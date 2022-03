Protesta contra el FMI: manifestantes rompieron los vidrios del despacho de Cristina Kirchner

Así quedó la ventana del despacho de Cristina Kirchner (Nicolás Stulberg)

El despacho de Cristina Kirchner fue atacado durante la manifestación que grupos de izquierda llevaron a cabo frente al Congreso, para protestar por el acuerdo con el FMI. En ese contexto, un grupo de encapuchados arrojó piedras y rompió los vidrios de la oficina de la vicepresidenta, que se encontraba en el lugar, ubicado en el primer piso, en el momento del ataque.

También fueron afectados los despachos de los senadores oficialistas José Mayans (presidente del bloque del Frente de Todos), en la segunda planta, y de Oscar Parrilli, en la tercera. Por el momento, ninguna fuente oficial informó sobre la integridad física de Cristina Kirchner.

El ataque se dio en el marco de la marcha y los cortes que el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT Unidad) junto a otras organizaciones de Izquierda llevan adelante esta tarde en la zona del Congreso de la Nación, en rechazo al acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda.

A partir de las 15, comenzaron los incidentes de gravedad. La tensión fue escalando y, ya más de una hora después de que comenzara la sesión en la Cámara de Diputados, los manifestantes comenzaron a quemar gomas frente al edificio y a arrojar piedras. Finalmente, la Policía debió irrumpir para disuadir a los agresores.

La Policía debió intervenir ante la escalada de tensión (Nicolás Stulberg)

En ese momento se registró un hecho de gravedad, ya que un efectivo fue blanco de una bomba molotov arrojada por los manifestantes y resultó herido. Otros cuatro policías de la fuerza porteña, a lo largo del procedimiento, también resultaron lastimados según datos oficiales a los que accedió Infobae.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el operativo no se inició antes por la presencia de familias y menores, quienes ante el inicio de la violencia se retiraron rápidamente. También se precisó que no se valló la zona desde un principio por decisión del Gobierno Nacional. En ese sentido, a su vez, fuentes consultadas por este medio señalaron que la medida de no vallar las periferias desde la mañana fue tomada para evitar que se interpretara como un acto de provocación en lo que venía siendo una manifestación pacífica.

Tras quemar neumáticos, un grupo de encapuchados comenzò a arrojar piedras al edificio (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ante la intervención de la Policía, los grupos de agresores fueron desplazados hacia el lado de la Avenida Hipólito Yrigoyen con sentido hacia el Bajo porteño. En ese desplazamiento, los manifestantes también apedrearon el edificio del Senado, afectando a los mencionados despachos.

Luego, ya cerca de las 16, mientras en el interior del Congreso exponía el diputado entrerriano Marcelo Pablo Casaretto (Frente de Todos), la Policía logró dispersar a los manifestantes más violentos con el accionar de camiones hidrantes y efectivos motorizados.

NOTICIA EN DESARROLLO...