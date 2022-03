Fuertes discursos y silencios contenidos: las estrategias en el Senado que el jueves aprobará el acuerdo con el FMI

Las estrategias en el Senado que el jueves aprobará el acuerdo con el FMI (Foto: Luciano Ingaramo / Comunicaci—n Senado.)

“Nos vamos a reunir mañana por la mañana -por hoy- y lo vamos a definir” repetían los senadores de Juntos por el Cambio al término de la reunión de Comisión de Presupuesto en donde se firmó el dictamen para tratar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La reunión del bloque opositor está planteada para las 11.30 en el despacho del jefe del interbloque, Alfredo Cornejo. El punto a discutir no es si los 33 senadores van a apoyar el acuerdo o no con el Fondo porque eso quedó claro en Diputados, sino que la discusión pasará por si se habilita o no los senadores que le hacen falta al oficialismo para que llegue a los dos tercios y pueda sesionar esta semana.

“Los sectores más duros quieren hacerlos transpirar un poco”, explica un senador opositor en referencia a los que se autodenominan halcones dentro del PRO. “Son los que no querían apoyar el acuerdo si La Cámpora no lo hacía y que ahora piden que no se sesione hasta que no quede claro qué van a hacer con las retenciones entonces piden apegarse al reglamento”, agrega.

Juliana Di Tullio juró en lugar de Jorge Taiana, quien asumió como Ministro de Defensa ( Foto: Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado)

El reglamento en el Senado señala que tiene que pasar 7 días entre que hay dictamen y se trata en el recinto. Para adelantarlo, hace falta que estén sentados y lo voten 48 de los 72 senadores. Hoy, sin el apoyo de Juntos por el Cambio el oficialismo no llega a ese número.

“No creo que la sangre llegue al río, hay una especie de acuerdo para tratar rápido el tema. En la comisión tardamos 15 minutos en firmar el dictamen. Pero algunos quieren mostrar los dientes, veremos si lo hacemos en el recinto el jueves”, señaló la misma fuente.

Respecto a los discursos y el posicionamiento que llevará adelante los senadores de Juntos por el Cambio, diferentes fuentes consultadas señalaron que terminará de definirse en la reunión de hoy pero que los ejes pasarán por lugares similares a lo que se escuchó en Diputados. “La idea son discursos que muestran la responsabilidad nuestra y la irresponsabilidad de ellos. A esto se le va a sumar el dato de inflación y el tema de las retenciones, pero se definirá bien mañana -por hoy-”.

En el oficialismo las cosas no están mejor. El jefe del bloque, José Mayans, llamó a un reunión para el mismo jueves a la mañana para organizar la sesión de esa tarde si es que consigue los dos tercios.

El formoseño se esfuerza en resaltar que la reunión del bloque que se realizó este lunes “fue muy buena” aunque otras voces explicaron que durante ese encuentro, que se realizó en el despacho de Cristina Kirchner, hubo cruces y reclamos pero que los legisladores más ligados al cristinismo y La Cámpora decidieron dar un paso atrás y hacer algo que, se supone, se podría repetir en el recinto: silencio.

“Hay que esperar. Acá no está Máximo Kirchner para que lo señalen todo el tiempo pero está Cristina Kirchner. Ella está curtida en esto pero sabemos que van a señalarla todo el tiempo. Nosotros vamos a hacer silencio, no vamos a pedir la palabra para nada y todavía no se definió como se va a votar”, explicaron desde el entorno de algunos senadores que, claramente, no ponderan a Guzmán y su trabajo.

La firma en disidencia del dictamen por parte de las senadoras Juliana Di Tullio y su par de Santa Cruz Ana María Ianni de alguna manera adelantaron que el bloque va a votar dividido y, por si alguien dudaba, el propio Mayans señaló que “más de la mitad va a votar favorable”. Por ahora, se mantiene la duda sobre un total de 15 sobre 35 votos.

