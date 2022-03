Ricardo Jaime le pidió a la Corte Suprema la prisión domiciliaria

Ricardo Jaime en la cárcel de Ezeiza

El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, preso desde 2016 y con tres condenadas unificadas en una pena de ocho años de prisión, insiste y ahora le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prisión domiciliaria por su estado de salud.

La presentación fue hecho a principio de mes por Alberto Trugman, abogado de Jaime. El Tribunal Oral Federal 6, que juzga al ex funcionario por enriquecimiento ilícito, rechazó ayer otorgarle este beneficio.

“Se privó a nuestro defendido de una asistencia adecuada a su estado de salud y edad. Fue así que se agravaron las patologías preexistentes del detenido a las cuales se sumaron otras como consecuencia del trato inhumano al que viene siendo sometido desde el 02/04/2016″ , sostuvo la defensa en su presentación a que accedió Infobae.

En abril de 2016 Jaime fue detenido y desde entonces está preso. Hoy se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza. Tiene tres condenas: por cohecho a empresarios del transporte a los que debía controlar, por el intento de robo de prueba durante un allanamiento a su casa y por la tragedia de Once. Unificadas las causas, tiene una condena de ocho años de prisión.

El problema de salud de Jaime ocurrió el domingo 27 de febrero y se difundió por la cuenta de Twitter que administran sus familiares. “Anoche vino la médica y en (Sic) jefe de turno para decirme que hoy tenían que llevarme al Hospital porque lo del domingo fue un ACV y necesitan continuar con los estudios. Me negué 6 años de Prisión Preventiva, es ilegal y que sea lo que Dios quiera”, se publicó el pasado 2 de marzo, a las 11.09.

Ese día Jaime fue trasladado al Hospital Italiano pero se negó a ser internado a pesar de que los médicos del lugar se lo aconsejaron. El ex funcionario firmó un acta en el que quedó asentada su negativa. Sufrió un ACV isquémico.

El mensaje en la red social Twitter de los familiares de Jaime

“Todo empeoró porque los tiempos biológicos del detenido corren más rápido que los procesales del trámite de arresto domiciliario”, planteó su defensa ante la Corte Suprema. Y agregó: “Quiso decir que su encierro por aplicación de prisión preventiva ha excedido los plazos establecidos en la Ley 24390. Le asiste razón, porque está preso en prisión preventiva prorrogada en exceso al límite legal y sin condena alguna por la cual haya perdido su estado de inocencia”.

Pero los jueces del Tribunal Oral Federal 6 rechazaron ayer el pedido de prisión domiciliaria de Jaime. Lo hicieron en base a los informes médicos donde se establece que “el paciente no presentó secuelas neurológicas evaluables en el examen físico desde su reintegro a esa unidad el mismo 27/2/22; y habiéndosele practicado una nueva RMN de cerebro, los resultados fueron dentro de los parámetros normales”.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había dictaminado a favor de que el ex secretario de Transporte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner reciba la prisión domiciliaria. “Jaime sufrió un episodio concreto que puso en riesgo su salud y que motivó que el Servicio Penitenciario lo trasladara desde su lugar de detención hasta un hospital ubicado en el ámbito de esta ciudad. Y si bien posteriormente no se constataron nuevos eventos de esta índole, lo cierto es que el solo hecho de que haya acaecido en una oportunidad ya reviste seriedad, máxime si se tiene en cuenta que, atento a su proceder, las autoridades del SPF evidentemente consideraron que el padecimiento del imputado no podía ser tratado en la Unidad IV de Ezeiza”, argumentó.

SEGUÍ LEYENDO: