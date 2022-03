Alberto Fernández: “Diez o doce puntos de la inflación son por el problema de la guerra”

Alberto Fernández en el acto de lanzamiento de los programas nacionales de Desarrollo de Proveedores (Prodepro) y de Desarrollo de Parques Industriales

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse este jueves a los datos de inflación en Argentina al asegurar que “hay 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de guerra” , cuando encabezó en Las Parejas, Santa Fe, el acto de lanzamiento de los programas nacionales de Desarrollo de Proveedores (Prodepro) y de Desarrollo de Parques Industriales.

“Debemos entender que estamos en un momento excepcional. Es un problema mundial (la inflación) que no podemos resolver solos. En Argentina se ha potenciado. Hay 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de guerra. El domingo recibo al director de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que viene a verme por el problema alimentario que hay en el mundo”, ejemplificó.

Fernández detalló que el país lleva “más de una década de inflación sostenida de más de dos dígitos. Hay un problema estructural que hay que resolver pero, después de una pandemia, uno esperaba que no hubieran más riegos. Pero parece que a alguno no le alcanzó y desató una guerra. Entre los dos países en disputa está el 35% del trigo exportable y 70% de girasol del mundo por eso es una guerra que se juega con armas y economía. Definitivamente muchas de las balas nos golpean y pegan a nosotros, no nos podemos hacer los distraídos”.

Alberto Fernández junto con un trabajador en el acto de lanzamiento de los programas nacionales de Desarrollo de Proveedores (Prodepro) y de Desarrollo de Parques Industriales.

“No voy a decir que el problema inflacionario es producto de la guerra. No voy a decir semejante zoncera. Pero sí voy a decir que ese problema agrava el problema que tenemos. Tenemos que cuidar y tratar de minimizarlo, nos genera el mismo problema que a todo el mundo. El aumento generalizado de los alimentos, eso es lo que padecemos los argentinos cuando vamos a un almacén o a un supermercados a comprar alimentos. Vemos que esos precios suben. Hoy me desperté a las 7 de la mañana con un mensaje de (Martín) Guzmán para decirme que en marzo la inflación en Alemania fue 2,5%”, agregó.

En ese sentido, el mandatario insistió en la necesidad de “recuperar el salario de la gente porque el capitalismo -del que no reniego- tiene un actor central que es el consumidor, sin consumidor el capitalismo se muere”. Además, aprovechó para criticar al macrismo al recordar que entre el 2003 y el 2015 -periodo kirchnerista- el salario real creció 19 puntos, mientras que entre el 2015 y 2019 con Mauricio Macri frente al Poder Ejecutivo cayó 20 puntos. “Lo que costó lograr en 12 años se perdió en tan solo 4″, alertó.

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, durante la conferencia de prensa. Foto NA: MARIANO SANCHEZ

En paralelo, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti anticipó que el índice precios de marzo será negativo pero defendió su gestión sobre los acuerdos de precios al asegurar: “Milagros no hago”.

El funcionario afirmó además que la guerra entre Rusia y Ucrania, más la suba en los productos de harina, tendrán un fuerte impacto en el índice de inflación de marzo. “La guerra y los precios de los productos de harina pegarán mucho en la inflación de marzo”, dijo Feletti durante una entrevista radial

“El índice de marzo va a dar mal. Ahí hay mucho impacto de la guerra, mucho impacto en los productos de harina. Eso va a pegar mucho y es lo que más me preocupa en alimentos”, agregó.

