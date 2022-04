El Gobierno volvió a criticar a la ciudad de Buenos Aires: “Para que haya menos cortes de calle sería bueno que genere más empleo”

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti

Como una forma de diferenciarse una vez más del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, pidió que las autoridades porteñas “generen empleo”, ya que de esa manera ayudarían a “que haya menos corte de calles”, y que también “mejore la situación económica” de sus habitantes. Sin embargo, sostuvo: “Creemos que la solución no es ocupar la calle”.

La portavoz, en su habitual conferencia de prensa que brinda todos los jueves en la Casa Rosada, destacó el trabajo del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien hoy por la tarde (desde las 15) se reunirá con los representantes de los movimientos sociales que realizaron un multitudinario acampe sobre la avenida 9 de julio la semana pasada que duró casi tres días. La amenaza de estas organizaciones es que si no se incrementa la cantidad de planes harán una protesta aún mayor.

“El ministro Zabaleta está llevando a cabo un trabajo extraordinario. que tiene que ver con la conversión de planes sociales en trabajo genuino. Tenemos un millón de los que denominamos planes sociales o que son trabajo informal, trabajo no registrado. Ya tuvimos la transformación de 40 mil de esos planes en nuevos trabajos. Hay otros planes del ministerio como la entrega de herramientas, maquinarias o el apoyo para que se conviertan en cooperativas, que se conviertan en distintos sectores del trabajo, todos entendemos que la salida es el trabajo formal y registrado”, sostuvo Cerruti.

La funcionaria, además, destacó que esa cartera está empleando “otras herramientas que tiene, como es el Plan Alimentar”, y que el 50 por ciento de aumento que anunció ayer es para que “las familias tengan un ayuda para llegar a ese horizonte de que cada familia tenga un trabajo y un ingreso digno”.

Rodríguez Larreta pidió que les quiten los planes sociales a quienes cortan calles

Cuando se refirió a la reunión de Zabaleta y los movimientos sociales aprovechó para volver a criticar a Rodríguez Larreta. “Se están llevando a cabo las conversaciones con los distintos sectores, entendemos que las que se van a llevar adelante entre hoy y mañana posibilitarán que avancemos en más soluciones sobre ese tema”, afirmó.

“Creemos que la solución no es ocupar la calle, pero al mismo tiempo le decimos al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (por Horacio Rodríguez Larreta), que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos empleo generó en el último tiempo, según las mediciones del INDEC. Sería de gran ayuda para que haya menos cortes de calle que la Ciudad de Buenos Aires genere empleo y que mejore la situación económica de los porteños y de las porteñas para que de esa manera tengamos menos legítimas protestas que son las que muchas veces llevan adelante los trabajadores o los sectores más vulnerables, agregó.

Cuando Infobae le consultó si el Gobierno piensa incrementar los planes sociales para evitar otro acampe como protesta, la funcionaria sostuvo que “no crecen los planes sociales, crecen otras opciones, como proporcionar herramientas o maquinarias. Nos parece que la política de acuerdos con empresas y organizaciones que se hace cada día desde el ministerio posibilita que se creen más puestos de trabajo genuino”.

En los últimos días, Rodríguez Larreta había pedido que se le quiten los planes sociales a quienes concurran con niños a una protesta y había reiterado que impedirá todo tipo de protesta de este tipo que afecte el tránsito. Este miércoles, por ejemplo, hubo un gran despliegue de la Policía de la Ciudad que dejó circular al Metrobús en la 9 de julio por una movilización del Polo Obrero en la que se pedía la liberación de tres personas que fueron detenidas por las agresiones al Congreso Nacional tras firmarse el acuerdo con el FMI.

La portavoz también habló de las negociaciones que se realizan a nivel gubernamental para que no falte gas en los hogares y en las industrias argentinas ante la proximidad del invierno. “El Gobierno analiza todas las medidas para que no falte ni en los domicilios ni en las industrias. Hay gestiones del embajador (Daniel) Scioli en Brasil, también del ministro (Martín) Guzmán. Hubo conversaciones sobre el tema con el presidente chileno (Gabriel) Boric en su reciente visita y habrá otra con (Luis) Arce dentro de un rato cuando llegue al país en su visita oficial. No se descarta ninguna medida”.

También abogó por que haya más diálogo con la oposición en el Congreso de la Nación. “Tenemos que ser capaces de sentarnos a dialogar. ser capaces de buscar acuerdos para avanzar en políticas de Estado. Hay en el Congreso leyes para discutir como la de Hidrocarburos, la de Electromovilidad, la de cannabis medicinal que tienen que avanzar”.

Sobre la decisión de votar en la ONU por la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos que preside Argentina en ese foro internacional dijo que “la tradición argentina es de repudio a la violación de los Derechos Humanos en el país que sea. Por eso preside el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que se adoptará en esta oportunidad es la suspensión de las funciones y los atributos que Rusia tiene en ese marco.

