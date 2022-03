Cruce de acusaciones entre Jorge Macri y Mariano Recalde por los incidentes en Congreso

Los incidentes en el Congreso, mientras se discutía el acuerdo con el FMI en Diputados (Maximiliano Luna)

El jueves pasado, mientras en la Cámara de Diputados se debatía el acuerdo con el FMI, un grupo de encapuchados atacó a piedrazos el frente del Congreso, rompiendo los vidrios del despacho de Cristina Kirchner en el Senado, y se enfrentó con la Policía de la Ciudad. Esos incidentes motivaron acusaciones mutuas entre un sector del oficialismo y autoridades porteñas, quienes tenían a cargo el operativo de seguridad. En ese contexto, Jorge Macri y Mariano Recalde protagonizaron un nuevo capítulo de cruces en Twitter.

“Para el kirchnerismo cuando la violencia les es funcional, la protegen, y cuando la sufren, lo expresan ‘con tristeza’. Ej, ante la pedrada del 2017, el diputado Recalde del FDT, presentó un amparo para limitar la posibilidad de que la policía utilice elementos de seguridad” , comenzó el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Gracias al esfuerzo, la inversión sostenida en el tiempo y la incorporación constante de tecnología, hoy la Ciudad tiene los índices de delitos más bajos de los últimos 27 años y es la segunda capital más segura de América detrás de Ottawa. Desde la Ciudad estamos comprometidos con la seguridad, por eso hoy presentamos el Mapa del Delito, una herramienta que seguimos utilizando y que permite recopilar datos delictivos para conocer su evolución y gestionar la seguridad de forma ágil e inteligente”, continuó Jorge Macri, recalcando aspectos integrales de la seguridad en la Capital Federal.

“Enfrentar al delito es un desafío que debe encontrarnos a todos juntos. Por eso, la semana que viene estaremos firmando convenios con distintos municipios del AMBA, que también hacen un gran esfuerzo y sostienen la inversión, para trabajar de forma coordinada por la seguridad”, concluyó el funcionario porteño.

Jorge Macri aseguró que en 2017 Recalde "presentó un amparo para limitar la posibilidad de que la policía utilice elementos de seguridad"

Un par de horas después, Recalde le contestó: “En el video de las cámaras de seguridad que publicó ayer @CFKArgentina se puede ver que la Policía de la Ciudad tardó 20 minutos en llegar, con una parsimonia sorprendente frente a un ataque directo a la vicepresidenta de la Nación. Pero la culpa también es del kirchnerismo...” .

“El jueves la Policía de la Ciudad pudo disuadir al reducido grupo de manifestantes que arrojaba piedras sin recurrir a la violencia, que es lo único que limitaba el amparo presentado en 2017. Siguen sin explicar la demora de la policía ante un hecho de semejante gravedad. Las imágenes son claras. Las agresiones se podrían haber evitado si la Ciudad ordenaba la inmediata intervención de su policía. Fue su inacción, y no la imposibilidad de reprimir, lo que permitió que se concretara el ataque”, agregó el actual senador nacional del Frente de Todos.

Por último, Recalde aseguró: ”1) Se puede dispersar a los manifestantes sin recurrir a la represión, al contrario de lo que hicieron en diciembre de 2017. 2) Al día de hoy no pueden justificar la ausencia policial mientras se organizaba y ponía en marcha el atentado”.

Recalde respondió que la Policía de la Ciudad "tardó 20 minutos en llegar, con una parsimonia sorprendente frente a un ataque directo a la vicepresidenta de la Nación"

En este marco, en la mañana de este martes el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, adelantó que este jueves, cuando se debata el mismo proyecto en el Senado, harán un operativo especial para que no se repitan los incidentes de la semana pasada. “Vamos a vallar y utilizar la fuerza para garantizar el desarrollo del Congreso, que es uno de los pilares de la democracia”, anticipó el funcionario.

D’Alessandro aseguró además que la semana pasada no hubo vallas en el Parlamento por pedido expreso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuyo despacho fue atacado a piedrazos. “Hay que definir de qué lado estamos: de los violentos o los no violentos”, enfatizó. “La propia Cristina ha llamado (refiriéndose a otra oportunidades) solicitando que saquen las vallas. Lo que vamos a hacer el próximo jueves es generar un vallado que permita tener un pulmón para que la policía pueda actuar más rápido, pueda protegerse y distinguir a los violentos de los no violentos para actuar en consecuencia”, añadió el ministro porteño.

A raíz de esto, desde la Secretaria Administrativa de la Cámara alta, emitieron un comunicado oficial respecto al tema. “La Secretaria Administrativa del Senado de la Nación desmiente categóricamente que alguna de las autoridades de esta Cámara se haya comunicado con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas de seguridad el pasado jueves 10 de marzo, mientras sesionaba la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el FMI”. Asimismo, aseguraron que “tampoco existió una comunicación para solicitar que no haya vallas exteriores durante la actividad que está prevista esta semana en el Senado”.

Sin embargo, admitieron que en una ocasión la vicepresidenta se comunicó para retirar las vayas de seguridad. “La única comunicación que la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo con el entonces vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue el 26 de agosto de 2020, en ocasión del tratamiento en el Senado de un proyecto de reforma del Poder Judicial. En ese entonces, y de manera puntual, se le solicitó a la ciudad que retire las vallas que estaban colocando en ese momento y que tampoco habían sido solicitadas, ya que no estaba prevista una convocatoria masiva. Esta comunicación telefónica tuvo amplia difusión mediática”, señalaron.

