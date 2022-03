Maximiliano Ferraro: “No podemos hacer política con chicanas y golpes bajos en Juntos por el Cambio”

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica

Juntos por el Cambio quedó nuevamente envuelta en tensiones internas. La decisión de los legisladores del PRO de abandonar el recinto durante la Asamblea Legislativa, en protesta contra las críticas de Alberto Fernández a Mauricio Macri por la deuda con el FMI, puso en evidencia las clásicas diferencias y, sobre todo, la dificultad para tramitarlas de manera pacífica: en las últimas horas, dirigentes y militantes del PRO atacaron desde las redes sociales a quienes, en la UCR y la Coalición Cívica, decidieron quedarse sentados en sus bancas en la Cámara de Diputados.

“Nosotros decidimos quedarnos en el recinto, pero eso no implica para nada convalidar los agravios y golpes bajos del Presidente en forma innecesaria”, dijo a Infobae el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, uno de los diputados que quedó en la mira por no haber acompañado al PRO y que advirtió: “Como no permito los golpes bajos, las agresiones y las chicanas por parte del oficialismo y del Presidente, tampoco podemos hacer política con chicanas, golpes bajos y la posverdad en Juntos por el Cambio”.

“Tenemos que ser serios, poder administrar las diferencias, cuando las hay y salir de la lógica de la posverdad”, sostuvo el legislador, que destacó que “en Juntos por el Cambio somos todos necesarios” y consideró que “la unidad es importante, pero no puede ser a cualquier precio”.

Las críticas de Alberto Fernández a Mauricio Macri abrieron un nuevo frente interno en Juntos por el Cambio

-¿Cuál es su balance del discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa?

-Estuvo por fuera del principio de realidad y no estuvo a la altura de la responsabilidad histórica. Me parece que no asume la propia debilidad y complejidad que tiene en virtud del acuerdo con el FMI y que no comprende la compleja situación geopolítica mundial por la invasión de Rusia a Ucrania. Innecesariamente tuvo provocaciones y muchos golpes bajos hacia la oposición y eso lo tendría que haber evitado atento a la propia debilidad que tiene en su coalición de gobierno.

-¿La crítica al gobierno de Cambiemos por la deuda contraída con el FMI fue una provocación?

-Sí, una provocación y un golpe bajo innecesario. El Presidente no puede desconocer que parte de la deuda que se tomó en octubre de 2018, el gobierno de Macri la utilizó para pagar deuda contraída por anteriores gobiernos kirchneristas. Nosotros desde un principio sostuvimos en este debate cuestiones que son centrales. Por un lado, no empujar a la Argentina al default porque sería catastrófico para millones de argentinos que hoy padecen la inflación y la pobreza, para los que quieren invertir y producir. Hay que poder diferenciar el posible default con el FMI a lo que fue el default de 2001, que fue con acreedores privados. Hoy es con un organismo multilateral de crédito, que te deja fuera del mundo. Y con lo que está pasando en el mundo, la Argentina puede pasar a un lugar de total insignificancia en los próximos tiempos. Otras cuestiones importantes son honrar las deudas, no acompañar la creación de nuevos impuestos o los aumentos de los impuestos y tener en cuenta que , en virtud de la ley que votamos y de la Constitución Nacional, lo importante es autorizar al Gobierno a reestructurar, a refinanciar y tomar deuda, y que dejar en claro que el programa y la hoja de ruta es una responsabilidad que compete al Poder Ejecutivo y no al Parlamento.

-Dentro de Juntos por el Cambio, ¿la Coalición Cívica es la que tiene una posición más favorable hacia el acuerdo con el Fondo?

-Nosotros tenemos una posición favorable hacia la Argentina. Queremos ser muy claros: no es favorable a un gobierno, ni a Alberto Fernández o al ministro Guzmán, sino hacia la Argentina. Es una posición que vamos a sostener, aunque esperamos que de una vez por todas ingrese el proyecto al Parlamento. Desde hace semanas que nos dicen que va a entrar y finalmente no se concreta. Esto también es fruto de la imprevisibilidad y la poca responsabilidad, además, de lo que denota en parte la incongruencia y la crisis que está viviendo el oficialismo.

Maximiliano Ferraro y Elisa Carrió

-La mesa chica del PRO escuchó ayer a tres economistas que concluyeron que el acuerdo con el FMI es “una bomba de tiempo” para el próximo gobierno. ¿Ustedes lo comparten?

-No tengo precisión de la reunión, pero hubo economistas que todos respetamos en Juntos por el Cambio como (Hernán) Lacunza y (Luciano) Laspina, aunque también escuchamos a Eduardo Levy Yeyati y a nuestro economista Matías Surt. Confiamos en la opinión técnica de ellos, pero lo primero es esperar qué es lo que manda el gobierno nacional. Tenemos que tratar de no adelantarnos y ayudar a que la Argentina no entre en default, marcar claramente al gobierno nacional las incongruencias y la irresponsabilidad que tuvieron durante todos estos casi dos años de no encontrar un acuerdo ni de sentarse a resolver seriamente las cuestiones fiscal, monetaria y cambiaria. Estamos a días de lo que sería una catástrofe para la Argentina y por eso nosotros a través de Juan Manuel López, presidente de nuestro bloque de diputados, vamos a llevar la discusión sobre este tema con muchísima seriedad y responsabilidad en el Parlamento y también en Juntos por el Cambio.

-En Juntos por el Cambio hay fuertes diferencias internas por el acuerdo con el Fondo. ¿Se pueden tramitar de manera pacífica esas diferencias?

-Tenemos que hacer todos los esfuerzos de tener una posición que cumpla estos objetivos que nos propusimos en la mesa nacional de Juntos por el Cambio y que acordamos entre el PRO, el radicalismo, el Peronismo Republicano y la Coalición Cívica: es auspicioso un acuerdo con el FMI, no hay que empujar ni entrar en default, debemos honrar las deudas, hay que autorizar el financiamiento y la reestructuración (de la deuda) y no habilitar ningún tipo de aumentos ni creación de impuestos. Si eso no fuera posible, también tenemos la enorme responsabilidad en cada uno de los partidos y de los bloques. Confiamos plenamente en el trabajo en Juan Manuel López para coordinar la estrategia parlamentaria y si hay diferencias, en determinar cómo se administran.

-¿Hay algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que apuestan al default pensando en 2023?

-En Juntos por el Cambio somos todos necesarios y tenemos que entender que no podemos adelantar ningún tipo de escenario respecto a 2023. Este 2022 tiene que estar centrado en una muy buena coordinación parlamentaria en el Senado y en Diputados, tenemos que poder sentarnos a armar los principales 10 o 15 puntos programáticos que le vamos a ofrecer a la Argentina en 2023 y debemos construir un Juntos por el Cambio mejor para dentro de dos años. La unidad es importante, pero no puede ser a cualquier precio. Los partidos, los liderazgos y los bloques parlamentarios tenemos que circular por esos andariveles durante este año.

-Ustedes y los radicales no estuvieron de acuerdo con la decisión de los legisladores del PRO de haberse retirado de la Asamblea Legislativa y eso ocasionó ruidos internos.

-Es una posición que puedo respetar y entender, pero no comparto. Entiendo que ellos se hayan sentido agraviados por las palabras del Presidente, pero está claro que nosotros desde el bloque de la Coalición Cívica como desde el bloque del radicalismo, de Evolución, de Ricardo López Murphy y otros decidimos quedarnos en el recinto, pero eso no implica para nada convalidar los agravios y golpes bajos del Presidente.

Los cuatro presidentes de los partidos de JxC: Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro

-Usted señaló que no quiere una unidad a cualquier precio. ¿Qué quiso decir? ¿Que hay alguna posibilidad de ruptura en la coalición?

-No, no creo en la ruptura de Juntos por el Cambio. Creo sinceramente en el compromiso que todos tienen con una coalición que ha demostrado ser competitiva, que pudo llegar al gobierno en 2015 con Macri presidente y por la que en 2019 nadie daba dos mangos, pero la unidad en Diputados y Senadores, la unidad de todo Juntos por el Cambio, permitió que fuéramos muy competitivos en la última elección parlamentaria. Ahora tenemos un enorme desafío para 2023, que no tiene que ser adelantado. En 2022 hay que consolidar el trabajo legislativo y tenemos que poder sentarnos a discutir el programa que vamos a ofrecerles a los argentinos. Cuando hablo de la unidad no a cualquier precio es porque no podemos ir al esquema de “cuanto peor, mejor” porque eso es funcional a Cristina Kirchner y a sus objetivos de impunidad y de debilitar un espacio un espacio competitivo como JxC.

-Luego de que el PRO se levantó del recinto, comenzó una campaña de dirigentes y militantes en las redes contra quienes decidieron quedarse en sus bancas. ¿Qué les responde?

-Lo que dije en la reunión del interbloque de JxC no lo pienso hacer público. Si alguno comenta lo que sucedió ahí, se está poniendo en juego y violando una cuestión de confianza. Tenemos que poder entender la posición de cada uno de los partidos y de cada uno de los presidentes de bloque, que trabajamos todos sin excluirnos unos a otros y sin ponernos el amperímetro de quien mide más o menos con respecto al compromiso de la unidad de Juntos por el Cambio. Tenemos que ser serios, poder administrar las diferencias, cuando las hay, y salir de la lógica de la posverdad.

-Entre las críticas surgidas en el propio JxC de las últimas horas, hubo una muy dura del senador nacional del PRO Ignacio Torres, de Chubut, que publicó en Twitter: “Facundo Manes habla mucho del cerebro pero lo usa poco, no es tiempo de vanidades”.

-Como no permito los golpes bajos, las agresiones y las chicanas por parte del oficialismo y del Presidente, tampoco podemos hacer política con chicanas, golpes bajos y la posverdad en Juntos por el Cambio. Una cosa es poder discutir y argumentar sobre la base de una posición transparente y a la diversidad de ideas que conviven en Juntos por el Cambio, pero siempre custodiando ese objetivo y esa responsabilidad que tenemos todos, que es la unidad de este JxC, pero no a cualquier precio y para ser mucho mejores en 2023.

-¿Por qué les cuesta tanto administrar las diferencias internas?

-Porque atravesamos tensiones lógicas, producto también del crecimiento y de la consolidación de una coalición como Juntos por el Cambio. Muchas veces nos preocupa la situación que puede tener uno de los partidos que es parte de esta coalición, como el PRO, pero confiamos plenamente que se vaya ordenando para que todos podamos trabajar seriamente en pos de los objetivos que tenemos que llevar adelante en 2022, pero, a la vez, con el enorme desafío de 2023 que es la posibilidad de ser gobierno en 2023 y presentarle a todos los argentinos un Juntos por el Cambio mucho mejor.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, otra vez en medio de tensiones

-¿Esta preocupación por el PRO tiene que ver con su fuerte interna?

-Bueno, son los movimientos y posicionamientos que tiene un partido importante como el PRO, pero también hay otros partidos importantes como el radicalismo, que hoy conduce Gerardo Morales, y un partido que no tiene que ser menospreciado ni invisibilizado porque es fundante de este espacio, que es la Coalición Cívica, con un liderazgo también fundacional de este espacio que sigue siendo muy importante para la política argentina que es el de Lilita (Carrió).

-¿Está diciendo que desde el propio JxC se le da un lugar menor a la Coalición Cívica?

-No digo eso, pero a veces pueden enojarse o podemos recibir críticas, pero quiero decirles a nuestros colegas de Juntos por el Cambio que lo hacemos siempre desde la buena leche y la transparencia en lo que es fijar y sostener una posición en la política argentina.

-Después del episodio de la Asamblea Legislativa tuvieron una reunión de Interbloque de JxC. ¿Pudieron aclarar la situación generada por la decisión del PRO de dejar el recinto?

-Quedé conforme porque en las coincidencias y en las diferencias hemos logrado con algunos de ellos un nivel de diálogo sincero. Es lo que hay que tener presente: que podamos hablar con sinceridad, sin ningún tipo de mentiras, porque, en definitiva, el diálogo se establece seriamente cuando vos reconocés al otro y en el medio no hay trampas ni mentiras.

