCHADORES DE TODA LA VIDA”.

Este lunes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, Larroque y la diputada Victoria Tolosa Paz compartieron un acto oficial en el municipio de Florencio Varela para buscar calmar las críticas y para mostrar una expresión de unidad entre el “albertismo” y el kirchnerismo de cara a la acolarada interna del Frente de Todos.

Luis D´Elia cruzó al ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque

Sin embargo, rápidamente la interna volvió a salir a la superficie. En ese contexto, el “Cuervo” planteó que hay “trabas con este formato de coalición” y que piensa que este año deben “resolver muchas contradicciones para empezar a pensar en el 2023″. Además, dirigió una crítica personalizada a Guzmán, al afirmar que “no lo conocía y no sabía de él”. “Nadie lo votó”, subrayó, y agregó que esa política económica que representa el ministro de Economía “ya tuvo un veredicto” en las elecciones legislativas del año pasado.

“Podemos seguir haciéndonos los tontos, fingiendo demencia, pero sepamos que está la gente de por medio”, insistió en AM 530.

D’Elia ya se había pronunciado contra los miembros de La Cámpora. En marzo pasado, tras las movilizaciones por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, cuando el kirchnerismo dio una muestra de fuerza en la calle, el dirigente piquetero había apuntado contra el diputado nacional Máximo Kirchner.

“El kirchnerismo es una construcción política, no una propiedad inmueble de los Kirchner”, dijo Elia en aquella oportunidad. “Así como Ricardo Alfonsín no tiene la densidad, estatura y volumen político de Raúl Alfonsín, Máximo Kirchner no tiene la densidad, estatura y volumen político de su papá”, sostuvo al comentar sobre el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

D’Elia no fue la única voz que buscó defender a Guzmán en la interna del Frente de Todos. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, otra de las dirigentes que estuvo presente en el acto con Zabaleta y Larroque, planteó que con esas declaraciones “ se está perdiendo la oportunidad de poner en valor lo que viene haciendo el Gobierno con las políticas económicas que viene llevando el ministro” de Economía, Martín Guzmán, y “que tiene que ver con ampliar el gasto y seguir expandiendo las políticas sociales”.

El mensaje de Luis D'Elia

Ayer, el gobernador Axel Kicillof anunció el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense (MESA) que consistirá en la entrega de un módulo alimentario por mes a través de los establecimientos educativos incluidos en el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Esta medida alcanzará a más de 2 millones de familias de niños, niñas y adolescentes que asisten a los 11 mil comedores escolares bonaerenses, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los sectores en condiciones de vulnerabilidad social.

En ese contexto es que Victoria Tolosa Paz defendió la gestión de Guzmán. “Sin las políticas económicas, no podríamos haber estado en Florencio Varela anunciando una política muy importante, que implicó un aumento de 15 veces del presupuesto de merendero escolar desde la gestión del gobernador”, afirmó en FM La Patriada. “No comparto lo que dijo el ministro Larroque”, insistió Tolosa Paz .

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional

SEGUIR LEYENDO: