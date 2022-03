Cristina Kirchner publicó un nuevo video que muestra en tiempo real el ataque a su despacho: “Alguien lo planificó y mandó a ejecutar”

Las ventanas del despacho de Cristina Kirchner en el Congreso (Nicolás Stulberg)

La vicepresidenta Cristina Kirchner difundió hoy un nuevo video del ataque que sufrió su despacho en el Senado, en el marco de la sesión en Diputados sobre el acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI. El nuevo documento audiovisual muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro, la agresión.

A través de las redes sociales, la ex mandataria aseguró que se trató de un ataque “que alguien planificó y mandó a ejecutar, grave ”, completó.

El nuevo material corresponde a las imágenes de la cámara de seguridad de la policía federal ubicada en la esquina de las calles Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Y muestran cómo un grupo de no más de 15 personas rompen el asfalto de la calle y arrojan piedras y escombros contra las oficinas del Senado.

El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave. pic.twitter.com/EdqFrknhPm — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 14, 2022

Este nuevo mensaje de Cristina Kirchner se da en medio de un nuevo enfrentamiento interno dentro del Frente de Todos, sobre todo por el reclamo de dirigentes cercanos a la ex mandataria como Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, sobre un repudio más explícito por parte del presidente Alberto Fernández sobre los incidentes.

Hoy, durante la mañana, el funcionario bonaerense fue más allá de este hecho puntual y acusó al sector del oficialismo liderado por Alberto Fernández de intentar proscribir al kirchnerismo.

“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, aseguró.

Y ante una repregunta durante un reportaje concedido a Víctor Hugo Morales en AM 750, Larroque reiteró: “Pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido”.





Noticia en desarrollo