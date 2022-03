Dudas y temor en el agro: el buen contexto de precios se contrapone con los altos costos y el fantasma de más retenciones

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS RECONQUISTA, SANTA FE, ENERO 10: Vista de un campo sembrado con maiz y sorgo que se esta secando a causa de la sequia que afecta la region. Foto NA: MARIO SALAMI/INTAzzzz

El campo enfrenta enormes desafíos en esta primera parte del 2022. Se transita el final de una nueva campaña agrícola, con la cosecha de los cultivos de verano y en medio de una situación climática muy compleja, pero la mirada de los productores y empresarios del agro ya está puesta en el próximo ciclo.

Para ese momento habrá que determinar el impacto final de la sequía que provocó menor producción y una caída importante en los rendimientos, pero también cómo enfrentar una suba de costos que se profundiza, la presión impositiva cada vez más agobiante, y con versiones de aumento de retenciones a las exportaciones de maíz y trigo, y medidas de intervención en los mercados que desalientan la inversión y se transforman en un freno al crecimiento de la producción.

Los cuatro titulares de las empresas que integran la Mesa de Enlace (Gustavo Gavotti)

Todo esto en un contexto de precios internacionales que se ubican en niveles récords y que en las últimas semanas se tonificaron por la invasión de Rusia a Ucrania. Una situación que ha permitido al productor capturar dichos incrementos de precios, más allá que no recibe a pleno el mismo por los efectos de las retenciones y el desdoblamiento cambiario, pero que se transformaron en una clara oportunidad para sumar nuevas tecnologías, para ganar en eficiencia, mejorar los rendimientos y hacer un aporte cada vez más importante en todo lo relacionado a la sustentabilidad de la producción.

También volvió el fantasma de las retenciones. La Mesa de Enlace aseguró que no hay ningún margen para que los sigan expoliando y hoy, Jorge Chemes, presidente de CRA, un de los integrantes de la mesa, dijo que la vuelta de las retenciones móviles sería una declaración de guerra.

De cara al nuevo ciclo agrícola y con el objetivo de tener una mirada desde el lado empresarial, Infobae dialogó con referentes del negocio de semillas, maquinaria agrícola, inoculantes, fertilizantes y agroquímicos.

Juan Farinati: “Nuestro rol es ayudar a los productores”

Juan Farinat

El CEO para el Grupo Bayer en Cono Sur y director de la División Crop Science, sostuvo que el desafío que tiene la empresa “es ver cómo hacemos para acercar a los productores y a un sector del agro tan importante en la Argentina, la mejor tecnología que les permita producir más y mejor, y de manera sustentable”.

El empresario consideró que el sector agropecuario “es un motor central en el país, con un montón de desafíos globales desde lo coyuntural que estamos viendo, y creo que tiene una oportunidad y responsabilidad muy grande. Nuestro rol es ayudar a los productores”.

En relación a la próxima campaña agrícola y cómo los problemas coyunturales de la Argentina pueden afectar la misma, el referente de Bayer señaló: “Estamos enfocados en apostar al país y hacer crecer al campo. Siempre con la visión puesta en la sustentabilidad, digitalización e innovación. Consideramos que en esta coyuntura el sector tiene muchísimo para dar, tiene una oportunidad fenomenal, y una gran responsabilidad con lo que está pasando en el mundo”.

También recordó que el año pasado la inversión que anunció la empresa de 150 millones de dolares, 100 millones de destinarán al agro para expandir la capacidad de producción de semillas de maíz, y al mismo tiempo poder producir más a nivel localmente.

Ricardo Yapur: “El próximo ciclo agrícola será complejo”

Ricardo Yapur es el CEO de Rizobacter. Se trata de una empresa, instalada en el distrito bonaerense de Pergamino que comercializa productos biológicos para el agro en más de 40 países. Es un empresario que está convencido desde hace tiempo que no se puede pensar en una Argentina sin el agro integrado.

“El próximo ciclo agrícola será complejo, porque a los precios internacionales altos se suma un aumento de los costos de producción, especialmente en insumos como los fertilizantes”, dijo a Infobae. En relación a esto, también planteó como interrogante el impacto que provocará la invasión de Rusia a Ucrania, teniendo en cuenta la importancia del mercado ruso para el abastecimiento global de fertilizantes, pero también de gas y nitrógeno.

“El próximo ciclo agrícola será complejo, porque a los precios internacionales altos se suma un aumento de los costos de producción, especialmente en insumos como los fertilizantes”

“El productor siempre apuesta a seguir sembrando y a obtener mejores rendimientos, con un panorama climático que debemos prestar mucha atención, especialmente por lo que viene sucediendo en las últimas campañas donde la ausencia de lluvias ha sido notoria”, agregó.

El referente de Rizobacter sostuvo que “el Gobierno no se si tiene más espacio para aumentar las retenciones”, en momentos de versiones sobre incrementos en trigo y maíz por 90 días. Y agregó: “Si se aplica esa medida por DNU, seguramente tendrá un impacto muy negativo en el sector y en el resto de la ciudadanía”.

Por otro lado, las miradas del empresario están puestas en la zona del Mar Negro, con la avanzada de Rusia y Ucrania, por la importancia que ambos países tienen una provisión de maíz, trigo, aceite de girasol, y fertilizantes al mundo. “Si el conflicto sigue y se complica la próxima siembra en Ucrania, seguramente seguirá impulsando los precios internacionales del trigo, y también se complicará el acceso a los fertilizantes”, dijo Yapur, quien recordó que su empresa comercializa inoculares a esa zona, con una facturación anual, en promedio, de 4 millones de dólares.

Rodrigo Ramirez: “Está demostrada la capacidad de resiliencia del productor y los empresarios”

Rodrigo Ramirez

Rodrigo Ramírez, es gerente general de UPL Argentina, una empresa ligada al mundo de los agroquímicos. En diálogo con Infobae, comentó que para la próxima campaña agrícola “la expectativa que estamos teniendo es que a pesar de la macroeconomía del país que sigue siendo preocupante, los precios se van a sostener, aparentemente y sin definiciones por el momento será un año neutro desde lo climático, y pensamos que no será un ciclo con seca”.

Además, precisó que las buenas expectativas que tienen desde la empresa están fundamentadas en que “el productor tiene liquidez, las empresas y el resto de la cadena también. Problemas podemos tener todos los años, pero creo que la capacidad de resiliencia del productor y los empresarios del país está demostrada y es por eso que vamos a tener una buena campaña como la que estamos terminando, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido”, señaló Ramirez.

“Problemas podemos tener todos los años, pero creo que la capacidad de resiliencia del productor y los empresarios del país está demostrada”

Por otro lado, recomendó a los productores estar siguiendo de cerca todo lo relacionado a la relación insumo/producto, ya que los precios de los granos están altos, pero también subieron los costos, por problemas de abastecimiento. También planteó como un aspecto a tener en cuenta, a la logística, la cual sostuvo que no se termina de regularizar totalmente, por lo tanto habrá desafíos enormes en ese sentido.

Coincidiendo con lo expresado por Farinati, sobre el rol que deben tener las empresas para aportar soluciones y nuevas tecnologías al productor, Ramirez dijo que desde su empresa tiene el foco puesto en los productores y guiarlos de manera constante, mediante el desarrollo de modelos de negocios sostenibles.

José Luis Dasie: “La sombra de nuevas puede poner un parate en las inversiones”

José Luis Dasie

En el sector de la maquinaria agrícola también hay enormes expectativas para el próximo ciclo agrícola. El director de Metalfor, José Luis Dasie, reafirmó el compromiso de la empresa de tener una cercanía con el cliente y con el objetivo puesto en la sustentabilidad del negocio.

Sin embargo, planteó su preocupación por las posibles medidas que pueda implementar el Gobierno nacional. Al respecto, dijo: “Con una campaña sostenida por los valores internacionales, la sombra de nuevas retenciones puede poner un parate en las inversiones y eso nos preocupa. Venimos con un envión muy fuerte y sostenido y una disminución en las operaciones no seria nada bueno, sobre todo para las empresas nacionales como nosotros.

“Con una campaña sostenida por los valores internacionales, la sombra de nuevas retenciones puede poner un parate en las inversiones y eso nos preocupa”

Y agregó: “Muchas familias dependen de nuestro flujo de trabajo, por eso nos importa tanto que por ejemplo la financiación no sea algo extraordinario y en fechas determinadas como la semana que concluyó, sino algo sostenido y direccionado a ciertas empresas que reúnan conceptos como el de industria nacional. No es un capricho, nosotros somos quienes desarrollamos en parte el país”.

Por último, planteó que “la docencia es parte del conjunto de ideas que abarca el concepto de sustentabilidad para nosotros: sin capacitación no hay manera de sostener el negocio con los nuevos paradigmas”. En ese sentido, la empresa emprendió un camino con la UBA relacionado a la cuestión de fertilización. “Nosotros queremos demostrar que no es solamente rentabilidad lo que perseguimos, si no un desarrollo constante”, concluyó Dasie.

SEGUIR LEYENDO: