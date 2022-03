Feletti admitió que la inflación de marzo será muy alta: “Milagros no hago”

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, durante la conferencia de prensa. Foto NA: MARIANO SANCHEZ

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti anticipó este jueves que el índice precios de marzo será negativo pero defendió su gestión sobre los acuerdos de precios al asegurar: “Milagros no hago”.

El funcionario afirmó además que la guerra entre Rusia y Ucrania, más la suba en los productos de harina, tendrán un fuerte impacto en el índice de inflación de marzo. “La guerra y los precios de los productos de harina pegarán mucho en la inflación de marzo”, dijo Feletti esta mañana en declaraciones a Radio con vos.

Ucrania y Rusia concentran cerca del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, y el conflicto bélico entre ambas naciones provocó un fuerte aumento de este cereal, con el consiguiente incremento en sus derivados como el caso de la harina, dijo Feletti. “El índice de marzo va a dar mal. Ahí hay mucho impacto de la guerra, mucho impacto en los productos de harina. Eso va a pegar mucho y es lo que más me preocupa en alimentos”, dijo ante Radio con vos.

“La economía se está recuperando, como así también el empleo. La cuestión es que se mejoren los ingresos”, añadió el Secretario de Comercio Interior. En este sentido, opinó que “un gobierno peronista tiene que crear expectativas de expansión con empleo y salario, y aún estamos a tiempo”.

Sobre su trabajo en el secretaría, Feletti dijo: “Tengo sobre mi espalda la responsabilidad de asegurar un conjunto de canasta alimentarias que aseguran el acceso a la mayor parte de la población. Pero la inflación requiere un conjunto de medidas macroeconómicas. Lo nuestro es microeconómico e impedir monopolios”, mencionó.

Feletti habló sobre las internas en el equipo económico e insistió con una suba de retenciones para granos

En ese sentido, anticipó también que habría fuertes multas a empresas -a las que por el momento no identificó- por los aumentos que el Gobierno consideró “injustificados”. “Fracasó el consenso, en el marco de un diálogo que teníamos”, admitió Feletti. De todas formas, anticipó que el próximo Precios Cuidados que comenzará la semana próxima tendrá un 3% de aumento mensual autorizado para las empresas.

Sobre las retenciones, el secretario de Comercio Interior dijo que “no podemos convalidar un efecto riquezar por acopiar un producto. Si el precio sube 70% en dólares y eso se traslada al pan o el aceite y se traslada a la población, eso no plausible”, mencionó el funcionario. “Si dependiera exclusivamente de mí, trigo, girasol y maíz deberían tener retenciones más altas”, consideró.

Tras reconocer sentirse “respaldado” por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dejó en claro, sin mencionarlas, que “hay otras carteras que piensan distinto y eso puede pasar en un Gobierno de coalición”. “Quiero ser claro: el ministro apoya la agenda que llevamos adelante”, dijo.

“Soy secretario de Estado, voy a aplicar las políticas que creo que tengo que tomar. Uno es un funcionario público, asume las políticas y entiende las discusiones y relación de fuerzas, un análisis que no comparto. Hay dos tipos de inflación, la monopólica y la internacional. En ese marco discutimos. Pero después milagros uno no hace ”, se defendió.

“La batalla contra la inflación va a ser larga y no depende solamente de la Secretaría de Comercio Interior”, se atajó Feletti en otro tramo de la entrevista. En ese aspecto, señaló que el atesoramiento de dólares en el BCRA es una condición indispensable para bajar la inflación. “Si no se acumulan reservas en el Banco Central no se resuelve la economía, menos aún con restricciones vinculadas con cuestiones monetarias y fiscales”, concluyó Feletti.

