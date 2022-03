Sergio Massa: “La Argentina tiene que superar la enfermedad de la grieta”

Sergio Massa, durante una sesión parlamentaria

En medio de un clima de tensiones y divisiones en el seno del Frente de Todos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que los vínculos personales con los dirigentes de todos los espacios políticos son una de las claves para poder “superar la enfermedad de la grieta en la Argentina”.

Días después de que se termine de confirmar en el Congreso las posiciones contrapuestas en el oficialismo respecto al acuerdo logrado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI para la reestructuración de la deuda argentina, el presidente de la Cámara Baja indicó que las buenas relaciones entre representantes de todo el arco político fue determinante para alcanzar la mayoría de votos positivos.

“Soy un tipo que trata que las situaciones de tensión política no se transformen en un drama en los vínculos personales. Te digo más, parte del acuerdo que permitió que tengamos 202 votos positivos y una amplia mayoría respaldando el acuerdo fue producto de tener un sistema de vínculos personales con dirigentes de la oposición , que muchas veces me critican, que me permiten a través del diálogo plantear las cosas desde una manera más humana y menos tensa de la política”, afirmó Massa, en declaraciones a la periodista María O’Donnell en FM Urbana.

“ La Argentina tiene que superar la enfermedad de la grieta y del amigo-enemigo de la política” , enfatizó el ex líder del Frente Renovador.

La importante presencia de diputados para la votación del acuerdo de reestructuración de deuda con el FMI (Luciano González)

Massa no mostró preocupación por la fractura generada dentro del oficialismo a raíz del acuerdo alcanzado con el FMI. De los 202 votos positivos conseguidos en la votación parlamentaria, 111 fueron de legisladores de Juntos por el Cambio. En tanto, 28 de los 37 votos negativos correspondieron a diputados de La Cámpora y del Frente Patria Grande .

“En la conformación y el aporte de los sectores, mi desafío era tratar de construir el mayor consenso posible entendiendo que hacia adentro del Frente de Todos había desde el inicio de la discusión matices, posiciones que tienen que ver con la mirada de cómo se tomó la deuda en el 2018 y posiciones también relacionadas a cómo se construye la salida de esta crisis”, afirmó Massa.

Y agregó: “A mí me gustaría no hacer futurología. Lo que se vio fue un debate fuerte con diferencia en la votación”.

El presidente de la Cámara de Diputados también hizo referencia al ataque con piedras contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante la protesta de sectores vinculados a los partidos de la Izquierda, en contra de la aprobación del acuerdo con el Fondo.

“Lo que sí pasó claramente en esas horas fue la aparición de un grupo muy aislado y muy enfocado de violentos que me parece que hay que identificar y sancionar porque nosotros no podemos tener ninguna actitud contemplativa para quienes actúan con violencia, en ningún tema”, afirmó.

Las ventanas rotas del despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras la agresión sufrida durante la protesta de organizaciones de Izquierda (Nicolás Stulberg)

Y realizó una aclaración respecto a la falta de vallas en las inmediaciones del Congreso y sobre las responsabilidades de llevar seguridad al exterior del Parlamento: “Con respecto al vallado, el Congreso es territorio federal de la vereda hacia adentro. De la vereda hacia afuera, es territorio de la Ciudad. Entonces, la seguridad de los diputados, senadores, del edificio del Congreso puertas adentro es responsabilidad de la Policía Federal; de las puertas hacia afuera es del Gobierno de la Ciudad. Apenas comenzaron los incidentes, yo me comuniqué con el ministro de Seguridad de la Ciudad para pedirle que tomara todas las medidas y garantizar que no se produjeran mayores incidentes”.

En tanto, Massa negó de manera rotunda la posibilidad de aumentar las retenciones a las exportaciones “de una manera unilateral” y aseguró que el único punto que está en discusión respecto a ese tema es el descuento existente sobre la industrialización de esas exportaciones.

“Hay un grupo de actividades que cuentan con un descuento que fue por decreto, que de alguna manera sirve para promover exportaciones con valor agregado y que por estas horas podría estar en discusión. Hay diálogo entre los ministerios de Economía y Agricultura con las Cámaras exportadoras de productos primarios con valor agregado en busca de nuevas alternativas”, destacó uno de los grandes referentes del Frente de Todos.

