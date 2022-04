Referentes de Juntos por el Cambio se endurecen ante los planes sociales, pero con sugestivos matices

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, unidos contra el uso político de los planes sociales, pero con matices

Los planes sociales se convirtieron inesperadamente en un tema caliente de la interna de Juntos por el Cambio. Desde el PRO, Horacio Rodríguez Larreta pidió esta mañana al gobierno nacional que le retire los beneficios a las personas que cortan calles, pero Patricia Bullrich fue más allá y propuso directamente “sacarlos para que la gente pueda volver a pensar que su salida es el empleo, el trabajo, el estudio”, mientras que, desde la UCR, Gerardo Morales afirmó que “una gran mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales son unos delincuentes porque le sacan la plata a la gente” y planteó quienes que “toman asistencia a las marchas deben estar presos”.

En un mismo día, cada referente opositor planteó su rechazo a la utilización política de los planes sociales y, a la luz de la puja electoral para 2023 que ya empieza a insinuarse, hubo matices sugestivo s, au nque coincidieron en endurecer su posición frente a los campamentos piqueteros. Por lo pronto, el jefe de Gobierno abandonó una actitud más tolerante respecto de los campamentos piqueteros en la Ciudad y por eso la semana pasada la policía porteña fue más rigurosa en tratar de impedir que los manifestantes se instalaran en la avenida 9 de Julio, aunque no lo logró.

El endurecimiento de Larreta estuvo en sintonía con el del gobierno nacional: el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, alineado con Alberto Fernández, criticó duramente el campamento que lideraron la semana pasada los piqueteros de izquierda: “No hace falta cortar calles para hablar con el ministro. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Los argentinos no se lo merecen”, sostuvo.

Sin embargo, tras la advertencia de Rodríguez Larreta, Zabaleta le contestó que “no hay que cortar las calles”, pero aclaró que “el camino no es amenazar”, mientras los movimientos sociales enrolados en la izquierda radicalizada amenazaron con realizar un campamento de 50 mil personas en la Ciudad.

“Pedimos que el gobierno nacional haga cumplir la ley", dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre los campamentos piqueteros en la Ciudad

Luego de los dos días en que los sectores duros de los movimientos sociales acamparon en la Avenida 9 de Julio, el gobierno porteño advirtió que no aceptará una protesta similar en la Ciudad y encaró negociaciones para coordinar con la Casa Rosada una estrategia común que evite los cortes que terminan causando trastornos a quienes quieren transitar libremente por las calles porteñas.

Por eso Rodríguez Larreta habló esta mañana sobre el tema y mostró una posición más firme: “Pedimos que el gobierno nacional haga cumplir la ley. Desde la Ciudad vamos a tener una actitud muy firme”, dijo, tras lo cual señaló que “lo que pasó acá (por el campamento piquetero de la semana pasada) fue una extorsión: usan a la gente, la traen en colectivo extorsionada porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres, son unos cobardes”. Y por eso dijo: “Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”.

Para el jefe de Gobierno, la gente que se instaló durante dos días sobre la avenida 9 de Julio “no concurrió de forma espontánea” y se quejó de que, “en vez de que el Estado maneje los planes, los manejan organizaciones que los extorsionan”. “Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela no acampando”, destacó.

En el mismo sentido que Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, declaró que “este modelo de planes sociales no va más, porque lo único que generó en todos estos años fue más planes, más pobreza y menos trabajo”.

“Estos planes sociales sólo han traído pobreza y no van más”, planteó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, desde Nueva York

Desde Nueva York, en el segundo día de su gira por los Estados Unidos, la titular del PRO, Patricia Bullrich, fue más intransigente aún que su rival interno para la candidatura presidencial de 2023: luego de resaltar que “los planes sociales ya no dan ningún resultado”, sostuvo que “hay que sacarlos para que la gente pueda volver a pensar que su salida es el empleo, el trabajo, el estudio, y no un plan”.

“Estos planes sociales sólo han traído pobreza y no van más”, dijo en una entrevista con la cadena CNN, durante el cual opinó que “la gente cobra un plan social y cada vez es más pobre, cada vez está menos educada, cada vez está más aislada, y cada vez vive peor: quedó demostrado, durante más de 20 años que ha sido un mecanismo más de clientelismo que de una verdadera política social”. Por eso dijo que “la verdadera política social va a ser el empleo”.

“La Argentina ya vive una situación de caos -comentó la dirigente opositora-. Hace días que estamos con el centro de la Ciudad de Buenos Aires tomado, y hace años que ese lugar es una marcha constante de personas que van todos los días a pedir planes sociales, que siguen siendo parte de un sistema político que lo único que hace es degradarlos y generarles cada vez más dependencia de un plan que significa menos posibilidades de ascenso social para esa familia”.

El titular de la UCR, Gerardo Morales, consideró que “tenemos que terminar con los cortes y las extorsiones

Bullrich manifestó que “el cambio tiene que ser fuerte, hay que animarse, la gente tiene que trabajar, los jóvenes que hoy cobran (un plan) no pueden seguir haciéndolo porque el trabajo no va a generar justamente una explosión social, sino la posibilidad de crecimiento en la Argentina porque estos planes sociales sólo han traído pobreza y no van más”.

No casualmente, en medio de los tironeos por sus posicionamientos en al interna opositora, también habló el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales: “Tenemos que terminar con los cortes y las extorsiones porque hay una gran mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales que son unos delincuentes, que le sacan la plata a la gente”, aseguró.

También reclamó que quienes “toman asistencia a las marchas deben estar presos, ahí hay por lo menos cuatro delitos”, y puso como ejemplo lo que sucedió en la provincia que gobierna: ”En Jujuy, recuperamos la paz y le devolvimos ciudadanía a los jujeños, tuvimos que meter presos a los corruptos. Parar esos acampes que se hacen ellos a ellos mismos porque hay muchas organizaciones sociales que son ejemplares, pero hay una gran mayoría de los dirigentes de esas organizaciones sociales que son unos delincuentes, que son los que de noche le toman asistencia a las mujeres que van con las criaturas para que vayan las marchas”.

”Veía imágenes de como jugaban chiquitos en medio de las carpas, los obligan a estar en el frío, porque si no les quitan el plan. Esa es la peor extorsión y el peor de los delitos -criticó-. Hay que recuperar el orden democrático, hay que garantizar derechos a todos, garantizar el derecho a la protesta, pero también al que quiere a trabajar, al que quiere ir a la escuela”.

También hubo duras opiniones desde la Coalición Cívica: el legislador porteño Hernán Reyes dijo que “el Movimiento Evita está de los dos lados del mostrador: da y recibe cientos de miles de planes sin control ni transparencia”, por lo que concluyó: “El sistema actual no va más”.

