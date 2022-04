María Eugenia Vidal apuntó contra Nación y Provincia por los últimos piquetes: “Háganse cargo”

María Eugenia Vidal

En medio de la arremetida de Horacio Rodríguez Larreta contra las organizaciones piqueteras, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reclamó que Nación y Provincia “se hagan cargo” de su responsabilidad para que no se vuelva a organizar un corte y acampe sobre la 9 de Julio como ocurrió la semana pasada.

La ex gobernadora bonaerense apuntó contra el gobierno nacional por “financiar” a las agrupaciones que cortan la calle. “Este Gobierno no puede desfinanciar a las organizaciones sociales porque los tiene de los dos lados del mostrador”, señaló.

El pasado martes, Larreta había manifestado que los líderes de las agrupaciones que cortan las calles “extorsionan a la gente”, amenazándolos con quitarles la asistencia si no van a las manifestaciones. En ese contexto reclamó al Poder Ejecutivo “que les saquen los planes”. En la misma línea, Vidal cuestionó: “¿A los dirigentes de las organizaciones sociales, en qué elección la gente los legitimó para que administren esos recursos?¿Cuándo fue que la gente los votó para que asignen quien recibe un plan social?”

“¿Quieren que no los aprieten?, empiecen cortando el componente de financiamiento que no va directamente a la gente, hay que dejarle de darle poder a determinados dirigentes que deciden quién recibe un plan y quién no”, agregó.

La legisladora de Juntos por el Cambio sostuvo que la Ciudad, “si tiene coordinación con las fuerzas federales”, seguirá accionando para habilitar el paso del Metrobus mientras los manifestantes protesten. “En nuestro Gobierno nunca tuvimos un acampe de estas características porque había coordinación con Nación y Provincia”, recalcó.

Vidal manifestó que además de “los gobiernos”, la gente que asiste a las manifestaciones “es extorsionada” por los líderes de las agrupaciones piqueteras: “¿Desde cuándo un dirigente de una organización social puede dar el alta o la baja de un plan?”

Imagen de la manifestación de la semana pasada en la 9 de Julio

En ese sentido, planteó que “el gobierno nacional puede hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir” y pidió “que no le echen toda la culpa a Larreta” . “Es obvio que si la policía de la Provincia los deja pasar por Puente Pueyrredón y por las estaciones de trenes, si las fuerzas federales no colaboran y hay 20 mil personas con mujeres y chicos que llegaron a la Ciudad, puede haber un suceso desafortunado” , analizó.”Están generando un escenario para la violencia”, advirtió.

En declaraciones a A24, al ser consultada sobre cómo se debe accionar para destrabar el conflicto, la diputada propuso: “Se destraba si el Gobierno se hace cargo de su parte, si el Ministerio de Desarrollo Social, el Minsiterio de Seguridad Nacional y la Provincia ponen su parte desalentando los cortes y los accesos para que no llegue tanta gente”.

Sin embargo, la ex mandataria provincial apuntó hacia la interna del oficialismo: “Estoy cansada de escucharlos a ellos pelearse todos los días, la gente tiene necesidades urgentes”. “Estamos hartos de esta pelea” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Viven en una realidad paralela”, lanzó. Y cargó contra la vicepresidenta: “Cristina nos quiere hacer creer que no es responsable del desastre de este Gobierno; ella eligió este presidente y lo contó por Twitter”.

“Cuando perdiste el valor de la palabra, te ponés en un lugar débil”, agregó sobre el Jefe de Estado: “Perdió la credibilidad”. Pese a este contexto, consideró que “estos cuatro años nos habrán servido para ver desnudo al populismo”. “El rey está desnudo”, concluyó.

