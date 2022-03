Un ex funcionario de Macri aseguró que el gobierno de Cristina Kirchner le pagó por adelantado a Lázaro Báez por obras que nunca se terminaron

Javier Iguacel en su declaración en el juicio oral por la obra pública

Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri y actual intendente de la localidad bonaerense Capitán Sarmiento, declaró hoy como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Iguacel dijo que las empresas de Báez tuvieron el 80% de las obras para Santa Cruz y que la mitad no se terminaron a pesar que todas habían sido pagadas, a diferencia de lo que ocurría con otras compañías.

“Yendo a declarar a Comodoro Py por la causa Vialidad. Siempre con la verdad y con las pruebas que nos demostraron que había un ilícito”, publicó Iguacel en su cuenta de la red social Twitter. A las 9:30 comenzó su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2.

Iguacel, ingeniero y primer director de Vialidad Nacional del gobierno de Macri, comenzó relatando cómo comenzaron a investigar las irregularidades en las obras de Báez, lo que luego derivó en la denuncia penal de este juicio oral.

Contó que al asumir el cargo en diciembre de 2015 supieron que en Santa Cruz había cortes de ruta de unos 1.500 empleados de las empresas de Báez que reclamaban por el pago de sueldos. Relató que Vialidad Nacional debía mil millones de dólares a distintos contratistas. “En los pasillos de Vialidad había mas gestores o dueños de empresas que me querían ver para cobrar que empleados de Vialidad” , graficó Iguacel.

Así, comenzaron a analizar lo que pasaba con las obras en Santa Cruz. E Iguacel contó que las empresas de Báez habían cobrado todas las obras y que a pesar de eso despidieron y no le pagaban a empleados. “No solo no se le debía sino que se le había pagado por adelantado”, contó y que otras empresas también tenían retrasos en los pagos pero que no habían despedido personal. “Era una decisión deliberada de la empresa de no continuar”, dijo sobre la decisión de Báez.

“Las empresas de Báez tenían el 80 por ciento de las obras en Santa Cruz. El 50 por ciento de esas obras no se terminaron pero en volumen total no se habían terminado el 75 por ciento. Y había obras de 2006, 2008″, contó Iguacel. El intendente decidió viajar a Santa Cruz e intervino el distrito de Santa Cruz de Vialidad Nacional. Su jefe era Mauricio Colladera, uno de los 13 acusados en el juicio.

“Me reuní con Colladera y me dijo que era allegado a Báez, que lo había conocido antes de asumir en Vialidad”, relató Iguacel. También contó que en esa visita constató que el distrito de Santa Cruz no había ingenieros que pudieran hacer certificaciones, no había estructura de control.

Iguacel diferenció la situación de las empresas de Báez con otras compañías: “Había obras empresas que habían abandonado o suspendido obras en otras jurisdicciones pero todas tenían un correlato con el no pago de Vialidad. Y las empresas habían advertido que no podían seguir. Eso no pasó con las de Báez que habían cobrado todo”.

El juicio por la obra pública

El ex titular de Vialidad también comprometió a otros dos funcionarios que no están siendo juzgados pero fueron elevados a juicio oral en lo que será el segundo juicio por las obras públicas. Se trata de Sergio Passacantando, ex gerente de Administración en Vialidad Nacional, y Sandro Férgola, ex subadministrador de Vialidad Nacional.

Iguacel contó que Passacantando le dijo que había sido nombrado en el cargo por Néstor Kirchner y que José López, ex secretario de Obras Públicas y uno de los acusados en el juicio, le mandaba mails o lo llamaba para acelerar determinados pagos que le pedía. Y de Férgola relató que empresarios de la construcción le contaron que ese funcionario los citaba en el Hotel Intercontinental para decirles cómo se iban a repartir las obras.

Primer director de Vialidad Nacional del gobierno de Macri, fue quien presentó en 2016 la denuncia penal por la que luego fueron procesados y enviados a juicio oral los 13 acusados, entre ellos Báez, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kichner. Los acusados son 13, entre ellos Cristina Kirchner, Báez, López y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Como reveló Infobae la semana pasada, los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quieren que el juicio finalice antes de fin de año para alejar el veredicto de cualquier especulación ante el 2023, cuando sean las elecciones presidenciales en el país.

Para eso tomaron algunas medidas. Una es sumar una audiencia más al juicio. Hoy el proceso se hace todos los martes y lunes de por medio. Pero para abril se hará también todos los lunes y no ya semana por medio. Eso ocurrirá cuando el juez Basso termine dos juicios -uno de lesa humanidad y otro se narcotráfico- que está realizando como integrante de un tribunal oral federal de La Plata. Se espera que eso ocurra a fines de marzo.

Los magistrados también analizan que haya una audiencia más en la etapa de alegatos y para eso momento se piensa en una organización especial: fijarle topes de tiempo a cada una de las partes, tal como establece el Código Procesal Penal.

Para el momento de la declaración de los peritos, los jueces también tienen pensando no citarlos por separado -cada uno en una audiencia- sino a todos juntos en una suerte de coloquio.

